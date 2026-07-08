Ngọc nữ showbiz bị chồng ép ly hôn qua điện thoại phải đi làm thuê ở quán canh xương bò, nhan sắc héo tàn không nhận ra

Tình trạng hiện tại của ngọc nữ showbiz sau khi bị chồng ly hôn qua điện thoại đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Ngọc nữ showbiz Hàn Quốc Ji Yeon Soo từng có cuộc hôn nhân sóng gió với nam ca sĩ kiêm diễn viên Eli (nhóm U-KISS) kém cô tận 11 tuổi. Còn nhớ, nữ người mẫu xinh đẹp nức tiếng từng bị đàng trai đòi ly dị qua điện thoại và chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân trong ồn ào.

Tới chiều 7/7, Ji Yeon Soo bất ngờ xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc sống của bản thân ở thời điểm hiện tại hậu ly hôn chồng ca sĩ. Trước ống kính, ngọc nữ họ Ji xuất hiện với diện mạo héo tàn, xuống sắc, trông khác xa với thời gian trước, khiến netizen không khỏi ngạc nhiên.

Ji Yeon Soo vừa lộ diện với ngoại hình xuống cấp khó tin. Chứng kiến diện mạo ngày ấy và bây giờ (ảnh trái) của nàng ngọc nữ, công chúng xứ Hàn đã đồng loạt bày tỏ vẻ ngỡ ngàng tột độ. Ảnh: Naver

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ sinh năm 1980 gây sốc khi tiết lộ: “Tôi hiện đang làm công việc bán thời gian ở 1 quán canh xương bò. Tôi muốn làm việc tại những quán đông khách lúc ban trưa, cho phép tôi bắt đầu công việc từ buổi sáng. Sau khi kết thúc công việc, buổi chiều tôi dành thời gian chăm sóc con trai”.

Cũng trong video mới đây, Ji Yeon Soo cho biết thêm cô đang sống cùng cậu quý tử đầu lòng trong căn hộ khá chật hẹp: “Khi xem kênh YouTube của các nghệ sĩ khác, tôi rất ngạc nhiên vì nhà họ đẹp và lộng lẫy quá. Họ thực sự rất tuyệt vời, nên tôi cảm thấy hơi xấu hổ và lo lắng khi so sánh nơi ở của mình với nhà họ. Mọi người sau khi thấy nơi mẹ con tôi sống có thể sẽ nảy ra suy nghĩ “Sống và nuôi con ở nơi nhỏ hẹp như thế kia sao?’. Nhưng thực ra trẻ con vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh ngay cả ở những nơi chật chội hơn nhà tôi nhiều. Vì lũ trẻ có thể khôn lớn, nên người ở bất cứ đâu miễn là có tình yêu thương của người lớn”.

Ji Yeon Soo cũng chia sẻ về lý do khiến cô cùng con trai dọn tới nơi ở hiện tại: “Tôi từng có cuộc sống rất tốt đẹp ở trên đảo Jeju. Nhưng sau khi biết mẹ mình được chẩn đoán mắc ung thư, tôi đã nhanh chóng thu xếp mọi thứ và dọn tới ngôi nhà này vì muốn sống gần mẹ”.

Những chia sẻ mới đây của Ji Yeon Soo đã khiến người hâm mộ dậy sóng. Ảnh: Nate

Còn nhớ Ji Yeon Soo từng trải qua cuộc hôn nhân sóng gió với nam diễn viên kiêm ca sĩ Eli. Họ kết hôn hồi năm 2014, có con trai chung trong thời gian còn mặn nồng nhưng đã chính thức chia tay sau 6 năm làm đám cưới.

Sau khi ly hôn, Ji Yeon Soo đã lên chương trình We Got Divorce 2 bóc trần những góc khuất trong cuộc hôn nhân với Eli. Nữ người mẫu họ Ji cho biết Eli đã đột ngột yêu cầu ly hôn cô qua điện thoại. Khi ấy, cô vẫn còn tình cảm với thành viên nhóm U-KISS nên đã cố gắng níu kéo nam ca sĩ kém 11 tuổi nhưng bất thành. Cuối cùng, họ vẫn chọn cho nhau lối đi riêng.

Ngay trên sóng chương trình We Got Divorce 2, Ji Yeon Soo còn tố phía gia đình Eli đã xem cô như người giúp việc. Đồng thời, nữ người mẫu họ Ji bức xúc bày tỏ: “Tôi bị xem như cái máy ATM cho gia đình anh ta (Eli) và trở thành ‘thùng rác’ phải hứng chịu mọi cảm xúc từ phía các thành viên trong gia đình anh ta. Tôi là 1 người máy và bị xem như người giúp việc nhưng không được trả tiền công. Với tôi, anh ta còn tệ hơn 1 kẻ lừa đảo”.

Tới nay, Eli đã tái hôn với vợ mới, còn Ji Yeon Soo đang nuôi con trai 1 mình.

Cuộc hôn nhân ồn ào của Eli và nữ người mẫu Ji Yeon Soo từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Nate

Ngọc nữ họ Ji hiện đang nuôi con 1 mình hậu ly hôn. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo