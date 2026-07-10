Trộm lẻn vào nhà khiến Kim Seon Ho trốn dưới gầm giường, mẹ nam diễn viên bị thương nặng vì lấy thân mình che cho con

Bi kịch kinh khủng giáng xuống đầu Kim Seon Ho, khiến công chúng không khỏi choáng váng.

Sáng 9/7, cộng đồng mạng xôn xao trước bài viết hé lộ về 1 phần bi kịch trong cuộc đời Kim Seon Ho. Theo đó, trong bài phỏng vấn cho tạp chí Harper's Bazaar, nam thần họ Kim đã chia sẻ về 1 thảm kịch đáng sợ xảy ra ở chính ngôi nhà của gia đình anh. Sự việc kinh hoàng xảy ra hồi Kim Seon Ho còn đang học cấp 1. Vào cái ngày định mệnh ấy, 1 tên trộm đã đột nhập vào nhà nam diễn viên.

Trong lúc tên trộm dùng dao tấn công và uy hiếp, mẹ Kim Seon Ho đã lấy thân mình che chắn cho anh. Cùng lúc đó, Kim Seon Ho vì quá hoảng sợ nên đã trốn dưới gầm giường. Cuối cùng, mẹ anh bị đối tượng xấu dùng dao đâm, thậm chí còn bị kẻ lạ mặt kéo lê trên sàn nhà. Nhưng may thay, mẹ Kim Seon Ho vẫn sống sót sau thảm kịch kinh hoàng. Tuy nhiên, sự việc đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng nam diễn viên suốt nhiều năm sau đó.

Nam diễn viên tiết lộ thêm rằng, trong suốt thời gian dài, anh không thể đọc bài trước lớp trong trạng thái tinh thần thoải mái. Thậm chí, không ít lần chỉ cần đứng trước mặt các bạn học cũng đủ khiến Kim Seon Ho rơi vào trạng thái hoảng loạn, bất ổn. Hay chỉ cần giáo viên đứng phía sau trong giờ kiểm tra, đầu óc anh cũng đột nhiên trở nên trống rỗng vì nỗi ám ảnh sau biến cố năm xưa.

Bước ngoặt xảy ra khi 1 người bạn khuyên Kim Seon Ho thử theo học diễn xuất. Thời gian sau đó, Kim Seon Ho thật sự đã dần vượt qua được chấn thương tâm lý và ổn định lại được tinh thần.

Thảm kịch xảy ra trong căn nhà của gia đình Kim Seon Ho khiến cho công chúng không khỏi rùng mình. Ảnh: Naver

Kim Seon Ho sinh năm 1986, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 23 tuổi với tư cách diễn viên nhạc kịch. Tới năm 2017, anh lấn sân đóng phim, có vai diễn đầu tiên ở tác phẩm truyền hình mang tên Good Manager. Tên tuổi Kim Seon Ho vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ vai nam thứ ấn tượng trong bộ phim gây sốt Start Up (2020). 1 năm sau, nam nghệ sĩ lại tiếp tục gây ấn tượng sâu đậm với công chúng nhờ vai nam chính ở bộ phim truyền hình ăn khách Hometown Cha-Cha-Cha. Sau tác phẩm này, Kim Seon Ho chính thức gia nhập vào hàng ngũ những sao nam nổi tiếng nhất của làn sóng Hallyu tại thị trường nước ngoài.

Trong năm nay, tên tuổi Kim Seon Ho tiếp tục bùng nổ trên khắp mọi mặt trận nhờ vai nam chính ở tác phẩm Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không gây sốt toàn cầu.

Kim Seon Ho có sự nghiệp thành công vang dội, trở nên nổi tiếng nhờ nhiều vai diễn ấn tượng. Ảnh: Naver

Bên cạnh sự nghiệp thành công vang dội, Kim Seon Ho cũng từng gặp phải nhiều biến cố trong cuộc sống. Ngoài lần bị trộm đột nhập gây ra vết thương nặng cho người thân, mỹ nam họ Kim còn suýt “bay màu” sự nghiệp vì bạn gái cũ.

Còn nhớ hồi năm 2021, ngay khi vừa nổi lên nhờ bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha, Kim Seon Ho đã bị bạn gái cũ Choi Young Ah tố cáo ép cô phá thai, sau đó ngược đãi đe dọa và không giữ lời hứa kết hôn trong vòng 2 năm. Choi Young Ah khẳng định Kim Seon Ho có tính cách tệ hại, giả vờ xây dựng hình tượng trai ngoan, lịch thiệp trong mắt công chúng nhưng đằng sau lại là người cọc cằn, hay nói xấu đồng nghiệp - đạo diễn, coi thường tình cảm của người hâm mộ và rũ bỏ trách nhiệm với thú cưng.

Lùm xùm này khiến danh tiếng của nam diễn viên bị tổn hại nặng nề chỉ sau 1 đêm. Anh bị loại bỏ khỏi các dự án phim Star News, Dog Days và Two O’Clock Date, cắt sóng khỏi chương trình 2 Days 1 Night và mất vô số hợp đồng quảng cáo.

Với tình thế đó, ai cũng nghĩ hào quang của Kim Seon Ho đã chấm dứt ở tuổi 35. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, cú twist lớn đã xảy ra giúp Kim Seon Ho vượt bão đời tư, lấy lại danh dự. Theo đó, Dispatch đã cung cấp bằng chứng cho thấy nam diễn viên đã bị vu oan. Kim Seon Ho không hề có hành vi sai trái như cáo buộc. Cuộc trò chuyện bị rò rỉ giữa nam diễn viên và bạn gái cũ cho thấy người phụ nữ đã đề nghị phá thai. Kim Seon Ho đã chăm sóc cô sau ca phẫu thuật, thậm chí anh còn cân nhắc tạm dừng sự nghiệp để dành thời gian bên nửa kia.

Nhờ Dispatch, Kim Seon Ho đã được “rửa sạch” nghi án ép bạn gái phá thai. Khán giả lập tức xin lỗi, các nhãn hàng cho hiển thị lại quảng cáo, tuyên bố không hủy hợp đồng, không khởi kiện hay bắt Kim Seon Ho đền bù bất kỳ khoản tiền nào.

Gần 50.000 người cũng ký vào lá đơn phản đối việc Kim Seon Ho rời show 2 Days 1 Night, yêu cầu ê-kíp đưa nam diễn viên trở lại ghi hình. Dư luận gạt bỏ hết các nghi ngại đời tư, hân hoan chào đón nam diễn viên trở lại ngành công nghiệp giải trí sau khi được minh oan.

Kim Seon Ho từng vướng vào lùm xùm với bạn gái cũ Choi Young Ah hồi năm 2021. Ảnh: Nate

Sang năm nay, Kim Seon Ho tiếp tục bị tổn hại danh tiếng vì ồn ào trốn thuế. Anh bị truyền thông Hàn tố áp dụng mô hình lập công ty ma, chuyển thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để gian lận thuế thu nhập cá nhân, tương tự trường hợp của Cha Eun Woo.

Trước hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan tới pháp luật, tới sáng 4/2, Kim Seon Ho đã chính thức lên tiếng thông qua công ty quản lý. Trong thông báo gửi đến công chúng, nam thần 8X xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết trong việc thành lập, vận hành công ty pháp nhân 1 thành viên dẫn đến sai lầm trong tài chính. Theo phía Fantagio - công ty quản lý của Kim Seon Ho, nam diễn viên đã nộp bổ sung tiền thuế còn thiếu. Tuyên bố từ phía tài tử họ Kim được cho là lời ngầm thừa nhận anh đã có hành vi trốn thuế, né thuế thông qua công ty gia đình.

Kim Seon Ho tiếp tục dính ồn ào trốn thuế trong năm nay. Ảnh: Nate

Nguồn: X, Naver