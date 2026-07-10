Tình trạng nam nghệ sĩ Việt ai cũng biết mặt sau khi bị nhồi máu não lúc đang ăn cơm

Nam nghệ sĩ này có cuộc sống khó khăn, mắc bệnh khiến nhiều người lo lắng.

Cách đây ít ngày, nghệ sĩ Mai Trần gây lo lắng khi nhập viện trong tình trạng tay chân yếu, không kiểm soát được hành vi. Theo đó, nghệ sĩ Mai Trần cho biết: "Tôi cứ nghĩ do lớn tuổi nên chân tay yếu đi. Đến ngày đang ăn cơm thì cơm rơi, khóe miệng bị xệ xuống. Vợ lập tức đưa tôi vào Bệnh viện Gia Định. May mắn là đến viện trong 'giờ vàng'. Kết quả chụp MRI cho thấy tôi bị nhồi máu não vùng trán phải đang tiến triển". Những ngày qua, nghệ sĩ Mai Trần điều trị ở bệnh viện, được vợ con túc trực chăm sóc, cùng tập vật lý trị liệu.

Đến mới đây, nghệ sĩ Mai Trần đã lên tiếng thông báo về tình hình sức khỏe hiện tại. Theo đó, nam nghệ sĩ đã tỉnh táo hơn, bắt đầu những bài tập nhẹ nhàng cùng vợ tại bệnh viện. Diễn viên Mai Trần trông vui vẻ, tỉnh táo hơn vừa tập vừa cười nói với bà xã. Tuy nhiên, trong lúc điều trị diễn viên Mai Trần không may bị té. Nam nghệ sĩ cho hay: "Sáng nay tập đứng, chẳng may té nhào, sưng cái lỗ tai. Vợ sợ quá, ôm Mai Trần khóc. Vợ thấy đau, cho nghỉ buổi sáng luôn. Chiều, tiếp tục co duỗi chưn, đạp chân có phản lực và tập tay. Mỗi lần làm động tác gì, vợ đều bắt nói ra động tác đó. Vợ nói nói ra như vậy để não suy nghĩ, não làm việc, chứ không mụ người mất. Ráng lên, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút, để ngày mai sẽ tiếp tục tốt hơn ngày hôm nay một chút, vậy đủ vui rồi".

Bên dưới bình luận, nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời thăm hỏi, mong nghệ sĩ Mai Trần sớm bình phục và trở lại với cuộc sống thường nhật.

Nghệ sĩ Mai Trần cho biết bị té lúc tập luyện nhưng luôn có vợ bên cạnh động viên, chăm sóc

Vợ nghệ sĩ Mai Trần chăm sóc chồng rất chu đáo, luôn sát cánh ở bệnh viện

Gia cảnh của diễn viên Mai Trần

Nghệ sĩ Mai Trần sinh năm 1954, là diễn viên gạo cội từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh quen thuộc với khán giả Việt như Những nẻo đường phù sa , Bình minh châu thổ , Sống trong sợ hãi , Trận đấu cuối cùng … Ở thời kỳ đỉnh cao, ông là gương mặt quen mặt nhớ tên, được đồng nghiệp nể trọng vì sự nghiêm túc với nghề và lối sống giản dị. Tuy không thuộc nhóm ngôi sao đình đám, Mai Trần vẫn có một sự nghiệp bền bỉ, gắn bó lâu dài với sân khấu và phim ảnh.

Tuy nhiên, biến cố sức khỏe vào năm 2019 đã khiến cuộc đời nghệ sĩ rẽ sang một hướng khác. Mai Trần từng nhập viện cấp cứu vì tắc nghẽn mạch máu nuôi não và tim, phải tiến hành phẫu thuật gấp. Sau khi chữa trị, nghệ sĩ Mai Trần rơi vào tình trạng trí nhớ suy giảm và sức khỏe không còn đảm bảo để tiếp tục đóng phim. Từ đó, ông buộc phải tạm rời xa nghệ thuật, dù trong lòng vẫn canh cánh nỗi nhớ nghề. Mai Trần được Trấn Thành kính nể, từng đến bệnh viện thăm hỏi khi ông gặp biến cố sức khoẻ.

Diễn viên Mai Trần từng tham gia nhiều phim trước khi gặp biến cố sức khỏe

Không còn thu nhập từ diễn xuất, Mai Trần cùng vợ chuyển về sinh sống tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), xoay xở cuộc sống bằng việc bán đồ ăn online. Để tiết kiệm chi phí thuê người giao hàng, nam nghệ sĩ chủ động chạy xe máy làm shipper, giao từng đơn hàng cho khách quen, bất chấp tuổi cao và sức khỏe yếu. Với ông, đó không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là cách san sẻ gánh nặng với vợ.

Hình ảnh khiến nhiều người xót xa nhất là chuyến giao hàng gần 30km từ Đồng Nai lên Hóc Môn (TP.HCM). Mai Trần chở theo vài phần đồ ăn, nhưng khi đến nơi thì không liên lạc được với khách và bị “bom hàng”. Nghệ sĩ Mai Trần từng kể: " Em và điện thoại của em có bị gì không? Tôi mong là không. Mong là không rồi tôi tức mình. Vì nếu em hay điện thoại của em không bị gì, em nỡ bơm hàng tôi vậy sao? Rất buồn! Em à! Tôi lao động kiếm sống như bao người, có gì đáng để trêu ghẹo tôi như vậy không? Ba phần gà, cả vốn lẫn lời và công ship hơn 30 cây số chỉ có 330 nghìn đồng. Sao em nỡ! Trên đường về, trời mưa, và mắt mình bỗng cay xè.

Anh chị em ạ! Mai Trần chịu khó làm. Vợ chồng mình ở xa thành phố nên biết có nhiều người muốn ủng hộ nhưng lại sợ Mai Trần phải đi xa. Nhưng Mai Trần không sợ đâu, mình lấy công làm lời nên luôn sẵn sàng. Chỉ mong anh chị em đã thương thì thương cho trót, đặt hàng thì nhớ nhận hàng giùm Mai Trần. Đừng để Mai Trần rơi vào tình cảnh như hôm nay, nghe chua xót lắm".

Trước kia, Mai Trần nhận công việc giao hàng cho vợ bán hàng online. Những mặt hàng của gia đình nam nghệ sĩ được nhiều sao Việt ủng hộ

Ảnh: FBNV