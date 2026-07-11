Chuyện tình 4 năm của Lee Jong Suk - IU: "Ghét nhau" ngoài đời thực, thành đôi rồi cái kết vẫn là "chia tay"

Sau 4 năm bên nhau, cuối cùng cặp đôi Lee Jong Suk - IU đã chọn cách dừng lại.

Vào ngày 10/7, IU và Lee Jong Suk xác nhận đã chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ. Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ đã khiến người hâm mộ tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua.

Lee Jong Suk - IU hẹn hò 4 năm nhưng thực chất đã biết nhau hơn 1 thập kỷ. Họ từ đồng nghiệp dần trở thành bạn bè, rồi tình người yêu, và cuối cùng trở lại mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Đặc biệt, mối quan hệ công việc của IU - Lee Jong Suk đã được ghi lại trên nhiều chương trình truyền hình, thu hút sự chú ý bởi sự kết hợp "yêu ghét" thường thấy trong các bộ phim hài lãng mạn.

Lee Jong Suk - IU từng làm MC cùng nhau nhưng chẳng hề ưa nhau. Ảnh: Starnews

Cụ thể vào tháng 8/2012, hai ngôi sao trẻ bắt đầu đảm nhận MC của chương trình âm nhạc SBS Inkigayo. IU - Lee Jong Suk dẫn chương trình khá ăn ý trong suốt 3 tháng, nên chẳng ai ngờ họ không thích nhau. Vào năm 2013, Lee Jong Suk tiết lộ trên truyền hình: "Chúng tôi không hề nói chuyện riêng với nhau một lời nào trong phòng chờ. Vì Inkigayo hướng đến khán giả trẻ, nên chúng tôi phải giữ cho lớp trang điểm và biểu cảm của mình đơn giản. Muốn tạo sự khác biệt so với các chương trình âm nhạc khác, IU đã nghĩ ra nhiều ý tưởng trang phục khác nhau, chẳng hạn như Leon, Peter Pan và người tuyết. Tôi không thích điều đó và hơi khó chịu".

Lee Jong Suk ban đầu không ưa IU nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ: "Hồi đó, tôi thấy IU hơi khó chịu, nhưng đến khi cô ấy rời chương trình, tôi cảm thấy rất hối tiếc. Tôi nghĩ chúng tôi đã trở nên quý mến nhau qua một mối quan hệ yêu ghét. Sau này, khi tôi hỏi cô ấy 'Tại sao lúc đó em lại cư xử như vậy khi biết anh đang gặp khó khăn?', cô ấy trả lời 'Em làm vậy để anhcố gắng hết sức'. Bây giờ, chúng tôi đã trở thành những người bạn không thể tách rời".

Lee Jong Suk thú nhận anh khá khó chịu với IU lúc làm việc chung. Ảnh: Starnews

Một tháng sau, IU xuất hiện trên cùng chương trình truyền hình đó để làm rõ tình hình, tạo nên một câu chuyện riêng biệt. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 cho biết: "Anh Jong Suk không nói là anh ấy không thích, nên em không biết. Sau khi xem chương trình, em mới nhận ra, 'Anh ấy thực sự rất ghét phải mặc đồ hóa trang'. Sau đó em đã nhắn tin xin lỗi anh ấy".

IU xuất hiện trong chương trình đó 1 tháng sau. Ảnh: Starnews

Mối quan hệ giữa những người từng công khai bày tỏ sự không ưa nhau trên sóng truyền hình đã đạt đến đỉnh điểm sau 10 năm. Vào ngày 30/12/2022, Dispatch "khui" cặp đôi đang hẹn hò. Trong tối cùng ngày, Lee Jong Suk tham dự lễ trao giải MBC Drama Awards và nhắc đến bạn gái khi nhận giải: "Có một người đã dẫn dắt tôi đi đúng hướng khi tôi đang đầy lo âu. Nhân cơ hội này, tôi thực sự muốn nói điều gì đó với người đó. Cảm ơn vì luôn tuyệt vời như vậy. Anh muốn nói với em rằng tôi đã quý mến và kính trọng em từ rất lâu rồi".

Khi "người" này được tiết lộ là IU, cả hai đã trở thành "cặp đôi vàng" của showbiz. Trong suốt 4 năm qua, họ yêu nhau khá kín tiếng, vẫn chăm chỉ tập trung vun đắp sự nghiệp. Tuy nhiên thật không may, Lee Jong Suk và IU - những người đã vun đắp tình cảm suốt 4 năm - giờ lại trở về thành "đồng nghiệp" như cũ. Gạt bỏ quá khứ về mối tình "yêu ghét" của cặp sao này, họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục sự nghiệp năng động trong lĩnh vực riêng của mình.