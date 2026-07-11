Bóc trần hôn nhân của Kim Jong Kook và vợ CEO kém 11 tuổi, chuyện diễn ra trong đêm tân hôn khiến ai cũng ôm đầu bất lực

Sau khi kết hôn, Kim Jong Kook nhận được sự quan tâm hết mực của giới truyền thông xứ Hàn.

Ngày 11/7, tờ KoreaBoo đưa tin nam ca sĩ Hong Kyung Min vừa gây chú ý khi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân của người bạn thân Kim Jong Kook. Theo Hong Kyung Min, Kim Jong Kook nổi tiếng là người thích tập gym. Khi chưa có vợ, "anh Hổ" Running Man xếp việc tập gym ở vị trí số 1. Bạn bè trong giới nếu muốn gặp Kim Jong Kook đều phải đợi nam ca sĩ hoàn thành đầy đủ giáo án tập luyện của mình. Thậm chí người trong showbiz Hàn khi nghe điện thoại của Kim Jong Kook không cần hỏi cũng biết sao nam đang làm gì và ở đâu. "Kim Jong Kook chỉ gọi điện cho tôi và đồng nghiệp trong giới trong đúng ba trường hợp: trên đường đến phòng gym, đang tập gym hoặc trên đường từ phòng gym về nhà", Hong Kyung Min nói.

Theo Hong Kyung Min, ai cũng tưởng sau khi kết hôn, Kim Jong Kook sẽ khác. Nhưng không, Kim Jong Kook vẫn yêu gym hơn vợ. Hong Kyung Min chia sẻ anh và bạn bè thân thiết trong showbiz từng cạn lời, ôm đầu bất lực khi biết Kim Jong Kook bỏ vợ ở nhà trong đêm tân hôn để đi tập gym.

"Hôn lễ của Jong Kook diễn ra vào khoảng 5-6 giờ tối. Tuy nhiên, sau khi lễ cưới kết thúc vào lúc đêm muộn, Kim Jong Kook vẫn... đến phòng gym tập luyện. Cậu ấy bỏ vợ của mình ở nhà sau đám cưới. Tôi sống đến từ tuổi này chưa gặp trường hợp nào như vậy. Tôi nghĩ với Jong Kook thì việc tập thể dục giống như một nghi lễ thiêng liêng, chẳng khác nào nghi thức kết hôn truyền thống vậy. May là vợ của Kim Jong Kook đủ bao dung với cậu ấy", Hong Kyung Min vui vẻ nói.

Đồng nghiệp trong showbiz bất lực, cạn lời khi hay chuyện Kim Jong Suk bỏ vợ ở nhà để đi tập gym trong đêm tân hôn. Ảnh: KoreaBoo.

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ của xứ sở kim chi, gặt hái thành công trong cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh cũng như show truyền hình. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) và có nhiều bản hit đình đám.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ.

Kim Jong Kook được khán giả toàn châu Á yêu mến nhờ chương trình Running Man. Ảnh: X.

Tháng 9/2025, Kim Jong Kook đã chính thức thoát danh "thánh ế" và trở thành chồng người ta. Đám cưới của anh diễn ra tại khách sạn J tại quận Gangnam, Seoul, chỉ mời chưa đến 100 khách gồm gia đình và những người bạn thân thiết. An ninh được thắt chặt đến mức không có bất kỳ bức ảnh nào lọt ra ngoài.

Danh tính cô dâu cũng là điều vô cùng bí ẩn. Theo tờ Sports Chosun, nửa kia của Kim Jong Kook là người Mỹ gốc Hàn, sinh ra ở Los Angeles (Mỹ), và kém nam nghệ sĩ 11 tuổi. Cô hiện là CEO của 1 công ty mỹ phẩm và có ngoại hình lai xinh đẹp. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Kim Jong Kook và bạn gái hẹn hò thời gian khá dài trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, từ tận năm 2020. Để rước nàng về dinh, Kim Jong Kook đã mua căn biệt thự trị giá 6,2 tỷ won (117 tỷ đồng) ở phường Nonhyeon, Seoul (Hàn Quốc) làm nhà tân hôn.

Hôn thê của Kim Jong Kook được tiết lộ kém anh 11 tuổi, là CEO của 1 công ty mỹ phẩm. Ảnh: Nate

Nguồn: KoreaBoo