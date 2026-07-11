Lisa (BLACKPINK) nóng bỏng trên từng milimet trận Tây Ban Nha - Bỉ, lộ diện sau tin cặp kè hồng hài nhi nhằm “ăn miếng trả miếng” thái tử LVMH

“Nhất cử nhất động” từ Lisa (BLACKPINK) trong khoảng thời gian nhạy cảm này đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Rạng sáng ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) đã có mặt trên sân vận động SoFi Stadium để theo dõi trận tứ kết World Cup 2026 giữa 2 đội tuyển Tây Ban Nha - Bỉ. Được biết, đây cũng là lần lộ diện đầu tiên của nữ ca sĩ sinh năm 1997 sau tin hẹn hò tình mới, “ăn miếng trả miếng” với tình cũ - CEO Frédéric Arnault.

Trong màn xuất hiện trên khán đài sân vận động mới đây, Lisa tỏa sáng nhờ nhan sắc rực rỡ cùng vóc dáng chuẩn chỉnh, nóng bỏng và cuốn hút đến từng milimet. Nữ idol đình đám diện 1 set đồ đen sành điệu nhưng không kém phần cá tính. Cô kết hợp áo crop-top đen bên trong cùng với áo khoác thể thao, qua đó giúp người đẹp khoe trọn vòng eo nuột nà, thon gọn không chút mỡ thừa.

Quả thật, không cần đến những bức ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng, nhan sắc thực của Lisa qua ống kính camera thường vẫn bùng nổ và bừng sáng theo cách riêng. Ở video được quay bằng cam thường, từng đường nét trên gương mặt Lisa vẫn vô cùng nổi bật. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng và khuôn miệng quyến rũ tạo nên 1 tổng thể hoàn hảo trên gương mặt em út BLACKPINK, nhìn nữ idol trông chẳng khác nào 1 nàng búp bê sống bước ra từ truyện tranh. Làn da trắng mịn màng bất chấp mọi điều kiện ánh sáng và góc quay chụp cũng góp phần làm tôn lên vẻ đẹp không tì vết của nàng rapper sinh năm 1997.

Lisa khiến dân mạng không khỏi trầm trồ xen lẫn phấn khích trước màn khoe body nóng bỏng đến từng milimet trong trang phục gợi cảm. Nhờ visual sắc nét, không góc chết, nữ thần tượng dễ dàng vượt qua thử thách cam thường. Nguồn: X





Lisa thu hút mọi ánh nhìn nhờ visual xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng cùng vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa. Ảnh: X

Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của Lisa khiến người hâm mộ “đổ rạp”. Ảnh: X

Nữ ca sĩ xinh đẹp trong từng khoảnh khắc trên sân vận động mới đây. Ảnh: X

Trước đó đúng 1 ngày, Lisa làm cho cả MXH nổ tung với nghi vấn đang hẹn hò tình mới hậu chia tay thái tử LMVH Frédéric Arnault. Cụ thể, trong sáng 10/7, netizen đã truyền tay nhau đoạn video nghi Lisa đang hẹn hò “hồng hài nhi” kém 3 tuổi Blue Pongtiwat.

Ở đoạn video gây xôn xao, em út BLACKPINK cùng bố mẹ dùng bữa tối với tài tử Blue Pongtiwat ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Chính sự xuất hiện của 2 vị phụ huynh đã khiến công chúng nhận định, Lisa đưa bạn trai mới về ra mắt bố mẹ.

Đáng nói, Lisa dính nghi vấn hẹn hò trai trẻ ngay sau khi Frédéric Arnault được cho là đang tìm hiểu Marissa Long - nữ người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ sinh năm 2000. Xâu chuỗi các dữ kiện, 1 bộ phận khán giả đã đưa ra suy đoán rằng Lisa đang muốn “ăn miếng trả miếng” với tình cũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Lisa vẫn chưa có động thái phản hồi về nghi vấn nữ ca sĩ đi hẹn hò dùng bữa tối với bạn trai mới.

Công chúng náo loạn trước hình ảnh nghi Lisa đi hẹn hò, ăn tối cùng tài tử Blue Pongtiwat. Ảnh: X

Trước đó, tờ Sohu bất ngờ đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa - CEO Frédéric Arnault đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Theo truyền thông xứ Trung, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi “name” của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi.

Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4 tới nay. Ảnh: X

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi Lisa trên MXH. Ảnh: Sina

Chuyện tình của Lisa và thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới được cho là đã chính thức khép lại. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver