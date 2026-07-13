Lối sống tích cực chuẩn Hàn, khám phá chu kỳ năng lượng 24h cùng MINHO (SHINee)

Là một nghệ sĩ toàn năng, nguồn năng lượng tích cực của MINHO (SHINee) không chỉ là sự nỗ lực trên sân khấu mà còn từ một chu trình sống được duy trì cân bằng mỗi ngày.

Hệ sinh thái LG kiến tạo không gian sống chuẩn Hàn, đồng hành cùng MINHO trong từng khoảnh khắc thường nhật.

Từ luyện tập, bổ sung năng lượng đến chăm sóc bản thân, mỗi thói quen đều góp phần tạo nên một chu kỳ vận hành bền vững, giúp MINHO (SHINee) luôn sẵn sàng cho những lịch trình dày đặc và những thử thách mới.

Đằng sau vòng lặp ấy là những lựa chọn thông minh để tối ưu từng khoảnh khắc trong ngày. Một hệ sinh thái công nghệ liền mạch không chỉ giúp MINHO tiết kiệm thời gian cho những công việc thường nhật mà còn hỗ trợ anh duy trì trạng thái thể chất và tinh thần tốt nhất. Đó cũng là cách hệ sinh thái LG đồng hành cùng anh xuyên suốt chu kỳ năng lượng 24 giờ – từ khởi động, tái tạo đến phục hồi.

Khởi động năng lượng ngày mới với sự tập trung tối đa

Một ngày bình thường của MINHO thường bắt đầu với những bài tập tại nhà hoặc chạy bộ ngoài trời. Những hoạt động này giúp anh đánh thức cơ thể và thư giãn tinh thần. Đây cũng là thời gian giúp anh kết nối với bản thân, chuẩn bị cho ngày mới với lịch trình bận rộn.

Với thiết kế mỏng nhẹ và công nghệ chống ồn, LG xboom Buds Plus giúp MINHO tập trung trọn vẹn trong từng buổi chạy.

Âm nhạc luôn là một phần trong những buổi tập ấy. Một bản nhạc phù hợp giúp MINHO duy trì nhịp vận động ổn định và giữ sự tập trung trong suốt quá trình luyện tập, hạn chế những xao nhãng từ môi trường xung quanh.

Đồng hành trong những khoảnh khắc ấy, bộ tai nghe LG xboom Buds Plus với thiết kế mỏng như giấy, mạnh mẽ như thép, cùng công nghệ chống ồn tiên tiến, là trợ thủ đắc lực giúp MINHO duy trì sự tập trung trong từng bài tập.

Là sản phẩm của LG kết hợp với will.i.am - kiến trúc sư âm thanh, chủ nhân của 9 giải Grammy, LG xboom Buds Plus mang đến âm thanh sống động, cân bằng và ấm áp, cho MINHO thoải mái tận hưởng những âm thanh tinh khiết, nâng cao hiệu quả tập luyện, sẵn sàng năng lượng cho ngày tích cực.

Tái tạo năng lượng từ những thói quen hằng ngày

Sau những giây phút tập luyện cường độ cao, cơ thể luôn cần được bổ sung dinh dưỡng và phục hồi đúng cách để duy trình nhịp năng lượng ổn định. Với MINHO, một bữa ăn chất lượng hay một ly đồ uống mát lạnh không chỉ giúp nạp lại năng lượng, mà còn là khoảng nghỉ ngắn để cơ thể lấy lại trạng thái cân bằng trước khi bước vào những lịch trình tiếp theo.

Chính những thói quen tưởng như rất nhỏ ấy lại góp phần duy trì phong độ bền bỉ của anh trong suốt cả ngày. Đó cũng là lý do LG FrenchDoor InstaView trở thành một phần không thể thiếu trong gian bếp của MINHO. Với tính năng Ice Solution cung cấp 3 loại đá: đá viên, đá bào và đá tròn, MINHO luôn có thêm nhiều lựa chọn, không chỉ để phục hồi thể lực mà còn là chất liệu để anh có thể pha chế những thức uống yêu thích.

Từ nguyên liệu tươi ngon đến những ly đồ uống yêu thích, LG FrenchDoor InstaView góp phần hoàn thiện thói quen tái tạo năng lượng của MINHO mỗi ngày.

LG FrenchDoor InstaView còn giúp anh bảo quản thực phẩm luôn tươi ngon nhờ công nghệ Linear Cooling™. Dù là lịch trình bận rộn, nhưng những bữa ăn của MINHO luôn được bảo đảm chất lượng với những nguyên liệu tươi ngon và an toàn, cung cấp thêm năng lượng tươi mới, yên tâm sẵn sàng cho mọi hoạt động.

Chăm sóc bản thân để sẵn sàng cho hành trình tiếp theo

Là nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, MINHO luôn duy trì hình ảnh chỉn chu trong từng bộ trang phục. Thay vì dành nhiều thời gian cho việc giặt giũ và chăm sóc quần áo sau mỗi lịch trình, anh ưu tiên những giải pháp giúp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo trang phục luôn trong trạng thái tốt nhất.

Với AI DD™ và AI Wash, LG WashTower giúp tối ưu chu trình giặt sấy, để MINHO luôn sẵn sàng cho những lịch trình mới.

LG WashTower đáp ứng nhu cầu đó với thiết kế dạng tháp, kết hợp máy giặt và máy sấy giúp tối ưu không gian sống.Công nghệ LG AI DD™ kết hợp AI Wash chủ động nhận diện chất liệu vải để tối ưu chu trình giặt và sấy, góp phần bảo vệ trang phục cho những lịch trình kế tiếp. Sau mỗi ngày bận rộn, thay vì phải dành thêm thời gian chăm sóc quần áo, MINHO có thể nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, trong khi LG WashTower đảm nhiệm phần còn lại.

Khi trang phục đã được chăm sóc chu toàn, cũng là lúc MINHO dành thời gian để cơ thể và tinh thần thực sự nghỉ ngơi. Phòng ngủ trở thành nơi anh tái tạo năng lượng trước khi bắt đầu một chu kỳ mới. LG PuriCare 360 Alpha PET liên tục làm sạch không khí, loại bỏ bụi mịn, mùi khó chịu và các tác nhân gây ô nhiễm, mang đến không gian trong lành để thư giãn. Đồng thời, LG DUALCOOL AI chủ động cảm nhận điều kiện môi trường, tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm phù hợp nhằm duy trì môi trường nghỉ ngơi lý tưởng suốt đêm.

Với MINHO, nguồn năng lượng bền bỉ được tạo nên từ những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn trong suốt 24 giờ. Từ luyện tập, bổ sung dinh dưỡng đến chăm sóc bản thân sau mỗi lịch trình, mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên một vòng lặp cân bằng. Đồng hành cùng nhịp sống ấy, hệ sinh thái LG tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm hiện diện như một trợ thủ liền mạch, giúp tối ưu những công việc thường nhật để anh có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống, duy trì phong độ và luôn sẵn sàng cho hành trình tiếp theo – tinh thần của một phong cách sống hiện đại, tích cực chuẩn Hàn.