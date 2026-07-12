Con số định mệnh đeo bám 2 mối tình của IU

2 cuộc tình công khai của "em gái quốc dân" đều kết thúc ở cột mốc đáng buồn này.

Vào ngày 10/7, IU và Lee Jong Suk đã xác nhận chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ. Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ đã gây chấn động showbiz châu Á. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

Lee Jong Suk - IU hẹn hò 4 năm nhưng thực chất đã biết nhau hơn 1 thập kỷ. Họ từ đồng nghiệp dần trở thành bạn bè, rồi tình người yêu, và cuối cùng trở lại mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2012, khi hai ngôi sao trẻ bắt đầu đảm nhận MC của chương trình âm nhạc SBS Inkigayo. IU - Lee Jong Suk dẫn chương trình khá ăn ý trong suốt 3 tháng, nên chẳng ai ngờ họ không thích nhau.

IU - Lee Jong Suk quen nhau từ năm 2012. Ảnh: X

Trên chương trình truyền hình, Lee Jong Suk thú nhận không thích IU vì cô là người đưa ra ý tưởng 2 MC mặc đồ hóa trang. Tuy nhiên sau khi không còn hợp tác, Lee Jong Suk cảm thấy hối tiếc và quý mến cô hơn. IU cũng đã xin lỗi Lee Jong Suk và họ trở thành bạn bè. Trong 10 năm làm bạn, cặp đôi gắn bó không thể tách rời, IU thậm chí còn đến hát ở đám cưới em trai Lee Jong Suk.

Đến ngày 30/12/2022, Dispatch "khui" cặp đôi đang hẹn hò. "Hung thần" này đã săn được loạt ảnh IU và Lee Jong Suk cùng đi du lịch Nhật Bản. Họ không phủ nhận mà nhanh chóng xác nhận chuyện tình yêu. Trong tối cùng ngày, Lee Jong Suk tham dự lễ trao giải MBC Drama Awards và nhắc đến bạn gái khi nhận giải: "Có một người đã dẫn dắt tôi đi đúng hướng khi tôi đang đầy lo âu. Nhân cơ hội này, tôi thực sự muốn nói điều gì đó với người đó. Cảm ơn vì luôn tuyệt vời như vậy. Anh muốn nói với em rằng tôi đã quý mến và kính trọng em từ rất lâu rồi".

Khi "người" này được tiết lộ là IU, cả hai đã trở thành "cặp đôi vàng" của showbiz. Trong suốt 4 năm qua, họ yêu nhau khá kín tiếng, vẫn chăm chỉ tập trung vun đắp sự nghiệp. Tuy nhiên thật không may, Lee Jong Suk và IU - những người đã vun đắp tình cảm suốt 4 năm - giờ lại trở về thành "đồng nghiệp" như cũ. Điều này khiến fan vô cùng tiếc nuối.

Dispatch "khui" loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi. Ảnh: Dispatch

Đáng tiếc là sau 4 năm, họ đã đường ai nấy đi. Ảnh: X

Tuy nhiên khi lật ngược trở lại quá khứ, người hâm mộ phát hiện ra con số "4 năm" cũng đã phủ bóng lên một chuyện tình khác của IU. Jang Ki Ha là một trong những mối quan hệ công khai đáng nhớ nhất của "em gái quốc dân" trong làng giải trí Hàn Quốc. Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 2013 khi IU tham gia làm khách mời trong chương trình radio do Jang Ki Ha dẫn chương trình. Jang Ki Ha sinh năm 1982, lơn hơn IU đến 11 tuổi. Sau khi quen biết, họ dần nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò bí mật từ khoảng cuối năm 2013.

Đến tháng 10/2015, Dispatch tung bằng chứng hẹn hò khiến dân tình sốc nặng. IU từng bày tỏ rằng cô đã “yêu từ cái nhìn đầu tiên” và rất ngưỡng mộ tài năng âm nhạc cũng như tính cách chân thành của Jang Ki Ha. Dù gây tranh cãi chuyện tuổi tác, Jang Ki Ha và IU vẫn gắn bó khoảng 4 năm, cho đến tháng 1/2017. Có thể thấy rằng cả 2 chuyện tình của IU đều kết thúc sau 4 năm bên nhau.

Dispatch tung ảnh hẹn hò của IU và Jang Ki Ha. Ảnh: Dispatch

Họ cũng chia tay sau 4 năm bên nhau. Ảnh: X

Thông tin chia tay Lee Jong Suk lại tô điểm thêm nét buồn phiền vào năm 2026 của IU. Khoảng thời gian này, IU gặp sóng gió nghiêm trọng khi bị chỉ trích "xuyên tạc lịch sử" qua bộ phim Perfect Crown. Trước làn sóng phản đối dữ dội của dư luận, ngôi sao sinh năm 1993 đã phải viết thư xin lỗi sâu sắc và ở ẩn kiểm điểm.

Chưa được bao lâu, cô lại bị nghi vấn có liên quan đến cái chết Goo Hara, Kim Sae Ron và Jonghyun (SHINee). Cụ thể, cô được cho là đã giới thiệu Sulli đến bệnh viện tâm thần Kim Jong Il, nơi điều trị cho cả Kim Sae Ron, Goo Hara và Jonghyun (SHINee). Bệnh viện này bị cáo buộc có những hành vi mờ ám đối với bệnh nhân như kê 10-15 viên thuốc mỗi ngày, khuyết khích họ làm điều tiêu cực. Xâu chuỗi các dữ kiện, 1 bộ phận netizen đã đặt ra nghi vấn IU có liên quan tới sự ra đi đột ngột của 4 ngôi sao Sulli, Goo Hara, Kim Sae Ron và Jonghyun. Trước nghi vấn nghiêm trọng, IU giữ vững sự im lặng.

IU gặp sóng gió với bộ phim "xuyên tạc lịch sử"...