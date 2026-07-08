Đối thủ của Chi Pu đã đúng khi ly hôn chồng thiếu gia lộ clip cặp kè nữ sinh viên 2K1

Nữ diễn viên này nổi tiếng, mặt xinh, dáng đẹp nhưng vẫn bị nhà chồng coi thường, chồng phản bội.

Những ngày qua, thiếu gia Mãi Siêu - chồng cũ của nữ diễn viên Trương Gia Nghê - trở thành tâm điểm chỉ trích trong dư luận Trung Quốc. Trong các buổi livestream gần đây, Mãi Siêu liên tục kể lể về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, anh bị dân tình "cà khịa" rằng vì sao năm xưa hùng hồn tuyên bố "không có ly hôn, chỉ có góa vợ" nhưng cuối cùng lại "cắm sừng" Trương Gia Nghê khiến hôn nhân đổ vỡ. Trước việc bị netizen "tổng tấn công", Mãi Siêu bình thản nói: "Bây giờ tôi đã chết rồi. Cuộc đời thực ra khá dài, các bạn không cần phải bận tâm về những chuyện lúc đó. Các bạn cứ vui vẻ là được, cứ xem như tôi đã chết rồi nên không cần phải nhắc lại những câu chuyện cười từ nhiều năm trước nữa".

Phát ngôn của Mãi Siêu khiến dân tình bức xúc. Cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng tràn trề khi nhiều năm về trước vị thiếu gia này từng trịnh trọng thề nguyện yêu thương Trương Gia Nghê trọn đời trước ống kính máy quay, nhưng giờ đây lại xem lời hứa đó như 1 câu nói đùa, thậm chí coi việc mình ra ngoài vụng trộm là chuyện thường tình. Nhìn thái độ bạc tình của Mãi Siêu hiện tại, truyền thông và dư luận Trung Quốc đều có chung nhận định: "Trương Gia Nghê đã đúng khi ly hôn".

Mãi Siêu xem lời hứa gắn bó trọn đời với Trương Gia Nghê như 1 câu nói đùa. Thái độ này của anh khiến dân tình xứ Trung bức xúc. Ảnh: Sina.

Trương Gia Nghê đã trải qua 8 năm hôn nhân cay đắng, không đám cưới, không được nhà chồng thừa nhận và sau đó còn bị Mãi Siêu phản bội. Về phía Mãi Siêu, ly hôn vợ minh tinh chưa bao lâu, anh đã công khai đưa cô bồ nhí Thiệu Tình đi khám thai và về nhà ra mắt cha mẹ. Điều kinh ngạc là gia đình Mãi Siêu lại dễ dàng chấp nhận Thiệu Tình mà không hề quan tâm đến xuất thân hay việc cô gái này vốn là "tiểu tam" hủy hoại nhân của con trai.

Không chỉ vậy, cha mẹ của Mãi Siêu còn tặng cho Thiệu Tình 1 căn nhà cưới trị giá hàng trăm triệu NDT, thuê trung tâm ở cữ sau sinh hạng sang và đồng thời lập 1 quỹ ủy thác cho đứa trẻ trong bụng Thiệu Tình dù cô gái này vẫn chưa kết hôn với con trai họ. Nhìn cách Mãi Siêu và gia đình vị thiếu gia lên kế hoạch cưới xin cho Thiệu Tình, dân tình không khỏi chạnh lòng cho Trương Gia Nghê - người chờ đợi gần 1 thập kỷ vẫn không được đặt chân vào lễ đường.

Tuy nhiên, Mãi Siêu được cho biết cũng chẳng an phận bên Thiệu Tình được bao lâu. Vào đầu tháng 4 vừa qua, vị thiếu gia bị phát hiện đưa Kiều Tiên Đồng - diễn viên phim sinh năm 2005, đi - nghỉ dưỡng tại Tân Cương (Trung Quốc). Với bản tính bội ước và trăng hoa của Mãi Siêu, cư dân mạng đều cho rằng thiếu gia này không xứng với Trương Gia Nghê.

Không chấp nhận Trương Gia Nghê, nhưng với Thiệu Tình, gia đình họ Mãi lại dễ dàng cho cô gái này bước chân vào cửa. Thậm chí cha mẹ Mãi Siêu còn chuẩn bị nhà cưới, lập quỹ tín thác cho đứa trẻ trong bụng cô gái 2K1 dù vẫn chưa cưới hỏi đàng hoàng. Ảnh: Sina.

Hồi tháng 4 vừa qua, Mãi Siêu được cho là đã phản bội Thiệu Tình, qua lại với nữ diễn viên phim ngắn Kiều Tiên Đồng. Ảnh: Sina.

Cú phản đòn của nàng dâu hào môn phải gọi mẹ chồng là bác, tay trắng ra đi vì chồng ngoại tình

Theo tờ Sohu, Mãi Siêu phải lòng Trương Gia Nghê sau khi xem bộ phim Tân Một Thoáng Mộng Mơ. Về sau anh có cơ hội gặp mỹ nữ trong mộng tại 1 buổi tiệc. Mãi Siêu làm quen và điên cuồng theo đuổi Trương Gia Nghê. Vào sinh nhật của người đẹp cổ trang đình đám vào năm 2014, Mãi Siêu thuê máy bay không người lái cầu hôn Trương Gia Nghê. Đến năm 2015, cả hai đăng ký kết hôn. Sau 3 năm về chung nhà, họ có 2 con trai dễ thương.

