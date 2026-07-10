Quá khứ của Quách Văn Thơm

Thơm (Da Lab) đang là một trong những Anh Tài hot nhất show Chông Gai mùa 2.

Nếu phải gọi tên một hiện tượng bất ngờ nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 tính đến thời điểm hiện tại, Thơm (Da LAB) chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Từ buổi họp báo ra mắt cho đến loạt khoảnh khắc lên sóng trong chương trình, nam ca sĩ bất ngờ "chiếm sóng" mạng xã hội nhờ ngoại hình trẻ trung, thần thái cuốn hút cùng tính cách hài hước, duyên dáng.

Không ít người thừa nhận họ "lọt hố" Thơm sau chương trình, trong khi loạt fancam, ảnh hậu trường hay những khoảnh khắc đời thường của anh đều nhận về lượng tương tác đáng kể. Cũng từ đây, cư dân mạng bắt đầu "đào" lại cả một hành trình nhan sắc của thành viên Da LAB và không khỏi bất ngờ khi nhận ra Thơm đã có màn lột xác ngoạn mục sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Thơm (Da Lab) là một trong những Anh Tài hot nhất mùa 2

Khác với hình ảnh lịch lãm hiện tại, Thơm của nhiều năm trước mang đậm tinh thần underground cả trong âm nhạc lẫn phong cách. Nam rca sĩ gần như không đóng khung bản thân trong bất kỳ kiểu tóc nào. Có thời điểm anh để tóc dài buộc gọn phía sau, lúc lại thả xõa bồng bềnh, khi thì thử nghiệm kiểu tóc dreadlocks (tóc xoắn con sâu) đầy cá tính. Đi kèm với đó là những bộ trang phục oversized, kính tròn, bucket hat hay các item mang màu sắc đường phố, tạo nên hình ảnh một nghệ sĩ phóng khoáng và có phần nổi loạn.

Kiểu tóc và phong cách đậm underground của Thơm trước đây

Nhiều người không nhận ra đây là Anh Tài "đẹp không góc chết" của mùa 2

Có thể nói, ngoại hình ngày ấy của Thơm phản ánh đúng tinh thần Da LAB, đó là tự do, bụi bặm và không chạy theo bất kỳ chuẩn mực hình tượng nào của showbiz.

Không ít khán giả thậm chí còn đùa rằng nếu chỉ nhìn ảnh cũ, rất khó nhận ra đây chính là Thơm đang "gây bão" Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai .

Phong cách bụi bặm, cá tính của Thơm khiến nhiều người bất ngờ

Bước ngoặt lớn nhất trong màn thay đổi visual của Thơm đến khi anh quyết định cắt ngắn mái tóc gắn bó nhiều năm. Kiểu tóc mới giúp gương mặt của nam ca sĩ trở nên sáng hơn, để lộ rõ đường nét góc cạnh và phần xương hàm sắc nét. Từ đây, diện mạo của Thơm bắt đầu được cư dân mạng nhận xét là "thăng hạng" rõ rệt.

Không chỉ thay đổi kiểu tóc, nam rapper cũng dần tối giản phong cách ăn mặc. Những bộ đồ rộng đậm chất underground được thay bằng vest, blazer, sơ mi hay các thiết kế chỉn chu hơn. Dù vẫn giữ tinh thần trẻ trung, gu thời trang của Thơm hiện tại mang màu sắc trưởng thành và lịch lãm hơn rất nhiều.

Thay đổi kiểu tóc và gu ăn mặc khiến Thơm như lột xác hoàn toàn

Kiểu tóc thay đổi khiến đường nét gương mặt của nam ca sĩ nổi bật hơn

Với đam mê thể thao thì thể hình của Thơm cũng vô cùng ấn tượng

Lột xác visual nhưng sự hài hước và duyên dáng của nam ca sĩ vẫn không thay đổi

Khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhiều người cho rằng Thơm đã bước vào giai đoạn chín muồi nhất về ngoại hình. Không còn là chàng rapper gai góc của nhiều năm trước, anh xuất hiện với diện mạo gọn gàng, nụ cười tỏa nắng và phong thái tự tin. Mỗi lần lên sân khấu hay xuất hiện trong hậu trường, Thơm đều nhận về hàng loạt lời khen và không ai nghĩ anh đang ở tuổi 37.

Bên cạnh ngoại hình, gu thời trang của nam rapper cũng thay đổi rõ rệt. Nam ca sĩ linh hoạt biến hóa giữa những bộ suit lịch lãm cho đến các outfit đen đơn giản nhưng vẫn hack visual. Chính sự thay đổi này giúp Thơm được đánh giá là một trong những Anh Tài có màn lột xác ấn tượng nhất chương trình.

Thơm trở thành Anh Tài có visual cuốn hút bậc nhất tại show Chông Gai

Chỉ cần một vài khoảnh khắc hậu trường của Thơm cũng khiến dân mạng bùng nổ

Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng không giấu được sự ngỡ ngàng khi đặt ảnh cũ và hiện tại của Thơm cạnh nhau. Không ít bình luận cho rằng nam rapper như "lão hóa ngược", càng lớn tuổi lại càng trẻ trung, phong độ. Có người ví đây là màn "đập đi xây lại" thành công, trong khi nhiều khán giả nhận xét chỉ cần thay đổi kiểu tóc và phong cách đã đủ giúp visual của Thơm nâng lên một tầm khác.

Điều đặc biệt là dù thay đổi khá nhiều về diện mạo, Thơm vẫn giữ được chất riêng vốn có. Anh vẫn là chàng nghệ sĩ mộc mạc, hài hước, không cố tạo hình tượng, nhưng lại khiến khán giả yêu mến bằng sự tự nhiên và gần gũi. Có lẽ cũng chính vì thế mà màn lột xác của Thơm không chỉ đơn thuần là thay đổi ngoại hình, mà còn đánh dấu giai đoạn trưởng thành cả về phong cách lẫn sức hút của một nghệ sĩ đã gắn bó gần hai thập kỷ với Da LAB.

Không chỉ ngoại hình, tính cách gần gũi của Thơm cũng là điểm khiến dân tình mê mẩn

Ảnh: FBNV, ID14