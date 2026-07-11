Tóm gọn “bé ba” khiến IU - Lee Jong Suk chia tay: Visual cực phẩm ít ai bì được, công khai thả thính nghe xong không tin nổi?

Công chúng hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo từ IU - Lee Jong Suk.

Tin tức IU - Lee Jong Suk xác nhận chia tay nhau sau 4 năm hẹn hò đã phủ kín truyền thông và mạng xã hội suốt 24 giờ qua. Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng thi nhau mổ xẻ hàng loạt nguyên nhân liên quan tới cuộc tình tan vỡ của cặp đôi 1 thời. Trong đó, tài tử Byeon Woo Seok bất ngờ bị réo gọi, thậm chí còn được cho là người khiến IU - Lee Jong Suk “tan đàn xẻ nghé”. Nhiều netizen hiện gay gắt “ném đá” nam thần họ Byeon, đồng thời để lại hàng loạt bình luận tiêu cực nhắm vào tài tử này.

Còn nhớ trước đó, Byeon Woo Seok được cho là đã công khai “thả thính” IU trong 1 video trên kênh YouTube của ELLE Korea hồi tháng 4 năm nay. Trong đoạn clip gây xôn xao, tài tử họ Byeon không ngần ngại dành cho “em gái quốc dân” những mỹ từ “có cánh” dù biết rằng lúc đó cô đang hẹn hò Lee Jong Suk: “IU thật sự vô cùng quyến rũ. Cô ấy rất xinh đẹp, lại còn vô cùng dễ thương nữa”.

Chưa dừng lại ở đó, IU còn nhấn like 1 bài đăng ghép đôi cô và Byeon Woo Seok. Động thái này của IU càng khiến netizen thêm phần tò mò về tình trạng mối quan hệ giữa cô và nam thần họ Byeon sau màn hợp tác ăn ý ở bộ phim Perfect Crown.

Byeon Woo Seok được cho là công khai thả thính IU trong 1 buổi phỏng vấn cho tạp chí hồi tháng 4. Ảnh: Koreaboo

IU cũng gây xôn xao khi nhấn like 1 bài đăng ghép đôi cô với Byeon Woo Seok. Ảnh: Weibo

Mối quan hệ giữa IU - Byeon Woo Seok đã thu hút sự chú ý lớn. Ảnh: Naver

Tài tử họ Byeon sở hữu nhan sắc “vạn người mê”. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện đang tranh cãi nảy lửa xung quanh nghi vấn Byeon Woo Seok có liên quan tới việc IU - Lee Jong Suk tan vỡ. Trong đó, 1 bộ phận khán giả “ném đá” mỹ nam họ Byeon vì cho rằng anh là 1 trong những nguyên nhân khiến cặp đôi 1 thời “tan đàn xẻ nghé”.

Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều khán giả lại khẳng định những dấu hiệu kể trên chưa đủ để chứng minh Byeon Woo Seok là kẻ thứ 3 trong chuyện tình giữa IU - Lee Jong Suk. Theo những khán giả này, những lời khen ngợi “có cánh” mà tài tử họ Byeon dành cho IU trước đó nhiều khả năng đều nằm trong kịch bản của ekip phim. Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến nhấn mạnh, những lời khen nói trên chỉ mang tính xã giao chứ không cho thấy Byeon Woo Seok đang muốn tranh cướp, giành giật IU từ tay đàn anh họ Lee.

Về chuyện IU thả tim vào bài đăng ghép đôi mình với Byeon Woo Seok, nhiều fan lập luận rằng có thể “em gái quốc dân” nhấn like vì thấy post đó ủng hộ bộ phim của cô và nam thần họ Byeon.

Trước đó trong sáng 10/7, tờ Dispatch đưa tin phía IU và Lee Jong Suk xác nhận rằng cặp sao hàng đầu xứ Hàn đã chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ.

1 nguồn tin thân cận với cặp sao cho biết: “IU và Lee Jong Suk đều quá bận rộn. Thời gian họ gặp nhau càng ngày càng ít nên cuối cùng, cả 2 quyết định đường ai nấy đi”. Hiện, 2 nghệ sĩ đều bận rộn phát triển sự nghiệp cá nhân. Lee Jong Suk đang chuẩn bị ra mắt bộ phim The Remarried Empress. Anh cũng đã xác nhận tham gia dự án chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng Lee Seop’s Love. Trong khi đó, IU vừa hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim truyền hình Perfect Crown của MBC và đang tập trung chuẩn bị cho album mới. Vào tháng 9 tới đây, cô cũng sẽ tổ chức concert tại Sân vận động Goyang.

Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ gây chấn động showbiz châu Á. Trên MXH, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

IU - Lee Jong Suk vừa mới công khai “đường ai nấy đi”. Ảnh: X

Còn nhớ vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, “em gái quốc dân” và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU còn từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk trước cả thời điểm 2 nghệ sĩ công khai mối quan hệ hẹn hò. Ấy vậy mà giờ đây 2 ngôi sao cuối cùng lại chọn cách đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của mình trong sự ngỡ ngàng từ công chúng.

Khi còn mặn nồng, IU - Lee Jong Suk đã nhiều lần để lộ đồ đôi. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo, X, Weibo