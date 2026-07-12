Cập nhật mới nhất của AMEE

Động thái mới của AMEE giữa loạt tin đồn khiến dân tình chú ý.

Ngày 11/7, trên tài khoản Instagram cá nhân sở hữu hơn 1,7 triệu người theo dõi, AMEE đăng tải đoạn video hợp tác cùng một nhãn hàng. Dù chưa rõ clip được ghi hình vào thời điểm nào, đây vẫn là cập nhật mới nhất của nữ ca sĩ sau chuỗi ngày gần như không xuất hiện trước công chúng.

Trong đoạn video, AMEE diện thiết kế váy trắng tối giản, khoe vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính đúng với hình tượng đã gắn bó nhiều năm qua. Nữ ca sĩ ghi điểm với visual ngọt ngào, thần thái rạng rỡ và thoải mái tương tác trước ống kính khi giới thiệu sản phẩm. Lần xuất hiện này của AMEE được nhiều người nhận xét trông năng lượng và tươi tắn hơn.

Hình ảnh tươi tắn mới nhất của AMEE sau thời gian dài vắng bóng gây tò mò

Việc giọng ca Sao Anh Chưa Về Nhà bất ngờ cập nhật Instagram cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy AMEE xuất hiện trở lại, đồng thời hy vọng cô sẽ sớm có thêm những hoạt động nghệ thuật sau quãng thời gian dài im ắng.

Đây cũng là bài đăng mới sau hơn 1 tháng AMEE biến mất khỏi mạng xã hội. Trong khi đó, trang cá nhân mang tên thật Trần Huyền My cũng rơi vào trạng thái "đóng băng", không xuất hiện thêm bài viết hay chia sẻ mới. Riêng Fanpage chính thức của AMEE hiện vẫn do công ty quản lý cũ nắm quyền vận hành sau khi nữ ca sĩ kết thúc hợp tác.

Về lần lộ diện công khai gần nhất của AMEE là sự kiện thời trang vào ngày 10/5. Tại sự kiện này, AMEE diện chiếc váy hồng pastel, kết hợp trang sức tối giản. Nữ ca sĩ lựa chọn layout make up nhẹ nhàng, giữ mái tóc đen dài suôn thẳng. Xuyên suốt thời gian đứng trên thảm đỏ, AMEE khá ít cười, biểu cảm tiết chế và nhiều lúc chỉ lặng lẽ nhìn về phía ống kính. Sau đó, "Công chúa Vpop" gần như im bặt, không xuất hiện ở event hay show diễn nào.

Lần gần nhất AMEE lộ diện công khai cách đây gần 2 tháng (Clip: Mochi)

AMEE (Trần Huyền My, sinh năm 2000) là một trong những ca sĩ Gen Z nổi bật nhất Vpop. Cô chính thức ra mắt solo vào năm 2019 với ca khúc hit Anh Nhà Ở Đâu Thế (ft. B Ray), nhanh chóng định hình phong cách Pop R&B trẻ trung. Năm 2020, AMEE phát hành album đầu tay dreAMEE và đạt nhiều giải thưởng uy tín như Nghệ sĩ Châu Á Mới Xuất sắc nhất (Best New Asian Artist Vietnam) tại MAMA 2020 và Album của năm tại Làn Sóng Xanh. Amee khẳng định vị thế với hàng loạt bản hit như Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà, Shay Nắnggg, Ưng Quá Chừng, Em Bé,...

Sau 7 năm đồng hành, đầu tháng 12 năm ngoái, AMEE thông báo kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment. Trong bài đăng, AMEE khẳng định quyết định rời công ty được đưa ra sau thời gian cân nhắc, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn hoạt động cùng những định hướng cá nhân mới. Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, gọi đó là nền tảng quan trọng để bản thân tự tin bước tiếp. Đáng chú ý, từ thời điểm này, AMEE sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của Công ty TNHH Giải Trí T.H.M - đơn vị được giới thiệu là nơi đồng hành mới trong việc hoạch định chiến lược nghệ thuật.

AMEE được nhiều người ưu ái gọi là "Công chúa Vpop"

Ảnh: IGNV