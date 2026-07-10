Chuyện tình dũng cảm nhất Cbiz hóa ra cũng cạn tình: Tiếc cho một người dám đánh đổi tất cả, xót cho một người giữ trọn im lặng đến cuối cùng

Từng công khai ngay lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao nhưng chuyện tình kéo dài 7 năm này giờ chỉ còn lại nhiều điều đáng tiếc.

Những ngày gần đây, hotgirl Tư Hiểu Địch bất ngờ công khai nhiều thông tin về mối quan hệ thân thiết của cô với một số nghệ sĩ nam. Trong số đó, cái tên gây chú ý nhất là Lộc Hàm. Theo những chia sẻ của Tư Hiểu Địch, nam ca sĩ bị nghi có qua lại với cô trong khoảng thời gian vẫn còn hẹn hò Quan Hiểu Đồng, làm dấy lên nghi vấn ngoại tình và khiến hình ảnh của anh chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Hiện những thông tin này vẫn chỉ xuất phát từ các bài đăng của Tư Hiểu Địch trên mạng xã hội và chưa được xác thực. Tuy nhiên, việc Lộc Hàm chưa có phản hồi trực tiếp ngoài việc studio dẫn lại thông báo pháp lý đã công bố trước đó khiến dư luận tiếp tục bàn tán.

Vụ việc Lộc Hàm bị nghi ngờ ngoại tình với Tư Hiểu Địch thời điểm còn hẹn hò Quan Hiểu Đồng đang gây xôn xao.

Giữa làn sóng tranh cãi, nhiều người bất ngờ nhìn lại chuyện tình từng kéo dài suốt 7 năm của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng, để rồi cảm thấy tiếc cho một mối quan hệ từng được xem là đẹp nhất Cbiz.

Năm 2017, khi đang là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc, Lộc Hàm khiến mạng xã hội "nổ tung" khi bất ngờ công khai chuyện hẹn hò với Quan Hiểu Đồng. Thời điểm đó, anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ. Chỉ sau 1 bài đăng xác nhận tình cảm, Lộc Hàm mất hàng trăm nghìn người theo dõi, nhiều fan tuyên bố rời bỏ thần tượng.

Đổi lại, anh nhận được sự tôn trọng từ đông đảo khán giả vì dám công khai người yêu thay vì giấu kín để bảo vệ danh tiếng. Với nhiều người, hành động ấy đồng nghĩa với việc Lộc Hàm sẵn sàng trao cho Quan Hiểu Đồng một danh phận rõ ràng và chấp nhận đánh đổi lợi ích của bản thân.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò đã khiến cả showbiz chấn động.

Trong khi đó, Quan Hiểu Đồng mới bước sang tuổi 20 lại trở thành người phải hứng chịu phần lớn áp lực. Cô liên tục bị công kích bởi fan của Lộc Hàm, mọi động thái trên mạng xã hội đều bị soi mói. Không ít người hâm mộ từng cho rằng cô không xứng với Lộc Hàm.

Thế nhưng suốt nhiều năm yêu nhau, Quan Hiểu Đồng chưa bao giờ tận dụng danh tiếng của bạn trai để thu hút sự chú ý. Cô rất hiếm khi nhắc đến Lộc Hàm trước truyền thông, cũng không cố tình tạo tương tác khi cả 2 cùng xuất hiện tại một sự kiện.

Điều quen thuộc nhất với người hâm mộ là mỗi năm, đúng ngày sinh nhật của Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng đều đăng bài chúc mừng. Ngoài điều đó, chuyện tình của họ gần như được giữ kín tuyệt đối.

Trong khi Lộc Hàm dần giảm bớt hoạt động nghệ thuật những năm gần đây, Quan Hiểu Đồng lại lựa chọn con đường khác. Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô liên tục tham gia đóng phim và xuất hiện tại các chương trình giải trí. Mỹ nhân sinh năm 1997 từng bước thoát khỏi hình ảnh "con gái quốc dân" để tìm kiếm những dạng vai trưởng thành hơn, đồng thời duy trì tần suất làm việc ổn định.

Theo một số blogger trong giới giải trí, cặp đôi được cho là đã chia tay từ cuối năm 2024 nhưng không công khai. Từ năm 2025, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng gần như không còn bất kỳ tương tác công khai nào. Đến khi những nghi vấn liên quan đến Tư Hiểu Địch xuất hiện, Quan Hiểu Đồng một lần nữa bị kéo vào câu chuyện. Dù vậy, cô vẫn giữ im lặng, cũng không có bất kỳ động thái nào nhằm đẩy người cũ vào tâm điểm chỉ trích.

Chính sự im lặng ấy lại khiến nhiều khán giả dành cho Quan Hiểu Đồng thêm sự cảm thông. Không ít cư dân mạng cho rằng, trong suốt 7 năm yêu nhau, cô chưa từng lợi dụng Lộc Hàm để nổi tiếng hơn, còn khi chia tay cũng không "ném đá xuống giếng" lúc người cũ đối mặt với sóng gió.

Có lẽ điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối nhất không phải việc một chuyện tình 7 năm khép lại, mà là sự đối lập giữa điểm khởi đầu và cái kết. Năm 2017, Lộc Hàm từng chấp nhận đánh đổi cả sự nghiệp đang ở đỉnh cao để công khai người mình yêu, còn Quan Hiểu Đồng hứng chịu mọi chỉ trích mà chưa từng dựa vào danh tiếng của bạn trai để nổi tiếng hơn. Đến khi mối quan hệ lặng lẽ khép lại, cô vẫn giữ im lặng trước mọi sóng gió, trong khi Lộc Hàm lại trở thành tâm điểm của những nghi vấn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nhiều năm gây dựng.

Đúng hay sai có lẽ vẫn cần chờ câu trả lời từ người trong cuộc. Nhưng với nhiều khán giả, chuyện tình từng được xem là đẹp và dũng cảm bậc nhất Cbiz giờ chỉ còn lại 2 chữ: đáng tiếc.