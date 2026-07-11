Hậu chia tay Baifern, Nine Naphat và bạn gái mới đã tiến triển nhanh tới mức này!

Đời sống tình ái của Nine Naphat ở thời điểm hiện tại đã trở thành chủ đề nóng khiến mạng xã hội phải ồn ào.

Chiều 10/7, tờ Sanook đưa tin, Nine Naphat và influencer Malinee C (Van Malinee) được cho là vừa cùng tới Hong Kong (Trung Quốc) tận hưởng chuyến du lịch trong bầu không khí hạnh phúc. Đáng nói, Nine mới công khai hẹn hò tình mới cách đây khoảng 2 tháng. Và tới nay, mối quan hệ của cặp đôi đã tiến triển thêm 1 bước nữa khi mới đây họ chính thức lần đầu có buổi hẹn hò với nhau ở bên ngoài lãnh thổ Thái Lan.

Trên trang cá nhân, Nine Naphat và Malinee C cũng vừa chia sẻ hình ảnh check-in ở cùng 1 góc phố ở Hong Kong (Trung Quốc), khiến công chúng đồng loạt cho rằng cặp đôi uyên ương đã chụp ảnh cho nhau. Chưa dừng lại ở đó, ngón tay của cô gái còn lọt hẳn vào 1 hình ảnh do đích thân Nine đăng tải lên trang cá nhân. Có thể thấy, Nine khá kín đáo trong mối quan hệ tình cảm với bạn gái mới, tuy nhiên, dù có giấu kỹ thế nào cũng không thể qua mắt các “thánh soi”.

Nine Naphat và Malinee C được cho là vừa tới Hong Kong (Trung Quốc) du lịch, hẹn hò với nhau trong bầu không khí hạnh phúc. Trên trang cá nhân, họ còn để lộ “lovestagram” không thể chối cãi. Ảnh: IGNV

Không chỉ cùng check-in tại 1 con phố ở Hong Kong (Trung Quốc), ngón tay của Malinee C còn lọt hẳn vào 1 khung hình do Nine Naphat đăng lên. Ảnh: IGNV

Trước đó vào ngày 11/5, tờ Tnews gây sốt khi bất ngờ hé lộ về danh tính tình mới của Nine, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao bàn tán. Theo nguồn tin, bạn gái hiện tại của Nine được cho là influencer Malinee C nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, có hơn 214 ngàn người theo dõi trên Instagram. Truyền thông xứ sở chùa vàng phát hiện ra Nine đã nhấn like hầu như tất cả các bài đăng của cô gái nói trên liên tục từ tháng 11 năm ngoái cho đến nay. Được biết, Malinee C sở hữu làn da trắng trẻo cùng vóc dáng thon thả, nuột nà và gu thời trang cá tính, nổi bật.

Còn nhớ trong buổi phỏng vấn với truyền thông Thái vào chiều 8/5, Nine đã khiến cả châu Á dậy sóng khi lần đầu xác nhận đang hẹn hò tình mới: “Tôi hiện đang hẹn hò với 1 người ngoài ngành giải trí, tôi muốn mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, cứ từ từ thôi. Tôi muốn giữ gìn mối quan hệ này trong không gian riêng tư, muốn dành sự riêng tư cho cô ấy và cả gia đình cô ấy nữa. Tôi là ‘hoa đã có chủ’ rồi”.

Bạn gái mới của Nine sở hữu diện mạo xinh đẹp, nhưng nhìn chung nhan sắc vẫn chưa thể so sánh được với tình cũ của anh - Baifern. Ảnh: IGNV

Nine công khai hẹn hò tình mới trong 1 buổi giao lưu với truyền thông hồi tháng 5. Ảnh: Sanook

Trước khi công khai yêu bạn gái mới ngoài showbiz, Nine từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với ngọc nữ Baifern Pimchanok hơn anh 4 tuổi. Còn nhớ Baifern - Nine từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.

Bà Moo Pimpaka được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ. Ảnh: X

Cuộc tình dang dở của Nine Naphat - Baifern Pimchanok đã để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng công chúng. Ảnh: X

Nine Naphat sinh năm 1996, có tên thật là Naphat Siangsomboon. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh sống với mẹ, đồng thời lấy tên theo họ mẹ. Thuở nhỏ, Nine Naphat thường bị bạn bè trêu chọc vì thân hình mập mạp, béo ú. Sau này, anh đã nỗ lực giảm cân bằng cách chạy bộ, bơi, hít đất và gập bụng... mỗi ngày, cuối cùng Nine cũng có được vóc dáng lý tưởng.

Anh ra mắt showbiz Thái Lan với vai trò người mẫu quảng cáo, sau đó ký hợp đồng độc quyền với đài CH3. Tài tử 9X hồi đầu không nhận phim ồ ạt vì muốn chuyên tâm vào việc học tập. Tới năm 2018 khi vừa tròn 22 tuổi, anh tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học quốc tế Mahidol (Bangkok, Thái Lan).

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, Nine được công chúng châu Á biết đến rộng rãi nhờ hàng loạt bộ phim điện ảnh - truyền hình ăn khách bao gồm Rak Kan Panlawan, Tee Krai Tee Mun, Yêu Nhầm Bạn Thân,..

Bên cạnh diễn xuất, anh còn biết hát, chơi guitar và từng xuất hiện dày đặc trên trang bìa các tạp chí lớn ở Thái Lan.

Nine Naphat là 1 trong những gương mặt 9X đình đám nhất ở làng giải trí Thái Lan. Ảnh: X

Nguồn: Sanook