Dù chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao để làm vợ hiền, dâu đảm và sinh được quý tử cho nhà họ Mãi, Trương Gia Nghê vẫn không được nhà chồng chấp nhận. Theo nguồn tin trong giới, nữ diễn viên bị cha mẹ chồng khinh thường xuất thân bình dân, không cho tổ chức đám cưới. Vì vậy, Mãi Siêu thường xuyên lấy lý do "quá bận" để đối phó dư luận khi bị hỏi vì sao không làm hôn lễ với Trương Gia Nghê dù bản thân kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Trên sóng show truyền hình, người đẹp Diên Hi Công Lược từng chua chát cho biết cô vẫn gọi mẹ chồng là bác sau 8 năm chung sống với Mãi Siêu vì không có lễ cưới chính thức.

Trương Gia Nghê bị cha mẹ chồng coi thường, không cho làm đám cưới. Ảnh: Sina.

Tháng 11/2021, blogger Lưu Đại Chùy tung ảnh Mãi Siêu vào khách sạn với Thiệu Tình - sinh năm 2001, là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh) khóa 2019. Cú sốc bị chồng phản bội khiến Trương Gia Nghê suy sụp, quyết định ly hôn và tay trắng rời khỏi tổ ấm. Tháng 2/2022, Trương Gia Nghê và Mãi Siêu nộp đơn ra tòa và đàm phán về quyền nuôi con. Mẹ Mãi Siêu đã lấy lý do Trương Gia Nghê bị cấm sóng sau vụ xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn ở quán bar thoát y, điều kiện tài chính không đảm bảo để ép mỹ nhân này phải từ bỏ quyền nuôi con. Không còn lựa chọn nào khác, nữ diễn viên đành giao 2 đứa trẻ cho chồng cũ và nhà nội.

Ai cũng nghĩ Trương Gia Nghê đã từ bỏ, không dám chống lại nhà chồng giàu có. Thế nhưng, cú twist đã xảy ra ở phiên tòa vào năm 2025. Nữ diễn viên đã đệ trình tất cả bằng chứng Mãi Siêu không làm tròn trách nhiệm của 1 người cha, không đoái hoài đến quá trình trưởng thành của con. Thậm chí, tiền học và viện phí của 2 con trai đều do một mình nữ diễn viên lo liệu. Ngoài ra Trương Gia Nghê còn nộp hàng loạt video, hình ảnh ngoại tình của Mãi Siêu lên tòa. Cuối cùng, kết quả đã đảo ngược, nữ diễn viên giành được quyền nuôi dưỡng cả 2 con trai.

Không chỉ vậy, tòa còn ra phán quyết Mãi Siêu phải trả khoản tiền cấp dưỡng nuôi con lên đến hàng chục triệu NTD/năm. Căn biệt thự riêng của thiếu gia này ở Thuận Nghĩa (Trung Quốc) cũng nằm trong diện phân chia tài sản và được giao cho Trương Gia Nghệ cùng 2 con sinh sống. Do có hành vi ngoại tình khiến hôn nhân tan vỡ, Mãi Siêu phải bồi thường cho vợ cũ minh tinh 10 triệu NDT (hơn 34,1 tỷ đồng). Nguồn tin nội bộ cho biết Mãi Siêu đã phải bán nhiều bất động sản ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để gom tiền bồi thường cho Trương Gia Nghê và cứu vãn hoạt động kinh doanh lao dốc vì vụ bê bối đời tư của anh.

Trương Gia Nghê âm thầm thu thập bằng chứng chồng ngoại tình, bỏ bê con cái để phản đòn. Cuối cùng, cô giành quyền nuôi dưỡng 2 con trai, được đền bù nhà và 1 khoản tiền lớn. Ảnh: Sina.

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, là mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng tham gia các phim như Một Thoáng Mộng Mơ, Cung Tỏa Liên Châu, Tinh Trung Nhạc Phi, Hiệp Khách Hàn… Khi góp mặt trong tác phẩm Diên Hi Công Lược, cô được khen ngợi là "Phi tần đẹp nhất của vua Càn Long".

Năm 2023, Trương Gia Nghê tham gia Đạp Gió, chương trình có sự tham gia của Chi Pu. Cô được xem là đối thủ nặng ký của đại diện đến từ Việt Nam. Trương Gia Nghê nổi bật ngay từ tập đầu tiên phát sóng với cách hành xử tinh tế và vẻ đẹp lấn át hơn 30 thí sinh còn lại. Cô từng chung đội với Chi Pu ở vòng công diễn đầu tiên, trình diễn bài hát See Tình. Sau đó, Trương Gia Nghê còn hợp tác với stylist Hoàng Ku thông qua sự giới thiệu của Chi Pu.

Nhan sắc của Trương Gia Nghê nổi bật tới mức nhiều khán giả muốn cô là "center" (đứng vị trí trung tâm), gương mặt đại diện cho nhóm Đạp Gió. Ảnh: Sina.