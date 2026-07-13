Nhan sắc và năng lực diễn xuất của mỹ nam Việt này là điều không thể bàn cãi.

Nhắc đến Liên Bỉnh Phát, khán giả không chỉ nhớ đến danh xưng "mầm non giải trí" của Running Man Vietnam mà còn là một trong những nam diễn viên Việt hiếm hoi tạo được dấu ấn ở thị trường quốc tế. Từ chàng trai không xuất thân trong gia đình nghệ thuật, Liên Bỉnh Phát từng bước khẳng định tên tuổi bằng diễn xuất, liên tiếp ghi dấu ở các liên hoan phim lớn, lập kỳ tích tại giải Kim Chung và còn được truyền thông Trung Quốc dành nhiều lời khen ngợi.

Từ chàng MC hội chợ đến Thị Đế Kim Chung

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng chuyên ngành Du lịch. Trước khi bén duyên với diễn xuất, anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Trong 4 năm học, chàng trai miền Tây đã phải đi làm thêm đủ thứ việc từ phục vụ quán cà phê, nhà hàng, giao hàng, MC hội chợ, sự kiện, rồi đi múa trong các đội khánh tiết, nhà hàng tiệc cưới… với giá khoảng 70.000 đồng cho một bài múa.

Bước ngoặt đến vào năm 2018 khi Liên Bỉnh Phát được đạo diễn Leon Lê lựa chọn đảm nhận vai Dũng "Thiên Lôi" trong bộ phim Song Lang. Dù là vai diễn điện ảnh đầu tiên, nam diễn viên nhanh chóng gây ấn tượng với lối diễn tiết chế, ánh mắt giàu cảm xúc cùng ngoại hình đậm chất điện ảnh.

Thành công của Song Lang giúp Liên Bỉnh Phát nhận giải Tokyo Gemstone Award dành cho diễn viên triển vọng tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo. Đây cũng là cột mốc mở ra hành trình để anh liên tục góp mặt trong nhiều dự án hợp tác quốc tế sau này.

Song Lang chính là cột mốc giúp tên tuổi của Liên Bỉnh Phát vụt sáng

Trong khi nhiều diễn viên chọn xây dựng hình tượng hào nhoáng, Liên Bỉnh Phát lại ghi dấu bằng vẻ ngoài nam tính, góc cạnh cùng lối diễn thiên về nội tâm. Chính sự khác biệt này giúp anh trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn trong và ngoài nước chú ý. Sau Song Lang, Liên Bỉnh Phát góp mặt thêm trong nhiều bộ phim từ điện ảnh cho đến truyền hình như Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, Quý Cô Thừa Kế, Ngôi Nhà Bươm Bướm,...

Năm 2025 trở thành cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Liên Bỉnh Phát khi anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Golden Bell Awards (Kim Chung) với vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong The Outlaw Doctor - Bác Sĩ Tha Hương.

Liên Bỉnh Phát vượt mặt loạt tài tử đình đám gồm Tống Vĩ Ân, Phạm Thiếu Huân, Kha Thúc Nguyên và Dương Hựu Ninh để ôm cúp vàng. Không chỉ là nam diễn viên Việt Nam đầu tiên được đề cử và giành chiến thắng, Liên Bỉnh Phát còn đánh dấu cột mốc lần đầu tiên trong 60 năm tổ chức của Kim Chung có 1 ngôi sao nước ngoài giành danh hiệu Thị Đế ngay trong lần đầu đóng phim tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Trong 60 năm tổ chức, Liên Bỉnh Phát là diễn viên nước ngoài đầu tiên đoạt giải Thị Đế Kim Chung

Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á, Trương Quân Ninh cũng phải mê

Ngay sau khi đăng quang, truyền thông Đài Loan và Trung Quốc đồng loạt đưa tin về nam diễn viên Việt Nam. China Times gọi Liên Bỉnh Phát là "Lương Triều Vỹ của Việt Nam", đánh giá cao khả năng diễn xuất bằng ánh mắt và chiều sâu cảm xúc. Trong khi đó, Elle Taiwan không tiếc lời ca ngợi khi gọi anh là "quái vật diễn xuất Việt Nam". Hình ảnh Liên Bỉnh Phát nâng cúp Kim Chung cũng phủ sóng dày đặc trên nhiều trang báo và mạng xã hội xứ Trung.

