Hôn nhân kỳ lạ của "Ảnh đế số một Hong Kong" và "ngọc nữ màn ảnh"

Gắn bó gần 40 năm, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh là một trong những cặp đôi nổi bật nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

“Ảnh đế” Lương Triều Vỹ là một trong những tài tử sở hữu nhiều giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế nhất của Hoa ngữ. Sự nghiệp thăng hoa, Lương Triều Vỹ nổi tiếng với đôi mắt buồn như biết nói, khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng.

Bên cạnh sự nghiệp, Lương Triều Vỹ còn được chú ý với cuộc hôn nhân gần ít, xa nhiều với minh tinh Lưu Gia Linh. Hai cá tính gần như đối lập, nhưng họ đã đồng hành cùng nhau gần 40 năm.

Cuộc sống vợ chồng “mỗi người một nơi”

Lương Triều Vỹ sinh năm 1962, được xem là “Ảnh đế số 1 Hong Kong”. Trong sự nghiệp, ông là người đang giữ kỷ lục chiến thắng giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” nhiều nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Kim Tượng (Hong Kong, Trung Quốc) với 5 lần được vinh danh trong tổng số 11 lần đề cử và 3 lần lên ngôi ở giải Kim Mã.

Trong khi đó, Lưu Gia Linh (sinh năm 1965) cũng được xem là minh tinh hàng đầu của thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1980-1990. Thời đỉnh cao, Lưu Gia Linh được báo giới ưu ái gọi là “ngọc nữ màn ảnh”, được các nhà làm phim hết mực nâng niu.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong.

Lưu Gia Linh lần đầu gặp Lương Triều Vỹ khi quay phim Người tái bản năm 1984. Ấn tượng ban đầu của cô về anh là “lạnh lùng, ít nói”. Mãi đến khi hợp tác trong Lộc đỉnh ký và Tân Trát sư huynh , hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Năm 1988, cả hai nảy sinh tình cảm và trở thành người yêu.

Một trong những biến cố lớn nhất với Lưu Gia Linh là sự việc năm 1990 khi cô bị bắt cóc, gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Trong giai đoạn khó khăn này, Lương Triều Vỹ được cho là luôn ở bên, trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng cho cô.

Năm 2008, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh kết hôn khi ở độ tuổi ngoài 40. Tính cả thời gian yêu, cả hai gắn bó 35 năm.

Sau khi kết hôn, cả hai có cuộc sống vợ chồng độc lập, tách biệt. Trong khi Lương Triều Vỹ sống ẩn dật hơn 30 năm ở Nhật Bản, còn bà xã thường xuyên một mình di chuyển qua lại giữa Thượng Hải và Hong Kong.

Lương Triều Vỹ cho biết vợ chồng ông chủ yếu sống trong thế giới riêng của mình. Lưu Gia Linh gặp gỡ người thân, bạn bè và đồng nghiệp nhiều hơn gặp chồng. Chỉ dịp lễ Tết, cả hai mới có dịp đoàn tụ.

Cả hai kết hôn sau nhiều năm hẹn hò.

Khoảng thời gian sống chung của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh là hiếm hoi, nhưng nam diễn viên cho hay việc này không ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ. Sự xa cách giúp cả hai thấu hiểu và trân trọng nhau.

Trong phim ngắn Cuộc đời đi qua lưng chừng núi, Lương Triều Vỹ từng hé lộ lý do chọn Nhật Bản trở thành nơi định cư lâu dài. Nam diễn viên cho biết thời trẻ thường sang Nhật trượt tuyết, xem phim và du lịch. Sau nhiều lần được tận hưởng cuộc sống thoải mái mà không bị ai làm phiền, Lương Triều Vỹ quyết định dừng chân ở đây.

Hôn nhân phá vỡ khuôn mẫu

Trên HK01, Lưu Gia Linh thừa nhận cô và Lương Triều Vỹ có cuộc hôn nhân kỳ lạ, phá vỡ khuôn mẫu lối sống gia đình truyền thống. Nữ diễn viên tiết lộ cưới nhau hơn chục năm, cô vẫn không dùng chung nhà vệ sinh, độc lập tài chính với chồng.

Họ cũng thống nhất không sinh con. Theo Lưu Gia Linh, cả bà và Lương Triều Vỹ đều thấy phù hợp cuộc sống không vướng bận con cái.

Nữ diễn viên và Lương Triều Vỹ chưa từng ép đối phương phải thay đổi thói quen, tính cách vì nhau. Thay vào đó, cả hai để bạn đời tự do trong không gian riêng của mình, chấp nhận nhược điểm của nhau và tự tìm ra cách cư xử để khiến đôi bên đều dễ chịu.

Đôi vợ chồng vẫn hạnh phúc mặn nồng dù không có con.

Ở tuổi ngoài 60, cả hai vẫn là gương mặt hàng đầu của làng giải trí, liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn. Lương Triều Vỹ tiếp tục là biểu tượng của điện ảnh châu Á, trong khi Lưu Gia Linh tập trung cho kinh doanh và các hoạt động cá nhân.

Ngoài vai trò người vợ, Lưu Gia Linh còn giúp Lương Triều Vỹ quản lý công việc, điều hành công việc kinh doanh của hai vợ chồng. Nhờ sự nhạy bén của nữ diễn viên họ Lưu, hai vợ chồng cô được xem là những ngôi sao giàu có nhất nhì Hong Kong.

Cả hai dành thời gian có sở thích ăn uống cùng bạn bè, đi du lịch, leo núi, vãn cảnh chùa… Dù khiến nhiều người tiếc nuối khi không có một người con, cặp đôi lại bày tỏ sự mãn nguyện khi đã có thể cùng nhau vượt qua những thăng trầm tuổi trẻ và tận hưởng giây phút yên bình năm tháng xế chiều.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hôn nhân, Lưu Gia Linh không nói về sự lãng mạn hay lời hứa dài lâu, mà nhấn mạnh sự thấu hiểu. “Chỉ cần nắm tay nhau đi dạo cũng có thể là đỉnh cao của sự lãng mạn”, cô chia sẻ.