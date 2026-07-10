Cặp đôi "phim giả tình thật" toang vì bị bắt ghen tại trận, danh tính 2 tiểu tam lộ diện

Nam nghệ sĩ này đã "cắm sừng" bạn gái diễn viên gen Z.

Lộc Hàm là cái tên tai tiếng ở showbiz Hoa ngữ những ngày qua. Theo đó, hot girl Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch, hay còn gọi là Hồng Tỷ) vừa tung 18 bức ảnh, tin nhắn riêng tư của Lộc Hàm và nhiều sao nam khác trong Cbiz. Người đẹp tuyên bố cô có mối quan hệ với hơn chục ngôi sao hạng A. Theo nội dung trong các đoạn chat được công bố, Lộc Hàm và Tư Hiểu Địch bắt đầu qua lại với nhau từ tháng 7/2023 - thời điểm này cựu thành viên nhóm EXO vẫn còn yêu đương với "em gái quốc dân" Quan Hiểu Đồng. Tuy nhiên, sau lưng bạn gái, Lộc Hàm nhắn tin thân mật, tặng vé concert, đưa Tư Hiểu Địch về nhà riêng và còn lì xì cho hot girl 8.888 NDT (32 triệu đồng)

Theo nguồn tin trong giới, Quan Hiểu Đồng đã bắt quả tang Lộc Hàm qua lại với Tư Hiểu Địch vào đầu năm 2024. Thời điểm đó, nữ diễn viên suy sụp đến mức cắt phăng mái tóc dài của mình ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Để cứu vãn đoạn tình cảm kéo dài hơn 4 năm, Lộc Hàm cầu xin Quan Hiểu Đồng tha thứ, hứa chấm dứt với Tư Hiểu Địch. Thấy thái độ ăn hận của bạn trai thiếu gia, "em gái quốc dân" đồng ý cho cả hai cơ hội hàn gắn.

Cách đây vài ngày, Tư Hiểu Địch đã tung thêm rất nhiều ảnh, tin nhắn riêng tư của mình với Lộc Hàm. Ảnh: Sina.

Đau khổ vì bị bạn trai lâu năm phản bội, Quan Hiểu Đồng từng cắt phăng mái tóc dài của mình. Ảnh: Sina.

Thế nhưng, Lộc Hàm "ăn vụng" quen thói. Anh không chỉ tiếp tục lén dây dưa với Tư Hiểu Địch mà còn ngoại tình với 1 cô gái khác. Theo nguồn tin trong showbiz, Lộc Hàm đã bị Quan Hiểu Đồng bắt ghen tại trận hành vi ngoại tình với 1 nữ sinh viên trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Vụ việc này là giọt nước tràn ly khiến Quan Hiểu Đồng quyết định buông tay, chấm dứt đoạn tình cảm đầy đau khổ. "Cô ấy đã chịu đựng rất nhiều, không phải chỉ bắt quả tang mỗi 2 lần đó mà đòi đường ai nấy đi đâu", nguồn tin nói. Ngoài ra, theo thông tin nội bộ, cặp đôi giữ kín chuyện chia tay, không phủ nhận hay xác nhận vì xảy ra tranh chấp tài sản. Trong thời gian bên nhau, do đã tính đến chuyện cưới xin, cả hai từng hùn hạp mua chung nhiều tài sản có giá trị lớn.

Quan Hiểu Đồng liên tục bắt quả tang Lộc Hàm qua lại với các cô gái khác, "cắm sừng" mình nên quyết định chia tay. Ảnh: Sina.

Thông tin Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm tan vỡ đã râm ran từ tháng 12/2024. Thời điểm chia tay là lúc Lộc Hàm tổ chức concert ở Bắc Kinh, còn Quan Hiểu Đồng hoàn thành quay bộ phim mới. Kể từ tháng 10/2024, họ đã không còn xuất hiện bên nhau. Đến tháng 9/2025, cư dân mạng phát hiện bố của Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái ông đã chia tay với Lộc Hàm. Dù bố của Quan Hiểu Đồng lập tức bỏ like song điều này vẫn khiến cư dân mạng xôn xao. Hành động của bố nữ diễn viên được cho là xác nhận tình hình chuyện tình cảm đã tan vỡ của con gái mình. Mặc cho bằng chứng rạn nứt vô cùng rõ ràng, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm vẫn giữ im lặng.

Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng đã không còn tương tác với nhau từ rất lâu. Ảnh: Sina.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả 2 nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm Mật Bạo Kích. Khi đó, Lộc Hàm bất ngờ đăng trên Weibo: "Giới thiệu bạn gái tôi, Quan Hiểu Đồng". Dòng status thông báo hẹn hò của mỹ nam hàng đầu gây ra 1 cơn địa chấn cho showbiz Hoa ngữ.

Mối tình giữa sao nam đang nổi và diễn viên trẻ được xếp hàng tứ tiểu hoa đán thế hệ mới khiến người hâm mộ phải quan tâm. Top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo đều liên quan đến nam ca sĩ sinh năm 1990 và bạn gái Quan Hiểu Đồng. Theo tờ Sina, vào thời điểm đó, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo và các trang tìm kiếm đã bị tắc nghẽn trong vài giờ vì lượt truy cập, tìm kiếm thông tin gia tăng đột biến. Trong đó, bài thông báo hẹn hò của Lộc Hàm có hơn 6 triệu lượt like và xấp xỉ 100 triệu lượt bình luận.

Nguồn: Sina, Sohu

