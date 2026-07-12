Sắc vóc khi lộ diện trong sự kiện mới đây của Hoàng Thuỳ Linh gây chú ý.

Mới đây, Hoàng Thuỳ Linh mới đây trở thành tâm điểm khi góp mặt trong một sự kiện của thương hiệu thời trang xa xỉ. Nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn nhờ diện mạo rạng rỡ, thần thái sang trọng cùng phong cách thời trang tinh tế.

Theo đó, Hoàng Thuỳ Linh lựa chọn mẫu váy ngắn tôn vóc dáng, kết hợp cùng mái tóc uốn nhẹ và layout trang điểm tông cam đất. Tổng thể giúp nữ ca sĩ khoe trọn làn da trắng, bờ vai thon cùng nhan sắc được nhận xét ngày càng sắc sảo. Những góc cận mặt cũng cho thấy visual ổn định của Hoàng Thuỳ Linh ở tuổi 38.

Ngay khi những hình ảnh tại sự kiện được lan truyền trên mạng xã hội, visual của Hoàng Thuỳ Linh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen. Không chỉ được đánh giá ngày càng thăng hạng về nhan sắc, nữ ca sĩ còn ghi điểm bởi thần thái tự tin và khí chất cuốn hút mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

Hoàng Thuỳ Linh khoe khí chất sang chảnh ở sự kiện mới đây

Visual mặn mà ở tuổi U40 của giọng ca See Tình nhận nhiều lời khen có cánh

Đáng chú ý là khung hình Hoàng Thuỳ Linh đứng chung với Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ. Dù Thanh Thuỷ sở hữu chiều cao nổi bật 1m76 cùng đôi chân dài trứ danh, Hoàng Thuỳ Linh vẫn không hề bị "nuốt dáng". Trái lại, nữ ca sĩ tạo dấu ấn bằng thần thái đĩnh đạc, vẻ đẹp mặn mà cùng phong cách thời trang sang trọng.

Khoảnh khắc hai mỹ nhân cùng diện những thiết kế mang hoạ tiết đồng điệu nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều cư dân mạng nhận xét mỗi người mang một vẻ đẹp riêng, nếu Thanh Thuỷ ghi điểm với vóc dáng chuẩn hoa hậu và visual thanh thoát thì Hoàng Thuỳ Linh lại nổi bật nhờ khí chất của một ngôi sao đã có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Cư dân mạng còn hài hước chấm Hoàng Thuỳ Linh "0 điểm", nhưng là 0 điểm nào để chê.

Hoàng Thuỳ Linh rạng rỡ, 0 điểm nào để chê khi đọ sắc với Hoa hậu Thanh Thuỷ

Hoàng Thuỳ Linh thời gian gần đây còn được khán giả dành nhiều lời khen cho phong cách đời thường ngày càng trẻ trung và phóng khoáng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc dạo phố, tận hưởng cuộc sống với năng lượng tích cực, thay vì chỉ xuất hiện trong những bộ cánh cầu kỳ như trước.

Hoàng Thuỳ Linh lựa chọn những set đồ mang hơi hướng tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn. Khi diện cardigan hồng pastel kết hợp chân váy ren satin và chiếc túi màu cam nổi bật, nữ ca sĩ toát lên hình ảnh nữ tính, ngọt ngào nhưng vẫn thời thượng. Trong một outfit khác, cô phối áo ôm dáng trắng với chân váy denim ngắn, kính đen và túi xách hàng hiệu, tạo nên tổng thể năng động, trẻ trung đúng tinh thần street style.

Cô cũng yêu thích kiểu tóc layer buông tự nhiên hoặc búi gọn, kết hợp lối trang điểm trong trẻo. Sự thay đổi không quá đột ngột nhưng đủ để mang đến cảm giác mới mẻ, giúp nữ ca sĩ trông trẻ trung và có phần phóng khoáng hơn. Bên dưới những bức ảnh, đông đảo khán giả nhận xét Hoàng Thuỳ Linh đang ở giai đoạn có phong độ nhan sắc ổn định. Không cần váy áo lộng lẫy hay layout makeup sắc sảo, cô vẫn ghi điểm nhờ thần thái tự tin, vẻ đẹp mặn mà và gu thời trang ngày càng tinh giản nhưng vẫn sang trọng.

Visual thăng hạng và phong cách thời trang phóng khoáng của Hoàng Thuỳ Linh

Nhiều netizen nhận xét nữ ca sĩ trông cá tính, trẻ trung hơn

Hoàng Thuỳ Linh vốn là gương mặt không còn xa lạ với khán giả Việt. Bước chân vào showbiz từ khi còn rất trẻ, cô từng gây chú ý qua loạt phim truyền hình đình đám trước khi chuyển hướng sang âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thuỳ Linh trở thành một trong những nữ ca sĩ sở hữu lượng hit đáng nể của Vpop với hàng loạt ca khúc tạo hiệu ứng mạnh như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, See Tình, Gieo Quẻ... Không chỉ thành công về mặt thương mại, nữ ca sĩ còn được đánh giá cao nhờ việc xây dựng màu sắc âm nhạc đậm chất văn hoá dân gian đương đại, tạo nên dấu ấn riêng trên thị trường nhạc Việt.

Hoàng Thuỳ Linh có chỗ đứng vững chắc trong showbiz sau nhiều năm hoạt động

Ảnh: FBNV