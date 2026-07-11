1 cặp đôi đình đám ly hôn sau 3 năm cưới, Rosé (BLACKPINK) ngồi không cũng bị réo tên ầm ĩ
Rosé (BLACKPINK) có liên quan gì đến việc cặp sao hàng đầu này chia tay?
Ngày 10/7, tờ People đưa tin nữ diễn viên Margaret Qualley và nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. Theo nguồn tin thân cận, cặp sao đã rạn nứt, ly thân thời gian dài trước khi đi đến quyết định đường ai nấy đi. Margaret Qualley và Jack Antonoff đang cùng nhau giải quyết việc chia tay theo cách tốt nhất có thể, với tình yêu thương và sự tử tế dành cho đối phương. Nguyên nhân tan vỡ của họ không được tiết lộ, song nguồn tin khẳng định không có bất kỳ người thứ 3 nào chen chân phá nát hôn nhân của cặp đôi.
Margaret Qualley và Jack Antonoff tổ chức đám cưới vào tháng 8/2023 tại Long Beach Island (bang New Jersey, Mỹ). Hôn lễ của cặp sao quy tụ dàn khách mời đình đám như Taylor Swift, Zoë Kravitz, Cara Delevingne và Lana Del Rey. Vì vậy, thông tin họ chia tay đang gây chấn động Hollywood.
Ngay sau khi tin Margaret Qualley và Jack Antonoff ly dị được xác nhận, nhiều người bỗng réo gọi Rosé (BLACKPINK). Nguyên nhân xuất phát từ việc bức ảnh giọng ca APT. chụp cùng Jack Antonoff bị khui ra. Hình ảnh này khiến cư dân mạng một lần nữa nhắc đến "Lời nguyền Rosé". Đáng chú ý, vào giữa tháng 6 vừa qua, Rosé cũng là đối tượng bị đổ thừa sau khi Ariana Grande và Ethan Slater xác nhận chia tay. Trùng hợp là thành viên nhóm BLACKPINK cũng từng chụp hình chung với Ariana Grande.
Vì sao có "Lời nguyền Rosé"?
Theo truyền thông Hàn, "lời nguyền Rosé" xuất hiện sau khi Gigi Hadid đăng ảnh chụp cùng Rosé tại Met Gala năm 2021. Chỉ vài tuần sau, siêu mẫu xác nhận chia tay Zayn Malik, khiến nhiều người bắt đầu đùa rằng Rosé mang theo "vía chia tay". Từ đó đến nay, mỗi lần Rosé chụp ảnh với một ngôi sao nổi tiếng bất kể nam hay nữ, cư dân mạng lại thấp thỏm chờ xem "lời nguyền" có tiếp tục ứng nghiệm hay không.
1 số cặp đôi nổi tiếng từng được cho là dính "lời nguyền Rosé" có thể kể đến Taylor Swift và Matty Healy, Zayn Malik và Gigi Hadid, Zach Braff và Florence Pugh, vợ chồng Bella Poarch, Kendall Jenner và Devin Booker, Katy Perry và Orlando Bloom. Tuy nhiên, đây chỉ là sự trùng hợp. Thông tin Rosé khiến các cặp sao hàng đầu thế giới chia tay cũng là lời đùa vui trong cộng đồng fan. Bởi lẽ việc cặp tình nhân showbiz đổ vỡ đều đến từ những vấn đề tồn tại sâu xa, không thể dung hòa trong mối quan hệ của họ.
Trên truyền thông, thành viên BLACKPINK từng chia sẻ rằng cô không hề thích việc tên mình luôn bị gắn với những cuộc đổ vỡ tình cảm của người khác. Tuy nhiên, dường như lời chia sẻ này của nữ ca sĩ vẫn chưa đủ để chấm dứt những trò đùa trên mạng. Mỗi khi một cặp đôi nổi tiếng có ảnh chụp chung với nữ idol xác nhận chia tay hoặc xuất hiện tin đồn rạn nứt, "lời nguyền Rosé" lại được cư dân mạng "đào" lên, biến cô thành cái tên bất đắc dĩ bị réo gọi dù không hề có liên quan đến chuyện tình cảm của nhân vật chính.
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