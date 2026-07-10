Sau thông tin Thành Lộc rời đi, sân khấu Thiên Đăng chính thức thông báo đóng cửa

Chỉ ít ngày sau khi NSƯT Thành Lộc xác nhận sẽ dừng cộng tác với Sân khấu Thiên Đăng, đơn vị này đã chính thức thông báo sẽ khép lại hành trình hoạt động sau ba năm sáng đèn.

Chiều ngày 10/7, trên fanpage chính thức, Sân khấu Thiên Đăng đăng tải tâm thư gửi đến khán giả, đối tác, nghệ sĩ và toàn bộ ê-kíp, xác nhận sân khấu sẽ hoạt động đến hết ngày 2/8/2026 trước khi chính thức đóng cửa.

Thông báo khiến nhiều khán giả yêu sân khấu không khỏi tiếc nuối, bởi Thiên Đăng từng được xem là một trong những điểm sáng của sân khấu xã hội hóa tại TP.HCM trong những năm gần đây, đồng thời cũng là nơi gắn liền với dấu ấn nghệ thuật của NSƯT Thành Lộc sau khi ông rời sân khấu Idecaf.

Bài thông báo trên trang fanpage chính thức của sân khấu.

Thông báo khép lại hành trình sau 3 năm

Trong thư gửi công chúng, đại diện Sân khấu Thiên Đăng mở đầu bằng lời cảm ơn dành cho tất cả những người đã đồng hành suốt ba năm qua.

"Ba năm qua, sự hiện diện, tin tưởng và đồng hành của Quý vị chính là món quà quý giá nhất đối với Thiên Đăng. Chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc vì đã cùng nhau viết nên một hành trình đầy ý nghĩa."

Đơn vị cho biết khi thành lập, mong muốn lớn nhất là mang đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật "Thật và Đẹp". Trong suốt quá trình hoạt động, mỗi đêm diễn đều là dịp để các nghệ sĩ kể những câu chuyện bằng cảm xúc, nghệ thuật và nhận lại tiếng cười, nước mắt cũng như những tràng pháo tay từ người xem.

Một trong những vở diễn của sân khấu.

Theo Thiên Đăng, điều quý giá nhất mà sân khấu có được không nằm ở số lượng vở diễn hay số đêm sáng đèn, mà chính là tình yêu và sự đồng hành của khán giả, nghệ sĩ, đối tác cùng toàn bộ ê-kíp.

Đáng chú ý, sân khấu chính thức xác nhận:

"Sân khấu Thiên Đăng sẽ hoạt động đến hết ngày 02/08/2026, khép lại hành trình ba năm sáng đèn. Đây là một quyết định không dễ dàng."

Ở phần cuối thông báo, Thiên Đăng bày tỏ mong muốn được gặp lại khán giả trong những đêm diễn cuối cùng để cùng khép lại hành trình ba năm bằng những ký ức đẹp.

"Nếu một ngày nhắc đến Thiên Đăng và Quý Khán Giả vẫn mỉm cười, thì đó sẽ là tràng pháo tay đẹp nhất mà chúng tôi mang theo."

Đa phần vở diễn đều có sự góp mặt của NSƯT Thành Lộc.

Hiện sân khấu chưa chia sẻ nguyên nhân cụ thể dẫn đến quyết định ngừng hoạt động.

Hành trình ba năm gắn với dấu ấn của Thành Lộc

Thông tin đóng cửa được đưa ra chỉ ít ngày sau khi NSƯT Thành Lộc xác nhận sẽ rời Sân khấu Thiên Đăng từ cuối tháng 7.

Khi trao đổi với truyền thông, nam nghệ sĩ cho biết việc ông dừng cộng tác là quyết định cá nhân và không bình luận thêm về hoạt động của sân khấu. Ông cũng nhấn mạnh việc mình rời đi và chuyện Thiên Đăng có tiếp tục hoạt động hay không là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thành Lộc có nhiều dấu ấn gắn liền với sân khấu.

Theo một số nguồn tin, Sân khấu Thiên Đăng sẽ kết thúc hoạt động sau khi hết hợp đồng thuê địa điểm. Mốc thời gian này cũng trùng với thông báo chính thức của sân khấu khi xác nhận sẽ sáng đèn đến hết ngày 2/8.

Sân khấu Thiên Đăng được thành lập vào năm 2023, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của NSƯT Thành Lộc sau khi ông chia tay sân khấu Idecaf - nơi ông gắn bó suốt 25 năm.

Thành Lộc có nhiều dấu ấn gắn liền với sân khấu.

Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, Thành Lộc còn tham gia định hướng nghệ thuật, dàn dựng và đào tạo lớp diễn viên trẻ. Nhiều tác phẩm như Giáng Hương, Cô giáo Duyên, Lộ hàng, Những con ma nhà hát, 13 đức thầy, Người đi ngược dòng... đã góp phần tạo nên dấu ấn của Thiên Đăng trong đời sống sân khấu TP.HCM.

Việc Thiên Đăng thông báo đóng cửa chỉ sau ba năm hoạt động khiến nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Trên mạng xã hội, không ít người để lại bình luận cho biết họ sẽ cố gắng đến xem những suất diễn cuối cùng để nói lời chia tay với một sân khấu từng mang đến nhiều tác phẩm được đánh giá cao.

Theo kế hoạch, Thiên Đăng sẽ tiếp tục phục vụ khán giả đến hết ngày 2/8 trước khi chính thức khép màn, kết thúc hành trình ba năm sáng đèn.