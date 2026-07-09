Son Ye Jin hết đường giấu giếm thân phận người đàn ông đi du lịch Mỹ cùng cô

Công chúng hiện đang đổ dồn sự chú ý vào động thái tiếp theo của Son Ye Jin.

Trong thời gian gần đây, Son Ye Jin - Hyun Bin và cậu con trai 3 tuổi (Kim Woo Jin) đã tận hưởng chuyến du lịch dài ngày ở nước ngoài. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ ở Nhật Bản, cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh quyết định chọn Mỹ làm điểm đến tiếp theo. Nữ minh tinh họ Son cũng chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp từ chuyến du lịch nước ngoài lên trang Instagram cá nhân, nhưng kỳ lạ ở chỗ cô đều dùng icon che hết gương mặt ông xã Hyun Bin. 1 bộ phận khán giả không biết chuyện còn tự hỏi rốt cuộc người đàn ông nào đã liên tục xuất hiện bên Son Ye Jin trong những hình ảnh từ kỳ nghỉ dưỡng. Đến khi biết rằng hóa ra người đàn ông được nữ diễn viên sinh năm 1982 dùng sticker che mặt không ai khác chính là Hyun Bin, những khán giả này vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đồng thời cứ tự hỏi lý do gì khiến Son Ye Jin phải làm như vậy.

Tới sáng 9/7, Sina đưa tin, 1 khán giả Trung Quốc vừa vô tình bắt gặp Son Ye Jin - Hyun Bin đưa quý tử 3 tuổi tới xem 1 triển lãm ở Trung tâm khoa học California. Và đương nhiên, gương mặt Hyun Bin trong những hình ảnh do “người qua đường” đăng lên hoàn toàn không bị che chắn bằng icon. Son Ye Jin - Hyun Bin xuất hiện tại sân bay đi du lịch nước ngoài từ hơn 2 tuần trước. Sau đó, nữ diễn viên họ Son liên tục đăng ảnh từ chuyến đi nhưng đều dùng sticker đè lên gương mặt đẹp trai của ông xã tài tử. Phải tới tận hôm nay, người hâm mộ mới được chiêm ngưỡng gương mặt full không che của Hyun Bin trong chuyến du lịch. Điều này khiến fan vô cùng mừng rỡ, còn nói vui rằng cuối cùng Son Ye Jin cũng hết đường giấu giếm thân phận người đàn ông đẹp trai đi nghỉ dưỡng cùng cô ở nước ngoài.

Dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh Son Ye Jin - Hyun Bin đưa con trai tới xem 1 triển lãm ở Trung tâm Khoa học California. Đi cùng với họ còn có 1 bé gái là con của 1 người quen với cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh. Nguồn: X

Hyun Bin khiến công chúng trầm trồ trước thân hình cao lớn, vạm vỡ, tạo ra 1 size gap đậm chất ngôn tình với bà xã Son Ye Jin. Ảnh: X

Trước đó, Son Ye Jin cũng đăng ảnh từ chuyến nghỉ dưỡng ở nước ngoài song đều dùng icon đè lên che hết mặt ông xã. Ảnh: IGNV

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn”. Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của Son Ye Jin - Hyun Bin từ lâu đã gây sốt mạng xã hội khắp châu Á. Ảnh: X

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Và những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Ngoài ra, nhiều khán giả từng vô tình bắt gặp Kim Woo Jin ngoài đời cũng bị sốc visual, lên bài khen ngợi nhan sắc cậu bé với nhiều mỹ từ có cánh.

Con trai của cặp đôi vàng cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver