Báo Hàn đưa tin sốc: Lee Jong Suk và IU xác nhận chia tay

Lee Jong Suk và IU đã mỗi người một ngả.

Ngày 10/7, tờ Dispatch đưa tin phía IU và Lee Jong Suk đã xác nhận rằng cặp sao hàng đầu xứ Hàn đã chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ.

Một nguồn tin thận cận với cặp sao cho biết: "IU và Lee Jong Suk đều quá bận rộn. Thời gian họ gặp nhau càng ngày càng ít nên cuối cùng, cả hai quyết định đường ai nấy đi". Hiện, 2 nghệ sĩ đều bận rộn phát triển sự nghiệp cá nhân. Lee Jong Suk đang chuẩn bị ra mắt bộ phim The Remarried Empress. Anh cũng đã xác nhận tham gia dự án chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng Lee Seop's Love. Trong khi đó, IU vừa hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim truyền hình The 21st Century Grand Prince's Wife của MBC và đang tập trung chuẩn bị cho album mới. Vào tháng 9 tới đây, cô cũng sẽ tổ chức concert tại Sân vận động chính Goyang vào tháng 9.

Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ gây chấn động showbiz châu Á. Trên MXH, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

Phía IU và Lee Jong Suk đã xác nhận với Dispatch rằng cặp nghệ sĩ đã chia tay. Ảnh: Dispatch.

Nghi vấn Lee Jong Suk - IU “đường ai nấy đi” liên tục rộ lên trong năm nay. Đầu tiên, vào tối 10/1, nữ ca sĩ sinh năm 1993 đã gây xôn xao với 1 màn tương tác đáng ngờ với người hâm mộ. Đáng chú ý nhất là câu hỏi của 1 netizen gửi đến “em gái quốc dân” có liên quan tới Lee Jong Suk: “Có thể nào mỗi người trong các bạn (IU - Lee Jong Suk) tự mặc quần áo riêng, dùng ốp điện thoại riêng, đội mũ len riêng, mặc những bộ đồ khác nhau được không? Cứ nhất định cứ phải như vậy sao? (ám chỉ việc mặc đồ đôi)”. Người này còn đăng kèm hình ảnh nghi IU - Lee Jong Suk mặc chiếc áo có giá 62 triệu đồng giống hệt nhau hồi đầu năm nay.

Trước câu hỏi bất ngờ từ khán giả, IU trả lời thẳng thừng: “Ủa trong hình là quần áo khác nhau mà?”. Nói cách khác, nữ ca sĩ 9X đã phũ phàng bác bỏ thông tin cô mặc đồ đôi với Lee Jong Suk. Từ đây, tin đồn cô chia tay với tài tử họ Lee đã bùng lên mạnh mẽ khắp cõi mạng.

Hồi tháng 1 năm nay, IU phũ phàng bác bỏ thông tin cô mặc áo đôi 62 triệu đồng với Lee Jong Suk, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã “toang” sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: Weibo

Chưa dừng lại ở đó, tới tháng 4, mạng xã hội Weibo đã dậy sóng với thông tin IU - Lee Jong Suk đã lặng lẽ đường ai nấy đi sau 4 năm hẹn hò. Báo giới xứ tỷ dân cho biết chính người thân cận với 2 nghệ sĩ đã xác nhận tình trạng đổ vỡ mối quan hệ của cặp sao này.

Tuy nhiên, cũng có nhiều netizen nhấn mạnh những dấu hiệu trên đây đều chưa đủ sức nặng để chứng minh cặp đôi đình đám Kbiz đã tan vỡ. Tới nay, cả IU lẫn Lee Jong Suk vẫn chưa có động thái phản hồi chính thức liên quan tới nghi vấn chia tay.

Tháng 4 năm nay, MXH xứ Trung đang rầm rộ thông tin IU và Lee Jong Suk chia tay sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: Sina.

Vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh Lee Jong Suk và IU hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, "em gái quốc dân" và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU đã từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk.

Sau khi công khai mối quan hệ, dù Lee Jong Suk và IU không xuất hiện bên nhau nhưng thường xuyên dành những lời "có cánh" cho đối phương trong các cuộc phỏng vấn. Lee Jong Suk cũng nhiều lần sử dụng những đồ vật liên quan đến bạn gái, khiến fan vô cùng ấm lòng. Vào tháng 5/2025, cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn cũng dính tin đồn đường ai nấy đi, nhưng bạn thân TinNa Lee đã thay Lee Jong Suk và IU phủ nhận: "Cả hai vẫn bền chặt. Họ luôn nhắn tin động viên, hỏi han quan tâm và bày tỏ tình yêu dành cho đối phương giữa lịch trình bận rộn".

Cặp tiên đồng - ngọc nữ xứ Hàn đã tan vỡ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Dispatch, KoreaBoo