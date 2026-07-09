1 nam diễn viên truyền hình giờ vàng ăn cắp quà sinh nhật của sếp lớn, bị bắt quả tang liền bao biện cực khó đỡ

Sao nam có hình tượng mẫu mực này đã trộm đi 1 bó hoa Labubu trong tiệc sinh nhật của sếp lớn đài truyền hình.

Theo tờ On, cách đây không lâu, giám đốc điều hành đài TVB Lạc Di Linh đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 67 hoành tráng. Quy mô buổi tiệc được ví chẳng khác nào một lễ trao giải thu nhỏ của showbiz Hong Kong (Trung Quốc) khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám như Huỳnh Tông Trạch, Mã Quốc Minh, Trần Sơn Thông, Tiêu Chính Nam, Huỳnh Thúy Như, Trương Chấn Lãng, Chu Mẫn Hãn, Trần Hiểu Hoa... Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý là có rất ít nghệ sĩ mang quà sinh nhật đến tặng bà trùm xứ Hương Cảng. Tìm hiểu nguyên nhân, truyền thông phát hiện ra 1 sự thật chấn động đằng sau tình huống không ai dám mang quà đến tặng Lạc Di Linh trong tiệc sinh nhật.

Theo đó, vào năm 2025, nam ca sĩ Châu Cát Bội đã chuẩn bị cho Lạc Di Linh một bó hoa đặc biệt được kết từ các mô hình Labubu - món đồ chơi gây sốt khắp châu Á vào thời điểm đó và có giá trị không hề nhỏ. Nào ngờ sau khi bữa tiệc kết thúc, món quà "độc nhất vô nhị" này lại bốc hơi không dấu vết. Ngay lập tức, Lạc Di Linh đã hỏi những người có mặt về tung tích của bó hoa Labubu, nhưng không ai thừa nhận lấy món quà. "Bà trùm TVB" quyết định kiểm tra camera bữa tiệc, đồng thời cân nhắc báo cảnh sát vì đây không chỉ là tài sản có giá trị bị mất cắp mà còn là món quà chứa đựng nhiều tình cảm của nghệ sĩ dưới trướng tặng cho mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thủ phạm xuất hiện trong camera giám sát, Lạc Di Linh và nhiều khách mời đã sửng sốt, sốc nặng.

Nam ca sĩ Châu Cát Bội tặng Lạc Di Linh 1 bó hoa Labubu. Sau đó, món quà này đã biến mất ly kỳ. Ảnh: Sina.

Theo đó, camera đã ghi lại hình ảnh một nam diễn viên truyền hình đình đám từng hoạt động ở TVB và nổi tiếng với hình ảnh người chồng người cha mẫu mực, đã ngó trước nhìn sau lấy đi bó hoa Labubu khi ra về. Xét tình nghĩa và những cống hiến của sao nam này cho đài, Lạc Di Linh quyết định giải quyết vấn đề một cách kín đáo và không gọi cảnh sát. Bà nhờ người liên lạc với nam diễn viên, yêu cầu trả lại món quà.

Nguồn tin trong showbiz xứ Hương Cảng cho biết ngôi sao giở thói "đạo chích" đã khóc lóc cầu xin Lạc Di Linh tha cho mình. Anh giải thích rằng bản thân trộm đồ vì bị... stress. Đồng thời nam diễn viên nghĩ rằng giữa hàng chục món quà xa xỉ được tặng, Lạc Di Linh sẽ không phát hiện thiếu đi 1 bó hóa Labubu và làm lớn chuyện này. Theo nam ca sĩ Châu Cát Bội, bó hoa Labubu sau đó đã được gửi trả nguyên vẹn đến văn phòng của Lạc Di Linh. Về danh tính của kẻ trộm, Châu Cát Bội chia sẻ "bà trùm" đã yêu cầu truyền thông không nêu tên nhằm chừa lại cho đối phương con đường sống. Tuy nhiên, nam diễn viên trộm vặt bị Lạc Di Linh "cấm cửa" tham dự các sự kiện của bà vĩnh viễn.

1 nam khách mời trong tiệc sinh nhật của Lạc Di Linh đã ăn cắp bó hoa Labubu. Người này cho biết anh trộm đồ vì bị stress và không nghĩ tổng giám đốc điều hành TVB sẽ phát hiện. Ảnh: Sina.

Ngôi sao trộm cắp trên đã hoàn trả bó hoa Labubu cho Lạc Di Linh sau khi bà trùm quyết định không báo cảnh sát và không làm lớn chuyện. Ảnh: Sina.

Dù danh tính nam diễn viên trộm cắp chưa được công khai và vụ việc cũng không bị đưa ra pháp luật, câu chuyện vẫn đang khiến công chúng bàn tán bởi chẳng ai ngờ một món quà sinh nhật lại có thể kéo theo một "drama" chấn động showbiz như vậy. Lý do ăn cắp đồ của sao nam nổi tiếng kia cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc lấy đồ của người khác rồi đổ lỗi cho tâm lý áp lực là lời biện minh không thể chấp nhận. Vụ việc mất đồ trong tiệc sinh nhật này đến nay vẫn để lại "cú sốc" không nhỏ trong nội bộ TVB. Vì vậy, nhiều nghệ sĩ cũng thay đổi cách tặng quà cho Lạc Di Linh. Thay vì mang đồ trực tiếp đến bữa tiệc, họ sẽ chủ động gửi đến trước và sau ngày sinh nhật cho Lạc Di Linh.

Nguồn: Sohu, On