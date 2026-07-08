Taylor Swift cắt đứt quan hệ với 5 đứa con đỡ đầu, chuyện gì đã khiến nữ ca sĩ tuyệt tình đến thế?

Không 1 đứa con đỡ đầu nào có mặt trong đám cưới vào cuối tuần qua của Taylor Swift.

Taylor Swift - Travis Kelce vừa trở thành vợ chồng trong 1 đám cưới hoành tráng kéo dài đến 3 ngày ở Madison Square Garden (New York, Mỹ). Không chỉ toàn bộ hình ảnh bên trong lễ cưới được giữ bí mật, mà danh sách khách mời cũng trở thành chủ đề được bàn tán. Đáng chú ý, cả 5 người con đỡ đầu của nữ ca sĩ đều vắng mặt trong hôn lễ. Điều này làm dấy lên nghi vấn nữ tỷ phú đã cắt đứt liên hệ với 5 đứa con đỡ đầu và những gia đình nghệ sĩ từng vô cùng thân thiết với mình.

Tình bạn rạn nứt của Taylor Swift và mẹ của các đứa trẻ

Theo tờ Page Six, Taylor Swift hiện là mẹ đỡ đầu của 5 đứa trẻ, gồm Leo Newman - con trai của nữ diễn viên Jaime King, 4 người con của vợ chồng Blake Lively - Ryan Reynolds gồm James, Inez, Betty và Olin. Trong quá khứ, giọng ca Shake It Off từng có mối quan hệ vô cùng gắn bó với cả hai gia đình này. Thậm chí, cô còn lấy tên 3 cô con gái James, Inez và Betty của người chị em Blake Lively làm cảm hứng để xây dựng tuyến nhân vật trong ca khúc Betty thuộc album Folklore phát hành năm 2020.

Thế nhưng, theo các nguồn tin, cả 5 người con đỡ đầu này đều không xuất hiện trong lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Thay vào đó, chỉ có các con gái của Jason Kelce - anh trai Travis Kelce - đảm nhận vai trò phù dâu nhí. Chi tiết này thu hút sự bàn tán bởi nhiều người cho rằng các con đỡ đầu sẽ là những nhân vật không thể thiếu trong ngày trọng đại của nữ ca sĩ.

5 đứa con đỡ đầu của Taylor đều vắng mặt trong đám cưới của nữ ca sĩ vào cuối tuần qua. Ảnh: X.

Taylor chọn 2 cháu gái của ông xã Travis Kelce làm phù dâu nhí. Ảnh: X.

Theo tờ Page Six, nguyên nhân các con đỡ đầu vắng mặt trong hôn lễ của Taylor Swift đến từ tình bạn rạn nứt, không còn có thể cứu vãn của nữ ca sĩ với Jaime King và Blake Lively. Nguồn tin trong giới tiết lộ Taylor Swift và Jaime King đã cắt đứt liên hệ với nhau từ nhiều năm về trước. Taylor Swift nhận lời làm mẹ đỡ đầu cho Leo Newman vào năm 2015, đúng thời điểm Jaime King đang mang thai và hai người có mối quan hệ rất thân thiết. Nhưng tình bạn này không duy trì được lâu. Đặc biệt, vào năm 2025, Taylor Swift đã dứt khoát chấm dứt hoàn toàn liên hệ với Jaime King sau khi nữ diễn viên bị ảnh hưởng bởi hàng loạt biến cố trong cuộc sống và mất quyền nuôi 2 con do không hoàn thành chương trình cai nghiện theo yêu cầu của tòa án.

Taylor Swift và Jaime King đã không còn qua lại từ nhiều năm về trước. Đến năm 2025, nữ ca sĩ đoạn tuyệt hoàn toàn với Jaime King. Ảnh: Getty Images.

Không chỉ Jaime King, người chị em "con chấy cắn đôi" Blake Lively của Taylor Swift cũng vắng mặt trong sự kiện được xem là đám cưới đình đám nhất năm. Đúng ngày diễn ra tiệc chào mừng khách mời ở New York của Taylor Swift và Travis Kelce, vợ chồng Blake được trông thấy đưa con gái Betty tham gia một cuộc thi cưỡi ngựa tại Lake Placid.

Theo các nguồn tin, Taylor Swift đã "cấm cửa" Blake Lively hiện diện tại ngày trọng đại của mình. Taylor Swift nghỉ chơi, xem Blake Lively như kẻ thù từ tháng 1/2025. Khi đó, Blake Lively đệ đơn kiện bạn diễn kiêm đạo diễn Justin Baldoni, cáo buộc anh có hành vi quấy rối tình dục trong quá trình thực hiện bộ phim It Ends With Us . Tuy nhiên, Justin Baldoni nhanh chóng phản công bằng những cáo buộc gây chấn động. Anh cho rằng Blake đã tận dụng sức ảnh hưởng từ tình bạn với Taylor Swift để gia tăng quyền lực và kiểm soát nhiều quyết định trên phim trường.

