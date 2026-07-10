6 năm sau ngày nữ diễn viên nổi tiếng qua đời vì đuối nước

Cô qua đời khi chỉ mới 33 tuổi, sự nghiệp còn dang dở và cậu con trai còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau xa mẹ.

Ngày 8/7 (giờ Mỹ) là ngày tưởng niệm 6 năm ngôi sao Glee Naya Rivera qua đời. Nhân ngày này, Page Six đã trò chuyện với chồng cũ của nữ diễn viên - Ryan Dorsey - người đang nuôi dưỡng con trai của họ là cậu bé Josey 10 tuổi. Josey chỉ mới 4 tuổi khi chứng kiến mẹ chết đuối trong lúc cả hai đang bơi ngoài khơi một chiếc thuyền thuê ở hồ Piru, California, Mỹ.

Hiện tại, Ryan Dorsey đang làm bố đơn thân, một mình nuôi dưỡng cậu bé ở Tây Virginia, anh cho biết: “Thằng bé đã học piano được hơn một năm nay rồi, và con tiến bộ khá tốt. Đó là điều duy nhất tôi thấy gắn kết với mẹ thằng bé”. Anh tiết lộ Naya Riverea từng rất hối tiếc vì đã bỏ học.

“Tôi nói với con rằng 'Mẹ con luôn lắng nghe… Bây giờ con chưa hiểu, nhưng một ngày nào đó khi con trưởng thành hoặc thậm chí là tuổi thiếu niên, con sẽ cảm ơn bố. Con sẽ không bao giờ bỏ học chừng nào con còn sống với bố'”. Nam diễn viên 42 tuổi tiếp tục bày tỏ sự ngạc nhiên: "Thật tuyệt vời khi được chứng kiến sự tiến bộ của Josey".

Ryan Dorsey - chồng cũ của Naya Rivera. Ảnh: Page Six

Năm nay cậu bé Josey đã lên 10 tuổi. Ảnh: Page Six

Cậu bé mất mẹ khi mới 4 tuổi. Ảnh: Page Six

Hai cha con cũng giữ gìn ký ức về nữ diễn viên bằng một "Vườn Mẹ" trong sân nhà. “Có hoa hồng, các loại hoa khác và tất cả những thứ này đều mọc lại mỗi năm. Và Josey luôn tưới nước và chăm nóm. Trông nó giống như một chiếc giếng ước nguyện vậy. Vì vậy, chúng tôi đã dựng nó lên cho Naya”.

Trong cuộc phỏng vấn, 1 chú thú cưng của nam diễn viên phim đã xuất hiện trên khung hình. Nó cũng gợi nhớ về Naya Rivera: “Đây là Cliffy. Josey đặt tên cho nó là Clifford. Thằng bé muốn một con chó đực và đặt tên cho nó là Clifford. Tên đệm của nó là Marie, giống như mẹ thằng bé. Vậy nên nó là Cliffy Marie”.

Khu vườn tưởng niệm mẹ của 2 bố con. Ảnh: Page Six

Chú chó được đặt tên đệm của nữ diễn viên. Ảnh: Page Six

Người cha đơn thân cố gắng hết sức để Naya Rivera luôn hiện diện trong cuộc sống của họ, và Josey cũng vậy: “Thằng bé hay làm những việc nhất định, con cười, nói nhỏ, làm những trò đùa ngớ ngẩn giống như tôi và mẹ thằng bé từng làm. Và nó nói rất nhiều, nên nó làm tôi nhớ đến cô ấy. Mặc dù đã trải qua nhiều khó khăn, Josey vẫn là một đứa trẻ vô cùng vui vẻ, đáng yêu, năng động và thông minh”.

Naya Rivera tử vong vào ngày 8/7/2020, nhưng phải mất đến 5 ngày, thi thể cô mới được tìm thấy. Chồng cũ trải lòng về khoảng thời gian đau buồn trong năm: “Lúc nào cũng là tuần đầu tiên của tháng Bảy. Tôi cố tình không nhớ chính xác ngày nào vì toàn bộ quá trình giống như một tuần dài đầy ác mộng”. Anh nói rằng thời gian sẽ chưa lành mọi vết thương, bày tỏ sự tiếc nuối rằng anh đã học cách đối phó và chấp nhận bi kịch, mặc dù nó vẫn khiến anh đau buồn.

