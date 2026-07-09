Nhận không ra "người tình" của Lee Min Ho sau khi giảm 16kg!

Nữ diễn viên nhấn mạnh rằng việc thay đổi cân nặng không chỉ đơn thuần là để chăm chút ngoại hình, mà là một lựa chọn xuất phát từ ý thức trách nhiệm của cô với tư cách là một diễn viên.

Nữ diễn viên Kim Min Ha đã tham dự lễ in dấu tay cho người thắng cuộc Blue Dragon Series Awards vào ngày 7/7. Tại đây, cô nhận được sự chú ý của công chúng khi xuất hiện với diện mạo thon gọn hơn hẳn. Nữ diễn viên diện chiếc váy dài màu đen ôm sát người với họa tiết hoa, toát lên vẻ thanh lịch nhưng trưởng thành.

Không chỉ đơn thuần là giảm cân, cô còn nhận được nhiều lời khen ngợi về vóc dáng và tư thế hoàn hảo. Giờ đây, Kim Min Ha sở hữu cánh tay thon gọn, xương quai xanh rõ nét và đường viền hàm sắc sảo hơn hẳn. Vóc dáng mảnh mai cho thấy sự nỗ lực quản lý bản thân không ngừng nghỉ của tình màn ảnh Lee Min Ho.

Nữ diễn viên diện chiếc váy dài màu đen ôm sát người với họa tiết hoa, toát lên vẻ thanh lịch nhưng trưởng thành. Ảnh: MK

Kim Min Ha lột xác hẳn sau khi giảm 16kg. Ảnh: MK

Trước đó, Kim Min Ha từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đã giảm tổng cộng 16-17 kg trong 2 năm cho vai diễn sắp tới. Cô cho biết: "Tôi giảm cân một cách lành mạnh bằng cách ăn ít, khoảng một bữa một ngày, và tập thể dục đều đặn". Nữ diễn viên nhấn mạnh rằng việc thay đổi cân nặng không chỉ đơn thuần là để chăm chút ngoại hình, mà là một lựa chọn xuất phát từ ý thức trách nhiệm của cô với tư cách là một diễn viên.

Điều đáng chú ý về sự thay đổi của Kim Min Ha không chỉ là vóc dáng mảnh mai, mà còn là sự thay đổi về tổng thể hình thể và tư thế. Sự khác biệt càng rõ rệt hơn khi so sánh với hình ảnh trước đây của cô, khi cô được công chúng biết đến với hình ảnh mũm mĩm và dễ thương. Trước đây, Kim Min Ha có dáng đứng hơi gù, cổ hơi nhô về phía trước. Nhưng giờ dây, vai cô được mở rộng hoàn toàn và đường viền cổ thẳng, tạo nên ấn tượng tự tin và tinh tế hơn nhiều.

Không chỉ giảm cân, Kim Min Ha còn cải thiện cả tư thế. Ảnh: MK

Kim Min Ha thể hiện thái độ trưởng thành đối với ngoại hình của mình khi nói rằng: "Tôi yêu cả bản thân mình trong quá khứ và hiện tại". Điều này một lần nữa khẳng định rằng nữ diễn không chỉ đơn thuần theo đuổi vóc dáng mảnh mai, mà đó là một quá trình để mở rộng phạm vi diễn xuất của mình.

Từ nỗ lực gian khổ và chế độ tự quản lý sức khỏe sau khi giảm 16kg, đến vóc dáng và tư thế hoàn hảo đạt được, sự chăm chỉ của Kim Min Ha không chỉ làm cho ngoại hình mà cả nội tâm và sức khỏe của cô tỏa sáng hơn. Sự mong chờ đang ngày càng tăng cao đối với những sự thay đổi và hoạt động diễn xuất tiếp theo mà nữ diễn viên này sẽ thể hiện trong tương lai.

Cô trân trọng bản thân cả quá khứ và hiện tại. Ảnh: MK

Kim Min Ha là sinh năm 1995 tại Seoul, tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Hanyang. Cô ra mắt với các web drama trước khi gây chú ý qua một số bộ phim truyền hình như School 2017 và Partners for Justice.

Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 2022, khi Kim Min Ha đóng cặp cùng Lee Min Ho trong series quốc tế Pachinko. Diễn xuất giàu cảm xúc cùng khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát đã giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và khán giả toàn cầu. Sau thành công của Pachinko, Kim Min Ha tiếp tục tham gia nhiều dự án mới và được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Hàn.

Sau khi hợp tác với Lee Min Ho trong Pachinko, cả hai nhiều lần xuất hiện thân thiết tại các sự kiện quảng bá và trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền". Đặc biệt, loạt ảnh hai diễn viên chụp cùng nhau tại New York từng làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên đến nay, cặp đôi này chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ngoài công việc, Kim Min Ha yêu thích đọc sách, lắp ráp LEGO, tập Thái Cực Quyền và dành nhiều thời gian cho thú cưng của mình, đồng thời luôn tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất.