1 cặp đôi đình đám ly hôn sau 3 năm cưới, Rosé (BLACKPINK) ngồi không cũng bị réo tên ầm ĩ

Rosé (BLACKPINK) có liên quan gì đến việc cặp sao hàng đầu này chia tay?

Ngày 10/7, tờ People đưa tin nữ diễn viên Margaret Qualley và nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. Theo nguồn tin thân cận, cặp sao đã rạn nứt, ly thân thời gian dài trước khi đi đến quyết định đường ai nấy đi. Margaret Qualley và Jack Antonoff đang cùng nhau giải quyết việc chia tay theo cách tốt nhất có thể, với tình yêu thương và sự tử tế dành cho đối phương. Nguyên nhân tan vỡ của họ không được tiết lộ, song nguồn tin khẳng định không có bất kỳ người thứ 3 nào chen chân phá nát hôn nhân của cặp đôi.

Margaret Qualley và Jack Antonoff tổ chức đám cưới vào tháng 8/2023 tại Long Beach Island (bang New Jersey, Mỹ). Hôn lễ của cặp sao quy tụ dàn khách mời đình đám như Taylor Swift, Zoë Kravitz, Cara Delevingne và Lana Del Rey. Vì vậy, thông tin họ chia tay đang gây chấn động Hollywood.

Margaret Qualley và Jack Antonoff chia tay sau 3 năm cưới. Ảnh: Getty Images.

Ngay sau khi tin Margaret Qualley và Jack Antonoff ly dị được xác nhận, nhiều người bỗng réo gọi Rosé (BLACKPINK). Nguyên nhân xuất phát từ việc bức ảnh giọng ca APT. chụp cùng Jack Antonoff bị khui ra. Hình ảnh này khiến cư dân mạng một lần nữa nhắc đến "Lời nguyền Rosé". Đáng chú ý, vào giữa tháng 6 vừa qua, Rosé cũng là đối tượng bị đổ thừa sau khi Ariana Grande và Ethan Slater xác nhận chia tay. Trùng hợp là thành viên nhóm BLACKPINK cũng từng chụp hình chung với Ariana Grande.

Rosé bị "đổ lỗi" là nguyên nhân khiến Margaret Qualley và Jack Antonoff ly dị vì 1 bức ảnh chụp cùng nhà sản xuất âm nhạc. Ảnh: X.

Hồi giữa tháng 6, Rosé cũng bị réo tên trong cuộc chia tay của Ariana Grande và Ethan Slater. Ảnh: X.