Không chỉ gây ấn tượng bằng diễn xuất, Liên Bỉnh Phát còn từng là nam diễn viên Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á. Gương mặt góc cạnh, nam tính cùng phong thái trầm ổn giúp anh nhiều lần lọt vào mắt xanh của truyền thông quốc tế.

Liên Bỉnh Phát sở hữu visual phong trần, gương mặt góc cạnh nam tính

Nam diễn viên từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á

Body 6 múi và nhan sắc đậm chất điện ảnh của Liên Bỉnh Phát là lợi thế không nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất của anh

Đến cả Trương Quân Ninh - siêu sao phim Như Ý Truyện - cũng từng công khai khen ngợi ngoại hình cơ bắp như "tượng tạc" của Liên Bỉnh Phát trước truyền thông. "Anh ấy khiến cả đoàn phim đổ rạp khi quay cảnh cởi áo khoe hình thể. Toàn bộ nhân viên của đoàn phim và diễn viên nữ đều chen chúc trước màn hình để ngắm anh ấy. Ngay cả đàn chị Thái Hoàn Yến còn ngắm anh ấy không rời mắt và phải thốt lên hài hước rằng: 'Đời người không dễ dàng, phải chọn con đường gập ghềnh mà đi'". Chia sẻ của Trương Quân Ninh và đánh giá của truyền thông Trung Quốc cho thấy sức hút không thể cưỡng nổi của Liên Bỉnh Phát.

Liên Bỉnh Phát được bạn diễn là Trương Quân Ninh khen hết lời

Chuyện tình đẹp chờ "happy ending"

Nếu trên màn ảnh, Liên Bỉnh Phát chinh phục khán giả bằng những vai diễn giàu chiều sâu thì ngoài đời, anh lại gây thiện cảm bởi tính cách hiền lành, có phần ngô nghê và hài hước.

Tham gia Running Man Vietnam, nam diễn viên nhanh chóng được khán giả ưu ái đặt biệt danh "mầm non giải trí". Dù thường xuyên trở thành "nạn nhân" của các màn trêu chọc từ Trấn Thành, Lan Ngọc hay Quang Trung, Liên Bỉnh Phát vẫn luôn hết mình trong từng thử thách và mang đến nhiều khoảnh khắc giải trí tự nhiên.

Chính sự đối lập giữa hình tượng điện ảnh lạnh lùng và tính cách gần gũi ngoài đời đã giúp anh xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo. Tại Running Man Vietnam mùa 4, Liên Bỉnh Phát tiếp tục là một trong những gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng khi đồng hành cùng dàn cast quen thuộc.

Liên Bỉnh Phát tiếp tục là gương mặt được nhiều khán giả chờ đợi ở Running Man Vietnam mùa 4

Về đời tư, Liên Bỉnh Phát khá kín tiếng. Nam diễn viên hiện có mối quan hệ tình cảm với người mẫu Ngọc Kayla. Sau thời gian giữ kín chuyện riêng tư, cả hai thoải mái hơn khi đồng hành tại các sự kiện, du lịch cùng nhau và thường xuyên nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Gần đây nhất, Ngọc Kayla cũng xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện công bố Running Man Vietnam mùa 4 để ủng hộ bạn trai.

Trong một bài phỏng vấn với chúng tôi, Ngọc Kayla bộc bạch: "Mẹ của anh Phát rất yêu thương Ngọc. Mỗi lần qua nhà chơi, mẹ hay nấu đồ ăn, mà nấu ngon lắm. Có món gì cũng phần cho Ngọc, quan tâm và chăm sóc rất tình cảm. Ba mẹ của Ngọc cũng biết anh Phát từ sớm. Hai bên gia đình đều yêu thương và ủng hộ mối quan hệ này. Ngọc biết gia đình hay nói ở lứa tuổi của Ngọc bây giờ thì hầu hết bạn bè xung quanh đều đã kết hôn và có con rồi. Hai đứa cũng có nói với nhau về chuyện này. Nhưng Ngọc nghĩ mình không nên đặt áp lực quá lớn lên hôn nhân. Hôn nhân chỉ nên đến khi cả hai thật sự vững vàng và sẵn sàng. Chứ không phải vì một mốc thời gian nào đó, hay vì đến tuổi rồi thì phải cưới. Ngọc không đặt ra cho mình là năm nay, năm sau hay hai ba năm nữa phải làm đám cưới. Điều quan trọng là cả hai phải đủ tự tin, đủ dũng cảm để đi cùng nhau và cùng xây dựng một gia đình nhỏ. Khi mọi thứ đủ đầy, tự nhiên nó sẽ đến".