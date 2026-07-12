Đoàn Thiên Ân đáp trả khi bị hỏi chuyện liên quan tới gia đình

Mẹ Đoàn Thiên Ân đã qua đời vì bệnh ung thư khi cô 17 tuổi.

Mới đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ loạt khoảnh khắc đưa bố đi ăn trên trang cá nhân. Kèm theo những bức ảnh, người đẹp sinh năm 2000 viết: "Đi làm nhiều nên lâu lâu có thời gian lại dẫn ba đi ăn. Hôm nay cho ba ăn có thịt bò wagyu ba thích. Để hôm sau nghĩ tiếp xem cho ba ăn món gì".

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác từ cư dân mạng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho sự hiếu thảo của nàng hậu, một bình luận lại gây chú ý khi đặt câu hỏi chất vấn: "Sao không dẫn ba đi ăn nơi sang trọng hơn". Trước ý kiến này, Đoàn Thiên Ân không chọn cách im lặng mà trực tiếp phản hồi thẳng thắn: "Có bao không mà sao hay ý kiến quá".

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc Thiên Ân đưa bố đi ăn ở đâu không quan trọng bằng việc cô dành thời gian bên gia đình giữa lịch trình công việc bận rộn. Không ít ý kiến cũng nhận xét bình luận chất vấn của tài khoản trên là thiếu tinh tế vì can thiệp vào lựa chọn cá nhân của người khác.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ khoảnh khắc đưa bố đi ăn tại một nhà hàng. Ảnh: FBNV

Một netizen kém duyên chất vấn cô không đưa bố tới ăn ở địa điểm sang chảnh hơn. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Đoàn Thiên Ân nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bố trên mạng xã hội. Sau khi mẹ qua đời, bố trở thành người thân luôn đồng hành và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của nàng hậu trong cuộc sống.

Thiên Ân từng cho biết mẹ mất khi cô đang học lớp 11. Biến cố này khiến người đẹp rơi vào khủng hoảng tâm lý trong một khoảng thời gian dài vì thiếu vắng tình yêu thương của mẹ. Theo thời gian, cô dần học cách mạnh mẽ, tự vực dậy để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Đến nay, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 vẫn giữ thói quen ghé thăm mộ mẹ mỗi khi có thời gian hoặc trước những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Chia sẻ về điều này, Thiên Ân từng bộc bạch: "Tôi không xin gì hết mà chỉ muốn kể cho mẹ nghe thôi nhưng kỳ lạ là sau đó mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ".

Mẹ Đoàn Thiên Ân đã qua đời vì bệnh ung thư khi cô 17 tuổi. Ảnh: FBNV

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 trước khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International và lọt Top 20 chung cuộc. Sau cuộc thi, người đẹp mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn xuất và góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế.

Về đời tư, Đoàn Thiên Ân được cư dân mạng "đẩy thuyền" với Hoa hậu Kỳ Duyên sau khi cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, chương trình và những chuyến đi riêng. Những tương tác thân thiết trên mạng xã hội cũng khiến tin đồn hẹn hò lan truyền rộng rãi. Qua những hình ảnh của cả hai, netizen cho rằng 2 nàng hậu đã ngầm xác nhận mối quan hệ.