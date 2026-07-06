Nhan sắc gây sốc của mỹ nhân Vườn Sao Băng, bảo sao bị tài tử Lee Byung Hun cấm tiệt hở bạo

Lee Byung Hun quản chặt chuyện ăn mặc của bà xã Lee Min Jung.

Ngày 4/7, tờ Allkpop đưa tin Lee Min Jung đang gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh và video ghi lại chuyến nghỉ dưỡng tại Rome (Ý). Trong đó, khoảnh khắc mỹ nhân Vườn Sao Băng diện bộ đồ bơi liền mảnh màu trắng có kiểu dáng kín đáo ở hồ bơi, gây bão MXH. Không cần thiết kế cắt xẻ táo bạo, người đẹp vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ vóc dáng săn chắc vòng eo thon gọn, bờ vai thanh mảnh, đôi chân dài cùng làn da trắng mịn. Thần thái tự tin, rạng rỡ và gương mặt gần như không có dấu vết tuổi tác của nữ diễn viên khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Hình ảnh mặc bikini liền mảnh để lộ vóc dáng hoàn hảo của Lee Min Jung gây sốt MXH. Ảnh: Instagram.

Bờ vai thanh mảnh, cánh tay săn chắc, vòng eo nhỏ gọn cùng đôi chân dài miên man giúp cô nổi bật trong từng khung hình. Đặc biệt, làn da trắng mịn và gương mặt gần như không có dấu hiệu lão hóa khiến nhiều người khó tin Lee Min Jung đã bước sang tuổi 44 và là mẹ của hai con. Ảnh: Instagram.

Dưới bài đăng, cư dân mạng cho biết họ bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh mới nhất của Lee Min Jung. Nhiều netizen bày tỏ sự kinh ngạc trước vóc dáng thon thả, nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên dù đã ở ngưỡng tuổi U45 và là mẹ của 2 đứa trẻ.

"Đây thật sự là vóc dáng của phụ nữ ngoài 40 tuổi và đã sinh 2 con sao?", "Cô ấy chỉ mặc đồ bơi kín đáo mà vẫn đẹp đến mức không thể rời mắt", "Đẹp như thời mới debut, thậm chí còn mặn mà hơn". "Không ngạc nhiên khi Lee Byung Hun luôn phải để ý bà xã", "Mặc kín đã đỉnh cỡ vậy, Lee Min Jung hở bạo không biết sẽ ra sao. Giờ mới hiểu tại sao Lee Byung Hun lại không cho vợ mặc đồ sexy khoe dáng", "May mà đây chỉ là đồ bơi liền mảnh, nếu là bikini chắc Lee Byung Hun bay gấp sang Ý", cư dân mạng bình luận.

Lee Byung Hun không Lee Min Jung mặc trang phục hở bạo, đặc biệt là váy áo để lộ cả tấm lưng trần. Ảnh: Baidu.

Vào tháng 5 vừa qua, Lee Min Jung từng gây chú ý khi tiết lộ ông xã Lee Byung Hun đã tối hậu thư yêu cầu cô không được diện váy áo hở bạo, đặc biệt là cấm tuyệt đối trang phục lộ cả tấm lưng trần. "Lệnh cấm" của chồng khiến Lee Min Jung hoang mang, không hiểu tại sao Lee Byung Hun lại khắt khe với chuyện ăn mặc của cô đến thế. Dù vậy, Lee Min Jung cũng không cãi lệnh chồng. Cô xếp xó nhiều bộ váy cắt xẻ gợi cảm, hở lưng sâu trong tủ đồ. Nhiều năm qua, nữ diễn viên cũng theo đuổi phong cách thanh lịch, kín đáo và sang trọng.

Mỗi lần xuất hiện, Lee Min Jung đều nhận được vô số lời khen vì phong cách thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Ảnh: Instagram.

Lee Byung Hun - Lee Min Jung chính thức hẹn hò vào năm 2006. Nhưng sau đó họ đã chia tay ở thời điểm mỹ nhân họ Lee chưa tạo dựng được tên tuổi. Vào năm 2012, cặp đôi tái hợp sau khi tình cờ gặp lại nhau ở 1 lễ trao giải. Tới tháng 8/2013, 2 ngôi sao tổ chức hôn lễ thế kỷ và chính thức về chung 1 nhà.

Sau đó 2 năm, cặp sao đón con trai đầu lòng chào đời. Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Sau đó, tài tử họ Lee được người bạn đời tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Lee Min Jung hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2015. Sau đó 8 năm, cô và ông xã Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời.

Vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung hạnh phúc trở lại sau scandal. Ảnh: Kbizoom.

Nguồn: Allkpop