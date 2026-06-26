Người qua đường nhận xét về quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin: Đó là người đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời luôn!

Diện mạo của quý tử nhà cặp đôi vàng Son Ye Jin - Hyun Bin đang khiến cả mạng xã hội phải ồn.

Sáng 26/6, tờ Sports Chosun đưa tin, vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin vừa được bắt gặp đưa cậu con trai 3 tuổi - Kim Woo Jin tới Okinawa (Nhật Bản) tận hưởng chuyến du lịch gia đình hạnh phúc.

Đặc biệt, diện mạo của quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đã chiếm trọn spotlight, được “người qua đường” khen là đẹp hơn cả bố mẹ. Thậm chí, khán giả tình cờ được chiêm ngưỡng gương mặt cậu bé Kim Woo Jin ngoài đời đã bị sốc visual tại chỗ, còn phải thốt lên rằng: “Đó là người đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời”.

Trong bài đăng mới được chia sẻ trên mạng xã hội, “người qua đường” không giấu nổi vẻ trầm trồ trước dung mạo đẹp trai của quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin: “Trên đường từ khu nghỉ dưỡng ra bãi đỗ xe, vì trông thấy có chú ngựa nên tôi vội lấy máy ra quay lại. Khi đang ghi hình thì nhìn thấy 1 gia đình 3 người ở góc bên phải (gia đình Son Ye Jin - Hyun Bin). Đứa con của gia đình họ nhìn quá đỗi xinh trai, đẹp đến mức như được ghép bởi AI vậy đó, nên tôi đã nói với vợ mình rằng ‘Em nhìn kìa, đứa bé đó xinh trai thật đấy’ với vẻ thích thú. Khi ấy, tôi chưa thấy rõ bố mẹ của đứa trẻ mà chỉ trông thấy mỗi em bé đó thôi. Vậy nên, tôi cứ mải mê ngắm nhìn cậu bé đó suốt. Đó là người đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời luôn ý”.





1 “người qua đường” tình cờ bắt gặp gia đình 3 người Son Ye Jin - Hyun Bin khi đang tận hưởng chuyến du lịch ở Okinawa. Đáng chú ý, vị khán giả này đã hết lời khen ngợi visual quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh bằng những mỹ từ có cánh. Ảnh: Naver

Trước đó, nhiều đồng nghiệp trong showbiz từng không tiếc lời khen ngợi diện mạo nổi bật của con trai cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh. Hồi cuối năm ngoái, Hyun Bin đã cùng dàn nghệ sĩ gồm Woo Do Hwan, Seo Eun Soo và Park Yong Woo xuất hiện trên kênh YouTube Channel Fullmoon để quảng bá cho tác phẩm truyền hình mang tên Made in Korea. Tại đây, dàn sao đã cùng thảo luận về diện mạo của quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin (BinJin). Được biết, họ là những nhân vật hiếm hoi từng được cặp đôi BinJin cho xem hình con trai 3 tuổi tính tới thời điểm hiện tại.

Trước ống kính, Son Eun Seo không giấu nổi vẻ trầm trồ, kinh ngạc trước diện mạo quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin: “Con trai tiền bối Hyun Bin là đứa bé đẹp nhất tôi từng thấy trong đời”. Nam tài tử Park Yong Woo cũng nhiệt tình hưởng ứng theo lời chia sẻ của nữ đồng nghiệp: “Em bé quả thực rất đẹp. Tôi đã xem qua ảnh con trai tiền bối Hyun Bin rồi, cậu bé trông cứ như 1 nhân vật bước ra từ thế giới truyện tranh vậy”.

Đó cũng không phải lần đầu con trai Son Ye Jin - Hyun Bin được các nghệ sĩ Kbiz tung hô nhan sắc. Còn nhớ hồi năm ngoái, nam ca sĩ Jung Jae Hyung cũng đã không tiếc lời khen ngợi visual khôi ngô của quý tử nhà cặp đôi quyền lực. Nam ngôi sao họ Jung cho biết mình đã bị sốc toàn tập khi lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh. Và thiên thần nhí 3 tuổi này đẹp vô thực tới mức khiến Jung Jae Hyung còn tưởng em bé xé truyện bước ra đời thực: “Khi Ye Jin cho tôi xem ảnh con trai của 2 người, tôi đã thực sự bị sốc toàn tập đấy nhé. Tôi còn tự hỏi liệu trong đời mình đã bao giờ được thấy 1 em bé nào trông giống với 1 nhân vật hoạt hình đến như vậy hay chưa. Cậu bé này thật sự rất đẹp”.

Nhiều sao Hàn đã phải thốt ra những mỹ từ “có cánh” sau khi lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng diện mạo của cậu bé Kim Woo Jin. Ảnh: Nate

Còn nhớ hồi tháng 9/2023, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: “Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn”.

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền đáng yêu từ bố. Và theo lời mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn. Ảnh: Naver

Không chỉ đẹp trai, cậu bé Kim Woo Jin còn khiến dân tình xuýt xoa trước chiều cao vượt trội dù chỉ mới hơn 3 tuổi. Trên trang cá nhân, Son Ye Jin gần đây đã chia sẻ loạt ảnh về cậu quý tử nhỏ trong chuyến du lịch gia đình. Nhiều netizen xem xong hình còn tưởng Kim Woo Jin phải tầm 4-5 tuổi rồi vì cậu bé trông quá đỗi cao lớn so với độ tuổi của mình.

Cũng trong chuyến du lịch gia đình mới đây, quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin gây sốt vì sở hữu vóc dáng cao ráo hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Ảnh: IGNV

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

“Nhất cử nhất động” của gia đình Son Ye Jin - Hyun Bin đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng châu Á. Ảnh: X

Nguồn: Sports Chosun