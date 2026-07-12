"Nàng thơ" của Lee Min Ho tiết lộ thói quen hẹn hò, ra sao mà netizen phải rùng mình

Nữ diễn viên này được biết đến là "nàng thơ" của nam thần đình đám Lee Min Ho.

Nữ diễn viên Kim Min Ha đã khiến một số cư dân mạng bất bình sau khi tiết lộ cách thức lưu giữ kỷ niệm khá riêng tư từ các chuyện tình trong quá khứ. Vào ngày 10/7, "tình màn ảnh" của Lee Min Ho đã tham gia chương trình radio CineTown để quảng bá bộ phim mới Hana Korea. Trong chương trình, Kim Min Ha chia sẻ rằng một trong những sở thích của cô là thu âm những âm thanh bình dị của cuộc sống thường nhật, chẳng hạn như tiếng cô đọc sách ở nhà hoặc tiếng đi bộ ngoài trời.

Điều khiến người hâm mộ "khó chịu" là thói quen này của cô còn lan sang cả các mối quan hệ tình cảm. Kim Min Ha giải thích rằng trước đây khi hẹn hò, cô thỉnh thoảng ghi âm lúc mình và người yêu nắm tay nhau đi dạo. Cô nói rằng nghe lại đoạn ghi âm khiến những hình ảnh và kỷ niệm từ những khoảnh khắc đó trở nên sống động hơn bao giờ hết. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1995 thừa nhận rằng mình không xóa các bản ghi âm ngay cả sau khi mối quan hệ kết thúc.

Kim Min Ha cũng tiết lộ rằng cô thường xuyên ghi âm những khoảnh khắc bên bà ngoại. Nữ diễn viên cho biết cô luôn để máy ghi âm hoạt động khi đến thăm nhà bà, và đặc biệt thích ghi lại âm thanh những bữa ăn cùng nhau của hai người. Theo nữ diễn viên, ngay cả khi nghe lại những đoạn ghi âm đó chỉ một ngày sau cũng khiến khoảnh khắc ấy trở nên vô cùng xúc động.

Kim Min Ha tiết lộ cô thích ghi âm thời gian hẹn hò và không xóa sau khi đã chia tay. Ảnh: Koreaboo

Trong khi Kim Min Ha dường như coi đoạn ghi âm như một kỷ niệm đầy cảm xúc về một khoảnh khắc cụ thể trong cuộc đời mình, một số cư dân mạng lại cảm thấy khó chịu với lời thú nhận này, đặc biệt là vì đoạn ghi âm liên quan đến người yêu cũ - những người có thể không biết mình đang bị ghi âm. Một người bình luận cho biết việc tưởng tượng mình ở vị trí người yêu cũ khiến họ rùng mình, trong khi người khác lập luận rằng việc xóa các bản ghi âm là điều nên làm sau khi chia tay.

"Trời ơi, tưởng tượng rằng chuyện này là về mình khiến tôi rùng mình", "Nếu hai người đã chia tay, hãy xóa nó đi để thể hiện sự tôn trọng đối với người kia", "Ghê quá, mình thực sự không thích điều đó"... - cư dân mạng xứ Hàn không ngừng bàn tán.

Cư dân mạng chỉ trích phong cách hẹn hò của Kim Min Ha. Ảnh: Marie Claire

Kim Min Ha là sinh năm 1995 tại Seoul, tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Hanyang. Cô ra mắt với các web drama trước khi gây chú ý qua một số bộ phim truyền hình như School 2017 và Partners for Justice.

Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 2022, khi Kim Min Ha đóng cặp cùng Lee Min Ho trong series quốc tế Pachinko. Diễn xuất giàu cảm xúc cùng khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát đã giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và khán giả toàn cầu. Sau thành công của Pachinko, Kim Min Ha tiếp tục tham gia nhiều dự án mới và được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Hàn.

Ảnh: Vogue

Kim Min Ha là gương mặt "đẹp lạ" ở màn ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Saram

Sau khi hợp tác với Lee Min Ho trong Pachinko, cả hai nhiều lần xuất hiện thân thiết tại các sự kiện quảng bá và trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền". Đặc biệt, loạt ảnh hai diễn viên chụp cùng nhau tại New York từng làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên đến nay, cặp đôi này chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ngoài công việc, Kim Min Ha yêu thích đọc sách, lắp ráp LEGO, tập Thái Cực Quyền và dành nhiều thời gian cho thú cưng của mình, đồng thời luôn tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất.