Sức hút khủng khiếp của Taylor Swift: Đến rác trong siêu đám cưới cũng bán “cháy hàng”

Hôn lễ thế kỳ của siêu sao nhạc Pop Taylor Swift và nhà vô địch Super Bowl Travis Kelce được tổ chức vào cuối tuần qua và đến giờ vẫn được netizen bàn tán xôn xao trên các diễn đàn giải trí.

Bên cạnh những câu chuyện xoay quanh outfit của cô dâu, dàn khách mời đình đám và hợp đồng hôn nhân cực “khét”, cộng đồng mạng còn ngỡ ngàng khi phát hiện ra một ý tưởng kinh doanh có 1-0-2, đó là thu gom và bán rác thải ngay bên ngoài địa điểm tổ chức siêu đám cưới - Quảng trường Madison, New York, nước Mỹ. Điều đáng kinh ngạc hơn là mặt hàng này được đón nhận nhiệt tình và “cháy hàng” chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Hôn lễ của Taylor Swift vẫn là đề tài 'nóng' trên các diễn đàn giải trí (Ảnh: Sohu).

Nghệ sĩ Justin Gignac - người đang điều hành nhãn hiệu New York City Trash (Rác của Thành phố New York) chính là người đứng sau chiến dịch kinh doanh độc đáo này. Trong ngày vui của Taylor Swift, Justin Gignac đã ăn diện chỉn chu và xuất hiện bên ngoài Quảng trường Madison. Tuy nhiên, vì khu vực xung quanh hôn lễ bị phong tỏa hoàn toàn nên anh chỉ có thể thu gom rác ngoài khu vực an ninh, cụ thể là trên các con phố ở khu Midtown Manhattan - nơi mà người hâm mộ và khách mời đám cưới tập trung.

Những vật phẩm này được đóng gói trong những hộp nhựa trong suốt, có in dòng chữ “JUST&T MARRIED! 7/3/26” giống hệt như dòng chữ được phát trên màn hình led ngoài Quảng trường Madison khi hôn lễ của Taylor Swift đang diễn ra.

Người hâm mộ siêu sao nhạc Pop lũ lượt rủ nhau đi mua những hộp rác có giá 25 USD này với những vật phẩm ngẫu nhiên như những nắp lon nước ngọt đã qua sử dụng, nhiều loại ống hút nhựa, những mẩu giấy vụn và cả tàn thuốc lá. Điều đáng nói là do rác rưởi được nhặt ngoài phố nên chẳng ai có thể đảm bảo là những món đồ này có được Taylor Swift hay ngôi sao Hollywood nào chạm vào hay không. Dù vậy, những “hộp rác” vẫn bán rất chạy.

Những hộp rác này được bán với giá 25 USD/cái (Ảnh: Sohu).

Và được gom từ đường phố bên ngoài nơi tổ chức hôn lễ (Ảnh: Sohu).

Không chỉ vậy, trên MXV còn xuất hiện những vật phẩm cùng series nhưng “ố dề” hơn rất nhiều. Chẳng hạn, trên mục mua bán đồ second-hand trên eBay, có người rao bán 1 túi…không khí từ Quảng trường Madison khi hôn lễ của Taylor Swift đang diễn ra. Túi không khí đặc biệt này được yết giá lên tới 50.000 USD và được rất nhiều người quan tâm, chú ý.

Độc lạ túi không khí trong hôn lễ của Taylor Swift được bán với giá gần 50.000 USD (Ảnh: Sohu).

Nhìn chung, về việc rao bán rác thải trong hôn lễ của Tay lỏ Swift đang gây nhiều tranh cãi trên MXH. Kẻ thì mỉa mai, chỉ trích, cho rằng đây là một việc làm lố bịch. Người thì ủng hộ nhiệt tình, coi đây là một trò đùa thú vị mang đậm chất nghệ thuật Pop Art và là một món hời khi vừa mua được vật kỷ niệm siêu đám cưới sẽ đi vào lịch sử văn hóa đại chúng, lại vừa góp phần dọn sạch đường phố New York.

Dù thế nào đi chăng nữa, việc này cũng đã phản ánh sức hút “kinh khủng khiếp” của Taylor Swift, khi mà những món rác thải trong hôn lễ của cô cũng được bán “cháy hàng” và gây ra sóng gió trên MXH.

Taylor Swift chứng tỏ impact cực khủng của mình (Ảnh: Sohu).

Nguồn: Sohu