Vụ việc càng trở nên căng thẳng khi hàng loạt tin nhắn riêng tư bị lộ. Trong đó, Blake được cho là nhiều lần nhắc đến Taylor Swift như một "vũ khí" để củng cố vị thế của mình. Những tiết lộ này lập tức làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội, khiến nữ diễn viên bị chỉ trích là lợi dụng danh tiếng của siêu sao nhạc pop để phục vụ lợi ích cá nhân. Cao trào xảy ra khi phía Justin Baldoni tuyên bố muốn triệu tập Taylor Swift ra tòa làm nhân chứng. Dù hoàn toàn không tham gia vào quá trình sản xuất It Ends With Us , cái tên Taylor vẫn bị kéo thẳng vào tâm bão pháp lý. Trên thực tế, mối liên hệ giữa Taylor và bộ phim chỉ dừng lại ở việc cô cho phép sử dụng bài hát My Tears Ricochet.

Hành động của Blake Lively khiến Taylor Swift rơi vào trạng thái suy sụp tột độ khi bỗng dưng bị cuốn vào rắc rối pháp lý của bạn thân. Ngôi sao sinh năm 1989 cảm thấy mình bị người chị em lâu năm lợi dụng, đem ra làm lá chắn cho cuộc kiện tụng với Justin Baldoni. Do đó, Taylor Swift quyết định chấm dứt tình bạn từng vô cùng thân thiết với Blake Lively. Phía đại diện của nữ ca sĩ cũng lên tiếng chỉ trích việc Blake Lively lôi người không liên quan là Taylor vào vụ kiện cá nhân nhằm tạo ra những tiêu đề giật gân thu hút truyền thông, thay vì tập trung vào bản chất của vụ án.

Tình bạn giữa Taylor Swift và Blake Lively không thể cứu vãn. Ảnh: GC.

Không chỉ Blake Lively, Jaime King và 5 đứa con đỡ đầu vắng mặt, danh sách khách mời lần này cũng cho thấy vòng tròn bạn bè của Taylor Swift đã thay đổi đáng kể. Ca sĩ Todrick Hall - người từng rất thân thiết với Taylor - không được mời đi đám cưới vì thường xuyên tiết lộ quá nhiều câu chuyện riêng tư liên quan đến nữ ca sĩ. Người mẫu Martha Hunt, gương mặt từng góp mặt trong MV đình đám Bad Blood và đồng hành với Taylor suốt thời kỳ "girl squad" nổi tiếng, cũng không xuất hiện. Nguồn tin cho biết lần cuối hai người gặp nhau là khi Martha tham dự The Eras Tour vào năm 2023.

Taylor Swift chỉ có 1 nguyên tắc trong các mối quan hệ

Theo tờ Page Six, Taylor Swift là người rất coi trọng sự trung thành. Những năm qua, nữ ca sĩ đang dần "thanh lọc", loại bỏ các mối quan hệ có dấu hiệu lợi dụng hay muốn kéo cô vào những rắc rối và tranh cãi. "Taylor luôn có suy nghĩ rằng nếu ai đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy cũng sẽ đối xử tốt với họ. Cô ấy không quá tin vào những gì xuất hiện trên mặt báo", nguồn tin thân cận cho biết.

Taylor Swift đề cao sự trung thành trong tình bạn. Ảnh: Getty Images.

Dù các mối quan hệ bạn bè của Taylor Swift hiện tại đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có 1 cái tên "bất di bất dịch", luôn đồng hành cùng nữ ca sĩ suốt gần hai thập kỷ qua. Đó là Selena Gomez. Taylor Swift và Selena Gomez quen nhau từ năm 2008, khi cả hai lần lượt hẹn hò với Joe Jonas và Nick Jonas. Điều thú vị là sau khi những chuyện tình này khép lại, tình bạn giữa hai nữ ca sĩ lại ngày càng bền chặt. Selena từng hài hước chia sẻ rằng "điều tuyệt vời nhất" cô có được từ mối tình với Nick Jonas chính là gặp Taylor Swift.

Suốt 18 năm qua, cả hai luôn sát cánh trong những cột mốc quan trọng của đối phương. Taylor nhiều lần ở bên Selena khi cô đối mặt với những biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp, còn Selena cũng không ngần ngại công khai ủng hộ Taylor trước những ồn ào hay mỗi lần nữ ca sĩ ra mắt sản phẩm mới. Tại siêu đám cưới thế kỷ vừa qua, Selena Gomez cũng là vị khách mời duy nhất được Taylor Swift cho phép cầm điện thoại vào bên trong địa điểm tổ chức. Điều này cho thấy sự khắng khít và tin tưởng của Taylor Swift dành cho Selena Gomez.

Taylor Swift và Selena Gomez duy trì tình bạn thân thiết suốt 18 năm qua. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six