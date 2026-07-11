Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình của đối phương.

Không cần những màn thể hiện tình cảm quá phô trương, HURRYKNG vẫn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ bởi cách yêu đầy tinh tế dành cho bạn gái Kem gắn bó suốt gần một thập kỷ. Mới đây, bạn gái của HURRYKNG bất ngờ chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong ảnh, cô khoe bó hoa tươi rực rỡ kèm tấm thiệp với dòng nhắn ngắn gọn: "Giỏ hoa cho sự cố gắng của em!". Phần ký tên phía dưới ghi: "From: Khang của em", khiến nhiều người lập tức nhận ra đây là món quà mà HURRYKNG chuẩn bị dành cho nửa kia. Khoảnh khắc giản dị nhưng ngọt ngào nhanh chóng nhận về nhiều bình luận chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng điều khiến món quà trở nên đặc biệt không nằm ở giá trị vật chất, mà là lời nhắn giản dị nhưng đầy sự ghi nhận dành cho người yêu. Thay vì những câu nói hoa mỹ, HURRYKNG chọn động viên bạn gái bằng đúng điều cô cần sau những nỗ lực trong công việc.

Kem - bạn gái HURRYKNG chia sẻ hình ảnh nhận được bó hoa của bạn trai kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào. Ảnh: IGNV

Khoảnh khắc giản dị nhưng ngọt ngào nhanh chóng nhận về nhiều bình luận chúc phúc từ cộng đồng mạng. Ảnh: IGNV

Những năm gần đây, HURRYKNG là một trong những rapper trẻ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Sau khi tạo dấu ấn tại Rap Việt, anh tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ khi tham gia chương trình Anh trai Say Hi, sở hữu lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện tình kéo dài gần một thập kỷ của nam rapper cũng nhiều lần được nhắc đến như một trong những mối tình bền vững hiếm hoi của giới giải trí. Dù không thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, HURRYKNG vẫn luôn chọn những cách rất riêng để quan tâm người yêu.

HURRYKNG từng cho biết bạn gái đã ở bên anh từ những ngày chưa có tên tuổi. Ảnh: FBNV

Cô đồng hành cùng nam rapper trong giai đoạn khó khăn, trước khi anh được đông đảo khán giả biết đến qua các cuộc thi và chương trình âm nhạc. Ảnh: FBNV

HURRYKNG và bạn gái Kem đã gắn bó với nhau từ thời còn là học sinh cấp 3. Đến năm 2017, nam rapper quyết định công khai mối quan hệ với người hâm mộ. Trong suốt hành trình theo đuổi nghệ thuật, Kem luôn là người âm thầm đồng hành, động viên và ủng hộ HURRYKNG từ những ngày anh chưa có tên tuổi cho đến khi đạt được thành công như hiện tại. Nam rapper cũng nhiều lần tiết lộ những món phụ kiện anh mang lên sân khấu đều do chính tay bạn gái thực hiện, đồng thời không ngần ngại giới thiệu và kêu gọi khán giả ủng hộ công việc của cô.

Chia sẻ về lý do lựa chọn công khai chuyện tình cảm, HURRYKNG từng bộc bạch: "Tôi công khai vì điều này vốn là thói quen của mình rồi. Tôi làm gì thì cũng có người đồng hành. Những vấn đề, biến cố trong cuộc đời xảy đến, bạn gái lúc nào cũng sát bên. Tôi cũng đồng hành với bạn về những vấn đề trong công việc của bạn. Khi mình stress trong công việc của mình thì bạn luôn ở đó, gỡ rối cho tôi những vấn đề mà lúc ấy do quá rối tôi không thể nghĩ thông suốt. Tôi nghĩ đó không phải chỉ là một tình cảm trai gái thông thường mà chính là gia đình. Trải qua rất nhiều thứ trong 8 năm qua, mình lại càng trân trọng con người này và có lý do để họ xứng đáng được đứng cạnh, đi tiếp với mình trong cuộc sống".

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Kem còn có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình HURRYKNG. Nam rapper từng đưa bạn gái về ra mắt người thân, trong khi mẹ của anh cũng nhiều lần xuất hiện cùng Kem trong các dịp gia đình. Sự gắn bó giữa hai bên khiến nhiều người tin rằng chuyện tình kéo dài gần một thập kỷ của HURRYKNG và bạn gái đã vượt qua giai đoạn yêu đương thông thường để trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau.