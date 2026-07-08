Taylor Swift kỹ đến mức này để bảo vệ khối tài sản 2 tỷ USD!
Taylor Swift sửa hợp đồng hôn nhân tới 103 lần với những điều khoản nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay.
Ngày 4/7 vừa qua, nữ ca sĩ đình đám Taylor Swift đã chính thức lên xe hoa với siêu sao bóng bầu dục Travis Kelce trong sự chúc phúc của đông đảo người thân, bạn bè và người thân. Tuy nhiên, so với hôn lễ “tuyệt mật”, chỉ có ít ỏi vài tấm ảnh được tiết lộ thì điều công chúng chú ý hơn cả là hợp đồng hôn nhân được đánh giá là “phức tạp nhất trong lịch sử” của giọng ca You Belong With Me.
Theo truyền thông phương Tây hé lộ, cặp đôi này đã sớm ký hợp đồng hôn nhân dưới sự giám sát của bố Taylor Swift - một cựu cố vấn tài chính khét tiếng. Giới luật sư New York (nước Mỹ) thì nhận xét rằng, đây có thể là một trong những hợp đồng hôn nhân phức tạp nhất trong lịch sử với độ dày tương đương với một cuốn truyện ngắn.
Được biết, bản hợp đồng này dài 40 trang, được chỉnh sửa tới 103 lần và công chứng tại New York vì nơi đây áp dụng hệ thống phân chia tài sản công bằng sau khi ly hôn, thay vì quy tắc chia đôi tài sản như một số bang khác.
Các loại tài sản của nữ ca sĩ đình đám được phân loại rõ ràng và chi tiết, từ những bất động sản hiện có và doanh thu từ những chuyến lưu diễn, đến bản quyền âm nhạc và tài sản kỹ thuật số NFT đều được liệt kê tỉ mỉ hết nấc. Điều này khiến nhiều người bàng hoàng cho rằng Taylor Swift chưa mặc váy cưới đã tính kỹ đến chuyện ly hôn rồi.
Tuy nhiên, trang 163 cho rằng, Taylor Swift đã có bước đi chiến lược để bảo vệ khối tài sản siêu to khổng lồ của mình. Theo thống kê của Forbes, Taylor Swift sở hữu khối tài sản ròng lên tới 2 tỷ USD (52.597 tỷ đồng). Cô là nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên trên toàn cầu lọt trở thành tỷ phú chủ yếu nhờ sáng tác và biểu diễn âm nhạc. Còn về phía chồng Taylor Swift, tài sản của Travis Kelce ước tính khoảng 90 triệu USD (2.366,8 tỷ đồng), tức là chỉ bằng 1/22 khối tài sản của nữ ca sĩ. Sự “lệch kèo” rõ rệt này khiến việc ký hợp đồng hôn nhân trở thành việc hiển nhiên hơn bao giờ hết.
Theo luật sư phân tích, cặp đôi Taylor Swift - Travis Kelce đã chọn cách rạch ròi về tài sản theo kiểu “em, anh, chúng ta”. Nghĩa là tài sản dưới danh nghĩa của ai thì vẫn thuộc về người đó, chỉ có những tài sản cả hai cùng tạo lập mới thuộc về sở hữu chung. Và khi ly hôn, mỗi bên sẽ được giữ lại tài sản riêng, thu nhập tương lai của chính mình và một nửa tổng tài sản chung. Phần tài sản thừa kế, tiền bồi thường thương tích cá nhân hoặc giá trị gia tăng của tài sản độc lập trước hôn nhân sẽ không được chia chác.
Các luật sư trong lĩnh vực hôn nhân gia đình nhất trí cho rằng, tài sản quý giá nhất của Taylor Swift là quyền sở hữu trí tuệ của cô. Rõ ràng, bản thân nữ ca sĩ cũng nhận thức được điều này. Bởi vậy, trong hợp đồng hôn nhân, Taylor Swift đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt để bảo vệ cho tài sản vô hình nhưng vô cùng quý giá của mình.
Cô giữ quyền kiểm soát tuyệt đối với tất cả các tác phẩm âm nhạc của mình. Mọi lợi nhuận từ những bài hát được sáng tác sau khi kết hôn đều chỉ thuộc về Taylor Swift. Về phía Travis Kelce, quyền hình ảnh cũng như bản quyền nội dung podcast cá nhân cũng chỉ thuộc về riêng anh, không được tính trong khối tài sản chung của 2 vợ chồng.
Những điều khoản về phân cách tài sản nói trên không nằm ngoài dự đoán của cư dân mạng “thích ăn dưa hóng thị”. Tuy nhiên, thật bất ngờ là trong hợp đồng hôn nhân của Taylor Swift còn có điều khoản lạ đời, có 1-0-2 là: Cấm viết bài hát chia tay.
Những ai quan tâm đến Taylor Swift chắc hẳn đều biết, những tác phẩm âm nhạc “viral” của cô chủ yếu được lấy cảm hứng từ những trải nghiệm tình cảm. Việc viết nhạc sau khi chia tay và “góp lửa” cho người yêu cũ nổi rần rần trên MXH là motip sáng tác quen thuộc của Taylor Swift.
Tuy nhiên, theo hợp đồng hôn nhân, nếu tương lai cặp đôi đường ai nấy đi, Taylor Swift không được phép sáng tác, thu âm hay trình diễn bất cứ bài hát nào liên quan đến việc đổ vỡ hôn nhân. Các điều khoản này cũng được áp dụng cho MXH và các phát ngôn công khai, yêu cầu hai bên không được đưa ra bất cứ bình luận tiêu cực nào có thể làm tổn hại đến hình ảnh, sự nghiệp của nhau sau khi ly hôn. Có thông tin cho biết, người vi phạm thỏa thuận bảo mật sẽ phải bồi thường hàng chục triệu USD.
Dĩ nhiên, Taylor Swift vẫn có thể tiếp tục nhắc đến chồng trước truyền thông và trong các bài hát, nhưng chỉ được khen chứ không được chỉ trích. Điều khoản này được cho là sự bảo hộ đối với Travis Kelce, giúp anh tránh được “vết xe đổ” của hội bạn trai cũ Taylor Swift. Tuy nhiên, điều này cũng gây nhiều tranh cãi trên MXH, có ý kiến cho rằng anh “có tật giật mình” nên mới phải đặt ra một điều khoản như vậy để “bịt miệng” vợ ca sĩ.
Taylor Swift cũng chẳng phải dạng vừa khi đặt ngay điều khoản “còng tay” Travis Kelce, khiến anh chẳng dám tính đến chuyện “ăn nem, ăn phở”. Cụ thể, nếu bị phát hiện ngoại tình, nhà trai sẽ bị phạt nóng 20 triệu USD (525,8 tỷ đồng) cho mỗi lần vi phạm.
Khối tài sản của Travis Kelce ước tính khoảng 90 triệu USD, điều này có nghĩa là anh sẽ phá sản chỉ sau khoảng 4 lần “léng phéng”. Với cái giá quá cao cho một lần lầm lỡ, chắc hẳn siêu sao bóng bầu dục sẽ không dám mắc sai lầm.
Đáng chú ý, chi phí sinh hoạt hằng ngày sau khi kết hôn của cặp đôi cũng được quy định rõ ràng trong hợp đồng hôn nhân. Cụ thể thì bên giàu hơn - Taylor Swift sẽ gánh chịu mọi chi phí sinh hoạt. Cặp đôi có thể mở một tài khoản chung cho các khoản chi tiêu nhỏ hằng ngày, nhưng các khoản chi tiêu lớn như phí bất động sản và an ninh chủ yếu sẽ do nữ ca sĩ “mở ví”. Xem ra “phú bà” làng nhạc chẳng ngại vung tiền cho “chồng nghèo” hưởng phước sau khi về chung một nhà.
Có thể thấy được, Taylor Swift đã dựng hàng rào phòng ngự rất chắc chắn để bảo vệ tài sản cũng như hôn nhân của mình. Theo trang 163, với ngôi sao hàng đầu như Taylor Swift, hợp đồng hôn nhân này thường có cả đội ngũ luật sư khổng lồ đứng sau, tốn nhiều tháng trời để tiến hành thẩm tra tài sản một cách tinh vi, cân đo đong đến từng câu chữ trong hợp đồng. Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ không chỉ kết hôn mà còn đang quản lý cuộc sống của mình một cách chuyên nghiệp hết mức có thể. Còn giờ đây, cô và chồng mới cưới đang tận hưởng tuần trăng mật của mình.