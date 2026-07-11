Mai Ngô lên đường đi Ba Lan thi Miss Supranational 2026

Mai Ngô cho biết cô không tự tạo áp lực phải đạt một thành tích cụ thể mà mong muốn chinh phục từng thử thách bằng sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến.

Tháng 4/2026, Mai Ngô được công bố chính là đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2026. Chỉ còn ít ngày trước khi chính thức lên đường tham dự Miss Supranational 2026, Á hậu Mai Ngô đã có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như tâm thế trước hành trình chinh chiến quốc tế. Sau nhiều tháng rèn luyện, người đẹp cho biết cô đã sẵn sàng bước vào cuộc thi với tinh thần tự tin và quyết tâm thể hiện hết khả năng của mình.

Tại buổi gặp gỡ, Mai Ngô cho biết cô không xem Miss Supranational đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh và giàu năng lượng đến bạn bè quốc tế. Trong thời gian chuẩn bị, đại diện Việt Nam tập trung hoàn thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, kỹ năng trình diễn, phong thái sân khấu cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa để sẵn sàng giao lưu với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

Chia sẻ về mục tiêu tại cuộc thi, Mai Ngô cho biết cô không tự tạo áp lực phải đạt một thành tích cụ thể mà mong muốn chinh phục từng thử thách bằng sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến. Người đẹp hy vọng có thể mang đến hình ảnh tích cực, truyền cảm hứng về sự kiên trì và niềm tin vào bản thân thông qua hành trình của mình.

Bên cạnh đó, Mai Ngô cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả, ê-kíp và các đơn vị đồng hành đã luôn ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Theo người đẹp, sự động viên từ mọi người chính là nguồn động lực để cô tự tin bước lên sân khấu quốc tế.

Mai Ngô chia sẻ về định hướng khi tham gia cuộc thi tại họp báo Miss Supranational. Nguồn: Đi soi sao đi

Cô cho biết không tự tạo áp lực phải đạt một thành tích cụ thể mà mong muốn chinh phục từng thử thách bằng sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến.

Trong thời gian chuẩn bị, đại diện Việt Nam tập trung hoàn thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, kỹ năng trình diễn, phong thái sân khấu cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa

Mai Ngô cho biết sự động viên từ mọi người chính là nguồn động lực để cô tự tin bước lên sân khấu quốc tế

Miss Supranational 2026 dự kiến quy tụ các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Mai Ngô sinh năm 1995 tại TP.HCM, là gương mặt quen thuộc với khán giả sau nhiều năm hoạt động trong làng thời trang và liên tục góp mặt ở các chương trình truyền hình thực tế như Vietnam's Next Top Model 2013, The Face Vietnam 2016, The New Mentor hay Người mẫu toàn năng 2023. Năm 2022, cô ghi dấu ấn khi giành ngôi vị Á hậu tại Miss Grand Vietnam 2022.

Đến năm 2025, Mai Ngô tiếp tục thử sức tại Miss Charm 2025. Trong suốt hành trình dự thi, người đẹp nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận vì những hạn chế về ngoại ngữ và khả năng biện luận. Dù vậy, cô vẫn lọt Top 12 chung cuộc và giành giải phụ Miss Tourism Charm 2025.

Bên cạnh vai trò người mẫu, Mai Ngô còn lấn sân sang ca hát, diễn xuất và tham gia nhiều dự án giải trí. Những năm gần đây, cô dành nhiều tâm huyết theo đuổi các đấu trường nhan sắc. Sau nhiều lần chinh chiến, người đẹp gặt hái thành quả khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, qua đó giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2026.

Mai Ngô là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: FBNV

Thời điểm thi Miss Charm, Mai Ngô từng chia sẻ: "Phải mất 20 năm luyện tập, trau dồi và mài giũa, hành trình em đi không hề dễ dàng. 14 năm lăn lộn trên đấu trường người mẫu, 10 năm em thử sức với Beauty Queen thì mới có một Mai Ngô trưởng thành và thành đạt và đứng đây ngày hôm nay. Và em biết rằng, không có bất kỳ vinh quang nào mà đến với em một cách dễ dàng. Mỗi lần thất bại, mỗi lời chê bai là mỗi lần em đứng lên.

Và đó là những bài học khắc sâu vào trong Mai Ngô đó chính là những bài học và nội lực mới.Ngày hôm nay em đứng đây, em cảm thấy mình rất may mắn. Vì trong mọi hành trình của em luôn có sự ủng hộ của tất cả mọi người. Em cảm thấy biết ơn các vị tiền bối, hậu bối, những người luôn dang rộng vòng tay có thể hỗ trợ em mỗi khi em gục ngã. Và những tình cảm của khán giả đã luôn ủng hộ em trong từng bước chân mà em đi".

Việc Mai Ngô được trao cơ hội thi quốc tế từng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả kỳ vọng kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, khả năng trình diễn cùng phong thái tự tin sẽ trở thành lợi thế của cô tại đấu trường nhan sắc này.