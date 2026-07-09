Hai hoa hậu xinh đẹp bậc nhất Việt Nam cùng tuổi với Ronaldo: U45 viên mãn, đông con

Ở tuổi U45 cả hai hoa hậu này đều có cuộc sống vô cùng viên mãn và đông con.

Trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt Nam, thế hệ người đẹp sinh năm 1985 luôn được xem là một thế hệ vàng với những mỹ nhân sở hữu nhan sắc vượt thời gian. Trùng hợp thay, đây cũng là năm sinh của siêu sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo. Nam cầu thủ sinh ngày 5/2/1985 và hiện tại đã 41 tuổi.

Tại Việt Nam, cũng có hai nàng hoa hậu xinh đẹp bậc nhất, sở hữu cả tài sắc vẹn toàn và cùng tuổi với danh thủ này, đó chính là Jennifer Phạm và Nguyễn Thị Huyền. Cả hai không chỉ có xuất phát điểm rực rỡ mà con đường sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân sau đó cũng mang nhiều nét thăng trầm đáng chú ý.

Jennifer Phạm

Hoa hậu Jennifer Phạm sinh ngày 3/7/1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm lên 3 tuổi, cô cùng gia đình sang Mỹ định cư và sinh sống tại Quận Cam, bang California. Trước khi bước chân vào các đấu trường nhan sắc, cô từng theo học ngành Dược khoa tại Đại học California tại Irvine.

Bước ngoặt lớn đến với Jennifer Phạm khi cô liên tục gặt hái thành công tại các cuộc thi sắc đẹp lớn dành cho người Việt ở hải ngoại, bao gồm danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ năm 2005, Hoa hậu người Việt miền Nam California năm 2006 và đỉnh cao là vương miện Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006.

Sau khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, cô thử sức với vai trò diễn viên qua một số bộ phim truyền hình nhưng thành công rực rỡ nhất lại nằm ở lĩnh vực MC song ngữ. Sự duyên dáng, khả năng ngoại ngữ lưu loát đã giúp cô trở thành gương mặt đắt show hàng đầu tại các sự kiện văn hóa lớn. Bên cạnh nghệ thuật, cô còn mát tay trong lĩnh vực kinh doanh spa làm đẹp.

Về đời tư, cuộc hôn nhân đầu tiên của Jennifer Phạm là với nam ca sĩ Quang Dũng vào năm 2007. Cặp đôi có một con trai chung tên là Bảo Nam nhưng sớm ly hôn vào năm 2009. Đến cuối năm 2012, cô tìm thấy bến đỗ hạnh phúc mới bên doanh nhân Nguyễn Đức Hải, một đại gia có gia thế vô cùng hiển hách. Sau nhiều năm gắn bó, cô có một cuộc sống viên mãn, được chồng yêu chiều và sinh thêm ba người con, nuôi dạy các con trong tổ ấm vô cùng giàu sang và hạnh phúc.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Cùng sinh vào tháng 7/1985 và chỉ kém Jennifer Phạm một ngày tuổi là Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền quê Hải Phòng. Cô sở hữu một vẻ đẹp thuần Á Đông với gương mặt đầy đặn, phúc hậu và từng được mệnh danh là một trong những "Hoa hậu của các hoa hậu".

Nguyễn Thị Huyền đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi mới 19 tuổi, lúc đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngay sau đó, cô đại diện quốc gia tham gia Miss World 2004 tại Trung Quốc và xuất sắc ghi tên mình vào Top 15 chung cuộc, mang lại niềm tự hào lớn cho nhan sắc Việt.

Trở về sau vinh quang, cô không vội vã lấn sân vào thế giới giải trí ồn ào mà quyết định chọn con đường học vấn khi sang Anh du học chuyên ngành Báo chí. Sau khi về nước, cô dành nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Viện Nghiên cứu và Truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, kết hợp với việc công việc kinh doanh.

Đường tình duyên của Nguyễn Thị Huyền khá lận đận và kín tiếng. Cô từng bí mật kết hôn khi còn du học tại Anh vào năm 2007 và có một con gái chung tên là Tống Khánh Linh nhưng cuộc hôn nhân này cũng khép lại vào năm 2009. Kể từ đó, cô chọn cuộc sống hoàn toàn tách biệt khỏi thị phi showbiz. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên tại một căn biệt thự ngập tràn cây xanh ở Hà Nội và đã là mẹ của ba người con, giữ cho mình sự an yên sau những giông bão thời tuổi trẻ.