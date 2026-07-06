Hóng: Nam ca sĩ Hàn Quốc bại lộ chuyện hẹn hò với bạn gái bí ẩn khi đi du lịch ở Việt Nam

Mối quan hệ giữa nam ca sĩ đình đám xứ Hàn và cô bạn gái bí mật đang khiến cả mạng xã hội sôi sùng sục.

Sáng 6/7, tờ Koreaboo đưa tin, nam ca sĩ quốc dân Hàn Quốc Kyuhyun (nhóm Super Junior) vừa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội xứ kim chi với nghi vấn hẹn hò 1 cô gái bí ẩn. Theo nguồn tin, nam ca sĩ hạng A được cho là đã bí mật tới Việt Nam hẹn hò và bằng chứng yêu đương của cặp đôi chỉ vừa mới lộ ra.

Đầu tiên, Kyuhyun được cho là đã gọi Facetime cho bạn gái với nét mặt hạnh phúc ở trong hậu trường. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người tinh ý phát hiện ra chiếc mũ của cô gái này dường như cũng xuất hiện trong ảnh của Kyuhyun.

Đặc biệt, Kyuhyun thậm chí còn dính nghi vấn bí mật đưa bạn gái đi du lịch cùng mình trong bầu không khí hạnh phúc. Cụ thể, nam ca sĩ đã chia sẻ 1 vlog ghi lại chuyến đi tới Việt Nam, trong đó phân đoạn quay lại cảnh nam ca sĩ giới thiệu căn phòng của mình trong thời gian lưu trú tại Vũng Tàu đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm. “Thánh soi” phát hiện căn phòng này có nhiều điểm tương đồng với căn phòng xuất hiện trong 1 bài đăng mà bạn gái tin đồn của Kyuhyun từng chia sẻ lên trang cá nhân. Ngoài ra, loạt ảnh nghi Kyuhyun cùng người yêu có mặt ở cùng 1 địa điểm trong khoảng thời gian giống nhau cũng khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

Kyuhyun được cho là đã bí mật đưa bạn gái tới Vũng Tàu du lịch. Căn phòng nơi anh lưu trú trong thời gian ở Việt Nam trông rất giống với căn phòng trong bài đăng của cô gái nói trên. Ảnh: X

Cộng đồng mạng cũng truyền tay nhau hình ảnh nghi Kyuhyun và bạn gái tin đồn đi ăn cùng nhau. Ảnh: X

Kyuhyun còn gọi video call cho bạn gái tin đồn. Ảnh: X

Chưa hết, chiếc mũ của cô gái nói trên cũng xuất hiện trong ảnh của nam ca sĩ, điều này càng làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh mối quan hệ giữa 2 người họ. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, 1 bộ phận khán giả hiện công kích Kyuhyun dữ dội vì cho rằng anh lén lút qua mặt fan hẹn hò với người yêu bí ẩn. Theo họ, hành động của nam ca sĩ chẳng khác nào đang trêu đùa với tình cảm của người hâm mộ. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều fan lại ủng hộ Kyuhyun hẹn hò bởi anh cũng đã gần 40 tuổi, đồng thời còn hy vọng công chúng không nên soi mói, can thiệp quá sâu vào đời sống tình ái của nam nghệ sĩ.

Tính tới thời điểm hiện tại, Kyuhyun vẫn chưa có động thái lên tiếng về loạt bằng chứng hẹn hò liên quan tới anh và mỹ nhân xinh đẹp bí ẩn.

Trước khi dính tin hẹn hò cô gái xinh đẹp mới đây, nam ca sĩ sinh năm 1988 từng vướng nghi vấn yêu đương đồng tính với “ác ma Penthouse” Uhm Ki Joon gây xôn xao khắp mạng xã hội. Còn nhớ cả 2 ngôi sao đều đã ra sức phủ nhận tin đồn hẹn hò, đồng thời khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết.

Kyuhyun từng dính tin đồn hẹn hò đồng tính với Uhm Ki Joon. Nhưng trên thực tế, 2 ngôi sao là bạn bè thân thiết trong Kbiz. Ảnh: Naver

Kyuhyun sinh ngày 3/2/1988 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên nhạc kịch kiêm MC nổi bật của Kpop. Nam nghệ sĩ gia nhập SM Entertainment sau khi đạt giải cao trong 1 cuộc thi hát dành cho giới trẻ, và chính thức ra mắt vào năm 2006 với vai trò em út và giọng ca chính của Super Junior - nhóm nhạc được xem là huyền thoại Kpop. Kyuhyun nhanh chóng trở thành 1 trong những thành viên được chú ý nhờ chất giọng ballad ấm áp, kỹ thuật tốt và khả năng xử lý cảm xúc tinh tế. Anh đồng thời là thành viên của các nhóm nhỏ như Super Junior-K.R.Y. và Super Junior-M, giúp mở rộng độ phủ sóng của nhóm ở thị trường châu Á.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực idol, Kyuhyun còn phát triển mạnh sự nghiệp cá nhân. Năm 2014, anh phát hành mini-album solo đầu tiên At Gwanghwamun, trở thành thành viên Super Junior đầu tiên debut solo và nhanh chóng tạo tiếng vang lớn nhờ phong cách ballad trầm buồn, sâu lắng. Bên cạnh âm nhạc, Kyuhyun còn ghi dấu ở mảng nhạc kịch, tham gia nhiều vở diễn lớn như Mozart!, Phantom, The Man Who Laughs…, chứng minh khả năng ca hát - diễn xuất toàn diện. Anh cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều show truyền hình, nổi bật với sự thông minh, hài hước và khả năng dẫn dắt tự nhiên.

Trải qua 20 năm hoạt động, Kyuhyun vẫn giữ hình ảnh chuyên nghiệp, giọng ca ổn định và sự đa năng hiếm thấy ở 1 idol. Từ chàng thực tập sinh hát tốt, anh trở thành nghệ sĩ trưởng thành có sức ảnh hưởng riêng, được khán giả yêu mến không chỉ vì tài năng mà còn bởi sự điềm đạm và nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp.

Kyuhyun là em út đa tài của Super Junior. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo