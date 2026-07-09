Khung hình hot nhất hôm nay: Phạm Băng Băng tím lịm so kè từng mét ghế với Cardi B - Davika, 3 mỹ nhân chơi trội không ai chịu thua ai

Trên hàng ghế đầu của show thời trang, Phạm Băng Băng - Cardi B - Mai Davika chiếm trọn spotlight khi người đỏ, người tím, người trắng đầy sexy

Ngày 7/9, tờ Sohu đưa tin Phạm Băng Băng tham dự show Robert Wun Couture 2026 tại Paris Fashion Week. Xuất hiện tại sự kiện thời trang, cô tiếp tục khẳng định đẳng cấp "nữ hoàng thảm đỏ" với thần thái điềm tĩnh, kiêu sa và phong cách thời trang độc đáo. Phạm Băng Băng diện bộ váy tím đơn sắc tôn làn da trắng ngần, kết hợp dây chuyền đắt giá và chiếc khăn trùm phủ kín đầu tạo nên tổng thể vừa bí ẩn, vừa quyền lực. Những tưởng Phạm Băng Băng đã nổi nhất show Robert Wun Couture 2026 với tạo hình "tím lịm" từ đầu đến chân, nào ngờ vẫn còn 2 sao nữ khác lên đồ "chơi trội" không kém cạnh minh tinh Cbiz là Cardi B và "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika.

Trên hàng ghế đầu của show Robert Wun Couture 2026, Phạm Băng Băng - Cardi B - Mai Davika chiếm trọn spotlight khi người đỏ, người tím, người trắng đầy sexy. Trong đó, "nghệ sĩ hài nhân dân" Cardi B diện thiết kế dạ hội đuôi cá ôm sát cơ thể với sắc đỏ rực rỡ, kiểu tóc búi cao khổng lồ trên đỉnh đầu. Còn Mai Davika lại theo đuổi hình ảnh hiện đại và táo bạo. Cô mặc chiếc áo quây màu trắng cắt cúp tối giản nhưng tinh tế, khéo léo khoe bờ vai mảnh mai, vòng eo thon gọn, xương quai xanh quyến rũ và đội chiếc mũ to đùng.

Trên MXH, công chúng cảm thán nếu không nói Phạm Băng Băng - Cardi B - Mai Davika đi xem show ra mắt BST thời trang mới của Robert Wun Couture, nhìn qua ai cũng tưởng họ là khách mời tại Met Gala. Ba người - ai cũng chọn lên đồ rực rỡ, độc lạ nhất để so kè, chặt chém mọi khách mời và biến mình thành tâm điểm được chú ý nhất sự kiện.

Phạm Băng Băng tại show Robert Wun Couture 2026. Nguồn: Weibo.

Phạm Băng Băng, Cardi B và Mai Davika nổi bần bật trên hàng ghế đầu sự kiện. Nguồn: Sina.

Minh tinh Cbiz nắm tay đỡ Cardi B ngồi xuống ghế. Ảnh: Weibo.

Phạm Băng Băng đọ sắc với Mai Davika. Hơn đàn em đến 11 tuổi, nhưng khi đứng chung khung hình, "nữ hoàng thảm đỏ Cbiz" không hề lộ dấu hiệu tuổi tác. Thậm chí Phạm Băng Băng còn được nhận xét có vẻ đẹp căng tràn, sang trọng lấn lướt Mai Davika gầy đét bên cạnh. Ảnh: Sina.

Trở lại Paris Fashion Week lần này, Phạm Băng Băng tiếp tục chứng minh đẳng cấp của 1 biểu thượng nhan sắc và thời trang của châu Á khi liên tục làm mới hình ảnh qua từng lần xuất hiện. Không đóng khung trong một phong cách cố định, minh tinh sinh năm 1981 được ví như "tắc kè hoa" khi mỗi show diễn đều mang đến một tạo hình hoàn toàn khác biệt, khiến truyền thông và giới mộ điệu không ngừng bàn tán.

Tại show của Georges Hobeika, Phạm Băng Băng hóa thân thành một quý cô hoàng gia với thiết kế cúp ngực màu trắng ngà được đính kết pha lê và họa tiết baroque tinh xảo. Cô kết hợp kiểu tóc búi đối xứng hai bên cùng bộ trang sức đá cỡ lớn, tạo nên tổng thể vừa kiêu sa, lộng lẫy vừa đậm chất cổ điển, tôn lên khí chất sang trọng vốn đã trở thành "thương hiệu" của nữ diễn viên.

Phạm Băng Băng xuất hiện đầy sang trọng tại show diễn Georges Hobeika. Ảnh: Xiaohongshu.

Ngay sau đó, tại show Rahul Mishra, mỹ nhân Cbiz gây bất ngờ khi đảm nhận vai trò người mẫu trên sàn catwalk. Cô diện thiết kế xuyên thấu màu đen với kết cấu độc đáo, nổi bật là phần khung tròn khổng lồ phía sau đầu gợi liên tưởng đến vầng hào quang hoặc chiếc vương miện nghệ thuật. Phạm Băng Băng sải bước đầy tự tin với thần thái cuốn hút, nhận được nhiều lời khen về phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Cardi B thích thú khi xem Phạm Băng Băng trình diễn thời trang. Nguồn: Xiaohongshu.

Đến với show của Germanier, nữ diễn viên tiếp tục "lột xác" khi xuất hiện trong bộ váy rực rỡ lấy cảm hứng từ những cánh hoa nhiều màu sắc, kết hợp mái tóc vàng nổi bật. Tạo hình táo bạo, trẻ trung và giàu tính thử nghiệm này hoàn toàn đối lập với hình ảnh quý phái thường thấy, cho thấy sự sẵn sàng làm mới bản thân của cô tại tuần lễ thời trang.

Phạm Băng Băng trông khác lạ với mái tóc dài màu vàng nổi bật. Nữ diễn viên mặc đầm hoa rực rỡ nhưng không hề bị sến. Ảnh: Xiaohongshu.

Không dừng lại ở đó, trong show Manish Malhotra Couture 2026, Phạm Băng Băng lại chinh phục công chúng với diện mạo đậm chất Ấn Độ. Thiết kế được chăm chút bằng những chi tiết đính kết ngọc trai cầu kỳ, kết hợp cùng lối trang điểm và phụ kiện mang dấu ấn văn hóa bản địa, giúp nữ minh tinh toát lên vẻ đẹp huyền bí, quyến rũ nhưng vẫn giữ được thần thái sang trọng đặc trưng.

Phạm Băng Băng tham dự show diễn Manish Malhotra Couture 2026 theo phong cách Ấn Độ của thương hiệu. Nguồn: Weibo.

Nữ diễn viên ngồi cạnh tổng biên tập Vogue Anna Wintour tại show thời trang cao cấp Manish Malhotra. Ảnh: Xiaohongshu.