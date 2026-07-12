Con trai Son Ye Jin - Hyun Bin mới 3 tuổi đã vướng rắc rối

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với quý tử nhà cặp đôi vàng Son Ye Jin - Hyun Bin thế này?

Sáng 11/7, tờ MK Sports cho hay, chuyến du lịch tới Mỹ của Son Ye Jin - Hyun Bin và cậu con trai 3 tuổi Kim Woo Jin đã chiếm sóng mạng xã hội xứ Hàn suốt những ngày qua. Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật liên tục “nhất cử nhất động” của 2 ngôi sao, giờ đây khán giả xứ củ sâm cũng bàn tán không ngớt ngoại hình con trai của cặp đôi vàng.

Điều đáng bàn ở đây là việc nhận xét ngoại hình không chỉ dừng lại ở những lời khen chung chung kiểu “bé đẹp trai quá” mà đã trở nên vượt quá giới hạn. Cụ thể, 1 bộ phận netizen đang săm soi ngoại hình bé Kim Woo Jin 1 cách thái quá đến mức gây phản cảm, điều này được thể hiện qua việc 1 số khán giả đi phán xét, bình phẩm ngoại hình đứa trẻ mới 3 tuổi dựa trên tinh thần “bới lông tìm vết”.

Có thể thấy, bé Kim Woo Jin đã bị netizen săm soi ngoại hình quá đà ngay từ khi mới sinh ra chỉ vì là con của 1 cặp đôi nổi tiếng. Nhiều khán giả hiện vẫn quan niệm rằng, bố mẹ là cực phẩm nhan sắc nên đứa con ắt hẳn cũng phải đẹp hoàn hảo không tì vết. Và chính quan niệm này đã vô tình tạo ra áp lực lớn cho Son Ye Jin - Hyun Bin, đồng thời có thể gây ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của bé Kim Woo Jin. Ký giả tờ MK Sports cũng chỉ ra tâm lý méo mó, cực đoan của 1 bộ phận người dùng mạng, đó là họ chỉ đang chực chờ chế giễu nếu đứa trẻ lớn lên không sở hữu diện mạo lung linh như tưởng tượng.

Kim Woo Jin đang bị 1 bộ phận khán giả săm soi ngoại hình quá đà. Ảnh: Naver

Mai này khi Kim Woo Jin khôn lớn, có đủ khả năng nhận thức thì có lẽ cậu cũng sẽ biết chuyện bản thân mình từng bị nhiều khán giả đánh giá, phán xét ngoại hình tới từng chân tơ kẽ tóc. Điều này có thể sẽ khiến Kim Woo Jin phải đối diện với 1 cú sốc lớn về mặt tinh thần, đồng thời làm cho cậu bé thay đổi cái nhìn về thế giới xung quanh.

Còn nhớ hồi tháng 9/2023, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: “Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn”.

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền đáng yêu từ bố. Và theo lời mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn. Ảnh: Naver

Bên cạnh đó, cậu bé Kim Woo Jin còn khiến dân tình xuýt xoa trước chiều cao vượt trội dù chỉ mới hơn 3 tuổi. Trên trang cá nhân, Son Ye Jin gần đây đã chia sẻ loạt ảnh về cậu quý tử nhỏ trong chuyến du lịch gia đình. Nhiều netizen xem xong hình còn tưởng Kim Woo Jin phải tầm 4-5 tuổi rồi vì cậu bé trông quá đỗi cao lớn so với độ tuổi của mình.

Trong chuyến du lịch gia đình mới đây, quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin gây sốt vì sở hữu vóc dáng cao ráo hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Ảnh: IGNV

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

“Nhất cử nhất động” của gia đình Son Ye Jin - Hyun Bin đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng châu Á. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom