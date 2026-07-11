Lan Ngọc, Võ Điền Gia Huy, Quân A.P cùng nhiều nghệ sĩ đã đổ bộ sự kiện công bố Running Man Vietnam mùa 4.

Tối 11/7, sự kiện công bố chính thức Running Man Vietnam mùa 4 đã diễn ra trong không khí sôi động với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ. Dàn cast quen thuộc gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Tuấn, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Lê Nhân cùng các khách mời như Khả Như và Võ Điền Gia Huy lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ, tạo nên bầu không khí náo nhiệt trước thềm chương trình lên sóng.

Các nghệ sĩ đồng loạt diện trang phục đồng phục mang màu sắc đặc trưng của Running Man Vietnam, hào hứng giao lưu với truyền thông và ký tặng người hâm mộ. Ngay từ khi xuất hiện, dàn cast đã liên tục pha trò, tương tác ăn ý, cho thấy sự gắn kết sau một mùa đồng hành cùng nhau.

Dàn sao đổ bộ trên thảm đỏ Running Man Vietnam mùa 4

Giữ đúng danh xưng "ngọc nữ" của chương trình, Lan Ngọc nhanh chóng trở thành tâm điểm trên thảm đỏ. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, thần thái tươi tắn và phong độ nhan sắc ổn định. Đứng cạnh Khả Như, hai mỹ nhân mang đến màn "đọ visual" thu hút nhiều ánh nhìn.

Lan Ngọc khoe eo thon và visual ngày càng thăng hạng

Khả Như lộ diện rạng rỡ trên thảm đỏ. Cô là 1 trong các khách mời của tập đầu tiên mùa này

Lần đầu góp mặt tại Running Man Vietnam với vai trò khách mời tập mở màn, Võ Điền Gia Huy cũng nhận về nhiều lời khen bởi vẻ ngoài điển trai, cuốn hút. Nam diễn viên xuất hiện đầy tự tin, khuấy động không khí với lượng fan khủng.

Và nếu xét visual bủng nổ tại thảm đỏ chắc chắn không thể thiếu Anh Tú Atus. Nam diễn viên xuất hiện bảnh bao, sáng bừng cả khung hình với visual điển trai cùng tương tác duyên dáng. Giữa dàn mỹ nam của Running Man Vietnam, Anh Tú Atus vẫn được nhiều khán giả nhận xét là một trong những gương mặt nổi bật nhất trên thảm đỏ tối nay.

Anh Tú Atus vẫn giữ phong độ nhan sắc thường thấy

Võ Điền Gia Huy điển trai ngời ngời, được fan săn đón tại sự kiện

Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát tiếp tục có màn "chơi trội" đúng chất riêng khi diện áo không tay, khéo léo khoe cánh tay săn chắc cùng cơ bắp cuồn cuộn. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn gây chú ý khi đưa bạn gái cùng xuất hiện tại sự kiện.

Ngoài ra, Quân A.P, Quang Tuấn, Quang Trung và Lê Nhân cũng mang đến bầu không khí vui vẻ khi liên tục trò chuyện, tạo dáng chụp ảnh cùng nhau. Sự xuất hiện đông đủ của các thành viên giúp người hâm mộ càng thêm háo hức chờ ngày Running Man Vietnam mùa 4 chính thức lên sóng.

Liên Bỉnh Phát khiến người hâm một "nghẹt thở" vì chiếc áo flex cơ bắp

Quân A.P - cây hài của Running Man Vietnam mùa 3 và dự sẽ tạo thêm meme mới cho chương trình năm nay

Khung ảnh đáng yêu của "Công chúa" Quang Tuấn dắt con gái đến sự kiện

Dân tình háo hức được "cười bò" trước những mảng miếng của Quang Trung trong chương trình

Lê Nhân tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt cốt truyện Running Man Vietnam mùa 4

Dẫu vậy, thảm đỏ năm nay vẫn để lại một chút tiếc nuối khi Trấn Thành - gương mặt được xem là "linh hồn" của Running Man Vietnam - bất ngờ vắng mặt. Sự thiếu vắng của nam đạo diễn khiến không ít khán giả bày tỏ tiếc nuối bởi anh luôn là người tạo nên nhiều mảng miếng hài hước và khuấy động không khí mỗi khi xuất hiện. Ngoài Trấn Thành, Captain Boy - một trong những khách mời của tập đầu tiên - cũng không góp mặt tại sự kiện.

Dàn cast giao lưu với người hâm mộ