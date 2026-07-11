Lộ clip Phương Anh Đào tận tay đút đồ ăn, thân thiết với bạn trai Hương Giang

Khoảnh khắc thân thiết của Phương Anh Đào và Phú Cường gây chú ý.

Mối quan hệ giữa Hương Giang và Phú Cường thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bởi vậy, mọi khoảnh khắc có sự xuất hiện của cặp đôi này đều nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh Phương Anh Đào và Phú Cường tương tác trong một buổi tiệc thân mật bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Theo đoạn video được chia sẻ, Phương Anh Đào cùng Phú Cường và nhiều nghệ sĩ Vbiz tham dự một buổi gặp gỡ bạn bè. Trong lúc mọi người trò chuyện, nữ diễn viên bất ngờ dùng tay đút một miếng tôm sốt cho Phú Cường. Về phía bạn trai Hương Giang, anh vui vẻ đón nhận rồi bật cười đỏ mặt. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tò mò về mối quan hệ giữa Phương Anh Đào và Phú Cường khi cả hai có màn tương tác khá tự nhiên. Không ít bình luận còn cho rằng nếu chỉ xem một khoảnh khắc này rất dễ khiến người ngoài hiểu lầm.

Phương Anh Đào hào hứng lôi kéo Phú Cường thưởng thức món tôm sốt

Phú Cường bật cười sau khi được Phương Anh Đào tận tay mời đồ ăn

Tuy nhiên, khi theo dõi toàn bộ diễn biến của buổi tiệc, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện đây chỉ là một màn tương tác vui vẻ giữa những người bạn. Phương Anh Đào không chỉ đút món ăn cho riêng Phú Cường mà còn lần lượt "phục vụ tận nơi" cho nhiều thành viên khác ngồi cùng bàn.

Phương Anh Đào không dành sự "ưu ái" riêng cho bạn trai Hương Giang mà lần lượt "chăm sóc" tất cả những người ngồi cùng bàn

Tình hình của Hương Giang và Phú Cường

Trước khi công khai, Hương Giang và Phú Cường từng nhiều lần khiến cư dân mạng "đẩy thuyền" vì loạt dấu hiệu khó có thể trùng hợp. Từ những lần check-in cùng địa điểm, xuất hiện trong khung hình của nhau cho đến các tương tác tự nhiên tại sự kiện, từng "hint" nhỏ đều nhanh chóng được netizen ghép nối. Theo thời gian, chuỗi chi tiết này càng khiến nhiều người tin rằng giữa cả hai không chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè.

Sau khi chuyện tình cảm được biết đến nhiều hơn, Phú Cường cũng không còn quá kín tiếng. Anh thường xuyên xuất hiện trong các phiên livestream bán hàng của Hương Giang, thoải mái hỗ trợ và dành cho bạn gái nhiều cử chỉ quan tâm. Không chỉ đồng hành trong công việc, doanh nhân này còn nhiều lần có mặt ở hậu trường các sự kiện, âm thầm chăm sóc Hương Giang, ghi điểm bởi hình ảnh tâm lý và chu đáo. Mối quan hệ của cặp đôi cũng được cho là ngày càng gắn bó khi Hương Giang nhiều lần về quê Phú Cường, gặp gỡ và có những khoảnh khắc thân thiết bên gia đình bạn trai. Chính vì vậy, chuyện tình của cả hai nhận được không ít sự ủng hộ từ khán giả.

Phú Cường thường xuyên có hành động "đánh dấu chủ quyền" với Hương Giang

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hương Giang và Phú Cường không còn xuất hiện tình tứ nhiều như trước. Việc cặp đôi hạn chế chia sẻ những khoảnh khắc chung cũng khiến một bộ phận cư dân mạng tò mò và liên tục đặt ra nhiều đồn đoán về mối quan hệ hiện tại. Dẫu vậy, người trong cuộc chưa có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến những suy đoán này.

Phú Cường sở hữu vẻ ngoài điển trai, được quan tâm sau khi yêu Hương Giang

Ảnh: FBNV