Khi được hỏi liệu Josey có bao giờ nhắc đến “ngày hôm đó” hay không, Ryan Dorsey trả lời rằng “Không nhất thiết". Ký ức của cậu bé về ngày tồi tệ nhất trong đời không thay đổi trong nhiều năm qua: Mẹ không mặc áo phao, đã dùng hết sức mình để đưa cậu bé trở lại chiếc thuyền đang trôi dạt, rồi chìm xuống dưới nước.

Naya Rivera đã cố cứu con rồi chìm xuống nước. Ảnh: Page Six

Tuy nhiên, Josey đã phát triển "một khiếu hài hước rất thú vị" về chuyện này: “Chúng tôi đang ở trong bể bơi, và Josey sẽ nói điều gì đó liên quan đến sự việc đó, chỉ là một lời nhận xét ngắn gọn, rồi thằng bé lại tiếp tục bơi. Thật đáng buồn, nhưng tôi rất biết ơn vì Josey có tinh thần đó. Thằng bé khá kiên cường, vui vẻ và luôn làm bừng sáng bất cứ căn phòng nào nó bước vào”.

Ryan Dorsey đang tập trung vào cuộc sống "từng ngày một", theo sát cậu con trai 10 tuổi - người đã sống hơn nửa cuộc đời mà không có mẹ. Ryan Dorsey là người nhận được khoản bồi thường sau cái chết của Naya Rivera. Anh cố gắng ở lại Los Angeles, nhưng mọi chuyện trở nên quá sức chịu đựng. Chi phí sinh hoạt cao cùng với sự chú ý của truyền thông đã khiến anh chuyển về quê nhà Tây Virginia để mang đến cho con trai một tuổi thơ yên tĩnh và trọn vẹn hơn.

Ryan Dorsey hiện làm bố đơn thân. Ảnh: Page Six

Mặc dù được gia đình vây quanh, và cả công nghệ lẫn phương tiện đi lại cho phép Josey duy trì mối quan hệ thân thiết với bên ngoại ở Los Angeles, Ryan Dorsey vẫn là một người cha đơn thân phải làm việc gấp đôi để chu cấp về tài chính, thể chất và tinh thần, đồng thời cùng nhau vượt qua nỗi đau mất mát chung của hai bố con. “Mọi chuyện là như vậy, và thật tệ, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức. Và bạn biết đấy, tàu hỏa, người ta thường nói gì nhỉ? Cái thứ đó không bao giờ dừng lại. Chẳng có gì dừng lại cả” - nam diễn viên của nói.

“Tôi luôn nói với Josey 'Thần Chết sắp đến với tất cả chúng ta rồi, con trai ạ'. Tôi nghĩ đó là nguồn gốc cho khiếu hài hước có phần rùng rợn thằng bé”. Và giống như cả bố lẫn mẹ, Josey cũng bị "mắc bệnh" diễn xuất. Cậu bé mới 10 tuổi nhưng đã đi thử vai cho 6 dự án, và đã nhận được 1 lời mời đóng phim. “Tôi rất hào hứng muốn xem Josey sẽ làm gì với mảng sáng tạo vì rõ ràng là thằng bé có năng khiếu bẩm sinh rồi. Tôi vẫn muốn thằng bé có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, và tôi cảm thấy nó đang có được điều đó ở đây. Nếu họ giao cho nó một dự án, nó có thể đến rồi đi và vẫn được sống đúng với tuổi thơ của mình” - người cha tự hào nói.

Bé Josey có năng khiếu diễn xuất giống bố mẹ. Ảnh: Page Six

Naya Rivera sinh năm 1987, là ngôi sao của loạt phim truyền hình Glee nổi tiếng. Cách đây tròn đúng 6 năm, người hâm mộ trên toàn thế giới bàng hoàng và xót xa trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên. Cảnh sát cho biết vì đuối nước, cô chỉ có thể cố gắng hết mình để cứu cậu con trai, còn bản thân cô bị kiệt sức, dần dần lịm đi và cuốn theo dòng nước xiết. Cô qua đời khi chỉ mới 33 tuổi, sự nghiệp còn dang dở và cậu con trai còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau xa mẹ.