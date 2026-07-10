Trước khi vướng tin nghỉ chơi, cả hai từng ngọt ngào đến mức dân tình chắc mẩm "phim giả tình thật".

Chuyện gì đang xảy ra với Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn?

Những ngày qua, chỉ cần gõ tên Trần Ngọc Vàng hay Kaity Nguyễn trên Threads hay các nền tảng mạng xã hội là dễ dàng bắt gặp vô số bài đăng phân tích, suy đoán về mối quan hệ giữa cả hai. Nguồn cơn bắt đầu từ sự kiện mà cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu nhưng lại đứng rất xa nhau. Xuyên suốt sự kiện, cả hai cũng không có tương tác nào, dù trước đó mối quan hệ giữa họ vô cùng thân thiết.

Câu chuyện trở nên rầm rộ hơn khi cư dân mạng phát hiện Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Động thái của cặp đôi được ví như "tiên đồng ngọc nữ" của màn ảnh Việt khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, đặc biệt với những ai từng "đẩy thuyền" cho cặp đôi thì càng sốc hơn.

Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn chọn vị trí xa nhau, không có tương tác nào trong sự kiện

Từ thân thiết nay bỗng unfollow nhau, cư dân mạng hoang mang về mối quan hệ giữa Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn

Phim giả tình thật rồi rạn nứt hay cố tình "xào couple" theo nghĩa vụ?

Ngay khi xuất hiện tin đồn mối quan hệ giữa Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn không còn như xưa, cộng đồng mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Những khán giả từng tích cực "đẩy thuyền" không khỏi tiếc hùi hụi khi cho rằng cả hai từng có những khoảnh khắc rất đẹp cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Song song đó, nhiều cư dân mạng lại đặt câu hỏi về độ thật giả trong "chemistry" của cả hai trước đó.

Không ít netizen lại bắt đầu lật lại loạt dấu mốc từ thời Yêu Nhầm Bạn Thân cho đến dự án Tử Chiến Trên Không . Từ những video hậu trường vui vẻ, các màn tương tác tự nhiên trong họp báo, những bộ ảnh tình tứ cho đến màn khóa môi gây sốt trên thảm đỏ ra mắt phim... tất cả đều được chia sẻ trở lại. Đặc biệt, sau khi Trần Ngọc Vàng liên tiếp xuất hiện trong những dự án mới và được ghép đôi với các bạn diễn khác, cư dân mạng dấy lên làn sóng chỉ trích nhắm thẳng đến nam diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng Trần Ngọc Vàng quá tích cực để "xào couple" với các bạn diễn nữ, khiến tranh cãi lan rộng.

Thời điểm ra mắt phim Yêu Nhầm Bạn Thân, Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn đã từng nhận nhiều tranh cãi vì tương tác quá đỗi thân mật

Trần Ngọc Vàng bị chỉ trích vì "xào couple" lố với các bạn diễn nữ

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với những suy đoán đang lan truyền. Một bộ phận cư dân mạng lên tiếng bênh vực Trần Ngọc Vàng, cho rằng việc diễn viên tương tác thân thiết với bạn diễn trong thời gian quảng bá phim là điều rất bình thường. Theo nhiều ý kiến, từ Yêu Nhầm Bạn Thân đến Tử Chiến Trên Không, cả Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn đều có trách nhiệm đồng hành trong các hoạt động truyền thông, vì vậy những khoảnh khắc ngọt ngào hay các bộ ảnh tình tứ cũng nằm trong chiến lược quảng bá dự án.

Nhiều bình luận cho rằng không nên quy chụp nam diễn viên "xào couple" chỉ dựa trên việc anh có chemistry tốt với bạn diễn. Thậm chí, có người còn nhận xét Trần Ngọc Vàng vốn là diễn viên nhập vai tốt, tạo tương tác tự nhiên với nhiều bạn diễn nữ nên việc khán giả "đẩy thuyền" là điều khó tránh khỏi. Theo nhóm ý kiến này, nếu sau khi phim kết thúc hai nghệ sĩ không còn xuất hiện cùng nhau hay mỗi người có định hướng riêng thì cũng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình khó hiểu nhất không nằm ở việc hai diễn viên từng quảng bá phim hay cố tình tạo chemistry, mà là hàng loạt dấu hiệu khó hiểu. Từ việc không còn theo dõi nhau trên Instagram, gần như không tương tác tại sự kiện chung cho đến việc giữ khoảng cách khi đứng cùng khung hình... tất cả khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn gì, bởi nếu không có "phim giả tình thật" thì giữa cả hai đã từng có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Bỏ qua những tranh cãi về việc có "chemistry" tự nhiên hay cố tình "xào couple", cư dân mạng lại thắc mắc nguyên nhân đằng sau việc Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn bỏ follow nhau

Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn phản ứng ra sao?

Trong khi mạng xã hội vẫn liên tục "mổ xẻ" từng chi tiết nhỏ, cả Trần Ngọc Vàng lẫn Kaity Nguyễn đều chưa có bất kỳ chia sẻ trực tiếp nào liên quan đến những đồn đoán này.

Trần Ngọc Vàng vẫn cập nhật cuộc sống đời thường và các hoạt động công việc trên trang cá nhân như bình thường. Về phía Kaity Nguyễn, nữ diễn viên cũng giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc, tập trung cho các dự án nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Chính sự im lặng của cả hai càng khiến những đồn đoán trên mạng xã hội chưa có hồi kết. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin về việc Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn "nghỉ chơi" hay xảy ra mâu thuẫn vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cư dân mạng dựa trên các dấu hiệu quan sát được, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ hai diễn viên.

Trần Ngọc Vàng chăm tập gym giữa bão ồn ào

Trong khi đó, Kaity Nguyễn cũng im lặng về tin đồn, mà chỉ tập trung cập nhật hoạt động giải trí mà cô tham dự

Ảnh: FBNV, Threads