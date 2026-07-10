Đây là lý do IU - Lee Jong Suk chia tay?

Chuyện tình cảm của IU - Lee Jong Suk đã khép lại đầy tiếc nuối.

Ngày 10/7, tờ Dispatch gây chấn động toàn châu Á khi đưa tin IU và Lee Jong Suk chia tay sau 4 năm hẹn hò. EDAM Entertainment - công ty quản lý của IU - cho biết cặp sao vừa mới chấm dứt mối quan hệ tình cảm và vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với tư cách đồng nghiệp tốt. Công ty quản lý của Lee Jong Suk là Ace Factory cũng đưa ra phản hồi tương tự. Theo nguồn tin thân cận, IU và Lee Jong Suk "đường ai nấy đi" vì lịch trình bận rộn khiến họ ngày càng ít cơ hội gặp gỡ, mối quan hệ dần trở nên xa cách.

Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ khiến người hâm mộ tiếc nuối. Trên mạng xã hội, các netizen đánh giá lý do chia tay của cặp sao là "văn mẫu muôn thuở" ở Kbiz, đồng thời cho rằng đây chưa phải là nguyên nhân thực sự. Bởi vào tháng 5/2025, khi cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn vướng nghi vấn đường ai nấy đi, bạn thân TinNa Lee đã thay Lee Jong Suk và IU phủ nhận. TinNa Lee còn khẳng định IU và Lee Jong Suk luôn nhắn tin động viên, hỏi han quan tâm, bày tỏ tình yêu dành cho đối phương giữa lịch trình bận rộn.

Lee Jong Suk và IU tan vỡ sau 4 năm yêu. Ảnh: X.

Đến chiều 10/7, mạng xã hội Weibo lan truyền thông tin Lee Jong Suk và IU chia tay vì bất đồng gay gắt trong chuyện cưới xin, không thống nhất được kế hoạch tương lai. Theo tờ Sohu, Lee Jong Suk đã nhiều lần cầu hôn bạn gái, mong muốn họ sớm kết hôn và xây dựng tổ ấm ổn định. Tuy nhiên, IU luôn luôn từ chối bạn trai tài tử. Nữ ca sĩ không muốn lập gia đình vì sự nghiệp vẫn còn trên đà phát triển mạnh. Việc lần nào cầu hôn cũng bị từ chối phũ phàng khiến Lee Jong Suk tan nát trái tim. Về sau, cặp đôi còn xảy ra cãi vã. Đến gần đây, họ quyết định "đường ai nấy đi" để tránh làm tổn thương nhau hơn nữa.

Hiện, từ khóa "Lee Jong Suk từng nhiều lần cầu hôn IU" và lý do chia tay của cặp sao đang đứng top 2 hot search MXH Weibo. Tuy nhiên, tin đồn cho rằng cả hai "đường ai nấy đi" vì bất đồng quan điểm trong chuyện kết hôn hiện vẫn chưa được xác thực. Đến nay, Lee Jong Suk và IU cũng chưa lên tiếng chia sẻ về nguyên nhân chia tay, vì vậy sự thật đằng sau quyết định khép lại mối tình 4 năm vẫn chỉ người trong cuộc mới biết rõ.

Các nguồn tin ở xứ tỷ dân cho biết cặp sao tan vỡ vì bất đồng trong chuyện cưới xin. Lee Jong Suk nhiều lần cầu hôn IU, nhưng đều bị từ chối. Ảnh: Sina.

Nghi vấn Lee Jong Suk - IU "đường ai nấy đi" liên tục rộ lên trong năm nay. Đầu tiên, vào tối 10/1, nữ ca sĩ sinh năm 1993 gây xôn xao với 1 màn tương tác đáng ngờ với người hâm mộ. Đáng chú ý nhất là câu hỏi của 1 netizen gửi đến "em gái quốc dân" có liên quan tới Lee Jong Suk: "Có thể nào mỗi người trong các bạn (IU - Lee Jong Suk) tự mặc quần áo riêng, dùng ốp điện thoại riêng, đội mũ len riêng, mặc những bộ đồ khác nhau được không? Cứ nhất định cứ phải như vậy sao? (ám chỉ việc mặc đồ đôi)". Người này còn đăng kèm hình ảnh nghi IU - Lee Jong Suk mặc chiếc áo có giá 62 triệu đồng giống hệt nhau hồi đầu năm nay

Trước câu hỏi bất ngờ từ khán giả, IU trả lời thẳng thừng: 'Ủa trong hình là quần áo khác nhau mà?". Nói cách khác, nữ ca sĩ 9X đã phũ phàng bác bỏ thông tin cô mặc đồ đôi với Lee Jong Suk. Từ đây, tin đồn cô chia tay với tài tử họ Lee đã bùng lên mạnh mẽ khắp cõi mạng.

Chưa dừng lại ở đó, tới tháng 4, mạng xã hội Weibo dậy sóng với thông tin IU - Lee Jong Suk đã lặng lẽ chia tay. Báo giới xứ tỷ dân cho biết chính người thân cận với 2 nghệ sĩ đã xác nhận tình trạng đổ vỡ mối quan hệ của cặp sao này.

Cặp đôi được cho là lộ dấu hiệu rạn nứt từ đầu năm nay. Ảnh: Newsen.

Vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh Lee Jong Suk và IU hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, "em gái quốc dân" và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU đã từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk. Sau khi công khai mối quan hệ, dù Lee Jong Suk và IU không xuất hiện bên nhau nhưng thường xuyên dành những lời "có cánh" cho đối phương trong các cuộc phỏng vấn. Lee Jong Suk cũng nhiều lần sử dụng những đồ vật liên quan đến bạn gái, khiến fan vô cùng ấm lòng.

Lee Jong Suk và IU bị Dispatch bóc tin hẹn hò. Ảnh: Dispatch.

Nguồn: Sohu, Weibo