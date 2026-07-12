Chuyện đáng lo đang xảy ra với Vương Bình

Diện mạo và thần sắc của Vương Bình trong đoạn clip được lan truyền khiến cư dân mạng bàn tán.

Mới đây, Vương Bình xuất hiện tại một food truck giao lưu cùng người hâm mộ. Nam ca sĩ vẫn giữ thái độ thân thiện, liên tục tạo dáng chụp ảnh. Tuy nhiên, góc quay cận vô tình để lộ gương mặt có dấu hiệu nổi mụn cùng thần sắc khá mệt mỏi, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Trong đoạn clip được lan truyền, Vương Bình diện trang phục tối màu đơn giản, đội mũ lưỡi trai và cầm trái dừa chụp ảnh cùng fan. Thay vì visual sáng bừng như thường thấy, nam ca sĩ bị nhận xét có làn da không được khỏe, biểu cảm đôi lúc ngơ ngác và thiếu năng lượng. Chỉ sau ít giờ, đoạn video đã thu hút nhiều bình luận, kéo theo không ít ý kiến trái chiều về diện mạo hiện tại của Vương Bình.

Diện mạo gây bàn tán của Vương Bình mới đây (Clip: Vol Star)

Tuy nhiên, thay vì chê bai, phần lớn người hâm mộ lại lên tiếng bênh vực nam ca sĩ. Nhiều khán giả cho rằng Vương Bình đang trải qua giai đoạn làm việc với cường độ rất cao khi vừa tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi, vừa liên tục chạy show, livestream và ghi hình các dự án khác.

Không ít fan nhận định việc thường xuyên trang điểm nhiều giờ liên tục, ngủ nghỉ thất thường và áp lực công việc khiến làn da của Vương Bình bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Một số bình luận nhận được hàng nghìn lượt đồng tình như: "Mấy nay anh tham gia Tinh Hà với makeup nhiều, lại stress nên da mặt không được đẹp thôi", hay "Quay đến 3 - 4 giờ sáng rồi còn làm nhạc, nhảy, thương nghệ sĩ thật".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho biết thời điểm xuất hiện tại food truck, Vương Bình vừa hoàn thành buổi ghi hình nên cơ thể khá mệt, vì vậy thần sắc có phần kém tươi tắn hơn bình thường. Fan cũng bày tỏ mong muốn cư dân mạng không nên chỉ đánh giá nam ca sĩ qua một vài khoảnh khắc bị "camera thường" bắt trúng.

Nhiều khán giả bênh vực Vương Bình trước những ý kiến tiêu cực

Đáng chú ý, ngay sau đó, cư dân mạng còn chia sẻ thêm nhiều đoạn clip khác được quay trong cùng sự kiện. Ở những góc máy này, Vương Bình vẫn vui vẻ trò chuyện với người hâm mộ, liên tục nở nụ cười và tạo dáng chụp ảnh. Diện mạo của nam ca sĩ cũng được nhận xét tươi tắn, thần thái năng lượng hơn hẳn so với hình ảnh gây tranh cãi.

Việc những hình ảnh được ghi lại ở các góc máy khác nhau cho thấy sự khác biệt khá lớn về diện mạo của Vương Bình cũng khiến nhiều người cho rằng không nên vội đưa ra kết luận chỉ từ một khoảnh khắc. Dù vậy, đa số khán giả đều bày tỏ sự quan tâm, hy vọng nam ca sĩ có thêm thời gian nghỉ ngơi để cân bằng lịch trình dày đặc và sớm lấy lại trạng thái tốt nhất.

Thần sắc tươi tắn, năng lượng của Vương Bình (Clip: dwj.chan)

Vương Bình (tên thật Ngô Nguyên Bình, sinh năm 1996) từng được khán giả biết đến với nghệ danh Zino khi hoạt động trong nhóm nhạc MONSTAR. Sau khi nhóm tan rã, nam ca sĩ lựa chọn con đường solo và tiếp tục phát triển sự nghiệp dưới sự quản lý của ST.319 Entertainment.

Ở chặng đường hoạt động solo, Vương Bình từng bước xây dựng màu sắc âm nhạc riêng với những ca khúc mang đậm chất tự sự. Nổi bật trong số đó là Thành Phố Phía Đông cùng album đầu tay Anh Bờ Vai. Tuy nhiên, phải đến khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2, cái tên Vương Bình mới thực sự bùng nổ. Không chỉ ghi điểm nhờ chất giọng cảm xúc và khả năng trình diễn ngày càng tiến bộ, nam ca sĩ còn chinh phục khán giả bởi ngoại hình thư sinh, gương mặt điển trai cùng tính cách hiền lành và gần gũi.

Sau hiệu ứng từ chương trình, Vương Bình trở thành gương mặt phủ sóng tại nhiều sự kiện, sân khấu âm nhạc và các hoạt động giao lưu với người hâm mộ. Nam ca sĩ cũng tiếp tục góp mặt trong Tinh Hà Say Hi , đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ trẻ ở các thử thách mới, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc để giữ sức nóng sau chương trình.

Vương Bình hút lượng fan khủng sau khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Chất nhạc ballad, giọng ca cảm xúc và visual điển trai giúp Vương Bình tạo nên sức hút riêng

Ảnh: FBNV