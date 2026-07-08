Bạn gái thần đồng Lamine Yamal

Ines Garcia gây chú ý khi có mặt tại khán đài để cổ vũ Lamine Yamal và Tây Ban Nha trong trận đấu trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 7/7. Cô đồng hành cùng tiền đạo Tây Ban Nha Yamal trong thời gian anh thi đấu ở Mỹ.

Sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số tối thiểu để vào tứ kết World Cup 2026 nhờ bàn thắng phút 90+1 của Merino. Trên trang cá nhân, Ines Garcia - bạn gái tiền vệ Lamine Yamal chia sẻ hình ảnh ăn mừng cùng các cổ động viên trên khán đài.

Cô viết: "Chúng ta đã thắng. Cảm ơn Tây Ban Nha. Cảm ơn các bạn". Bài viết của Ines Garcia nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác từ hàng nghìn khán giả.

Ines Garcia mặc áo đấu Tây Ban Nha in tên Lamine Yamal để cổ vũ bạn trai thi đấu trong trận gặp Bồ Đào Nha sáng 7/7.

Ra sân cổ vũ bạn trai, Ines Garcia mặc áo đấu của Tây Ban Nha có in tên Lamine Yamal phía sau. Cô phối cùng quần jeans màu trắng, khoe eo thon. Phong cách trẻ trung, hiện đại của Ines Garcia được nhiều khán giả khen ngợi.



Có mặt trên sân vận động, Ines Garcia hòa cùng niềm vui của các cổ động viên và cầu thủ Tây Ban Nha trong niềm vui giành quyền vào tứ kết.

Trước đó, Ines Garcia cũng có mặt trên sân để cổ vũ bạn trai và Tây Ban Nha trong các trận đấu quan trọng ở World Cup 2026. Sự xuất hiện của Ines Garcia trên khán đài thu hút truyền thông. Cô nhiều lần được máy quay ghi lại khoảnh khắc ăn mừng mỗi khi Yamal tỏa sáng.

Trong thời gian Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu ở Mỹ, Ines Garcia cùng gia đình bạn trai đã khám phá Los Angeles. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết mẹ của Yamal dành nhiều thiện cảm cho Ines và ủng hộ mối quan hệ của cả hai.

Ines Garcia là influencer người Tây Ban Nha, nổi tiếng trên các nền tảng TikTok và Instagram với nội dung về thời trang, làm đẹp và phong cách sống. Trước khi được biết đến nhờ chuyện tình cảm với Lamine Yamal, cô đã xây dựng được lượng người theo dõi đáng kể và từng hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm.

Ines Garcia công khai chuyện tình cảm với Lamine Yamal từ tháng 5/2026.

Trong năm 2026, lượng người theo dõi trên trang cá nhân Instagram của Ines Garcia tăng nhanh sau khi mối quan hệ với Lamine Yamal được công khai. Tháng 5, cô và Yamal cùng xuất hiện tại buổi tiệc ăn mừng chức vô địch La Liga của FC Barcelona.

Đây là lần đầu Lamine Yamal công khai đưa Ines Garcia tới tham dự sự kiện chính thức của Barcelona sau thời gian dài xuất hiện tin đồn hẹn hò giữa hai người.

Trước khi công khai hẹn hò với Ines Garcia, Yamal từng có mối quan hệ tình cảm với influencer trẻ tuổi Alex Padilla, sau đó là influencer người Tây Ban Nha Fati Vázquez và nữ rapper Argentina nổi tiếng Nicki Nicole.

Chỉ trong vòng hai năm gần đây, thần đồng của Barcelona liên tục trở thành nhân vật chính trong các câu chuyện tình yêu, những tin đồn hẹn hò và cả những cuộc chia tay gây xôn xao truyền thông quốc tế.