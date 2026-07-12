Tình hình hiện tại của mỹ nhân 10X lộ đoạn clip nhạy cảm với bạn trai

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh riêng tư của nữ diễn viên đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Ngay lập tức, cơ quan chức năng vào cuộc xóa bỏ video nhạy cảm này và chặn mọi chia sẻ có nội dung không phù hợp.

Từng được xem là "viên ngọc quý" của màn ảnh Hoa ngữ, Hồ Liên Hinh có xuất phát điểm khiến không ít đồng nghiệp phải ghen tỵ. Nhưng chỉ sau một đêm, cái tên từng được kỳ vọng sẽ thống trị lứa tiểu hoa 10X lại trở thành tâm điểm của một trong những scandal gây chấn động Cbiz, kéo theo sự nghiệp và danh lao dốc không phanh.

Ngọc nữ có diện mạo giống Kim Ji Won, được săn đón nhất thế hệ 10X ở Cbiz

Sinh năm 2000, Hồ Liên Hinh sớm ghi dấu ấn với gương mặt thanh tú, khí chất trong trẻo và khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Vai diễn Phùng Nguyệt trong Nhân Thế Gian giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc vào năm 2022, mở ra con đường đầy hứa hẹn.

Không chỉ được truyền thông ưu ái gọi là "Kim Ji Won của Trung Quốc", "ngọc nữ thế hệ mới", Hồ Liên Hinh còn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các thương hiệu lớn. Khi mới bước chân vào làng giải trí, cô đã nhận được hợp đồng quảng bá với Dior.

Đến năm 2023, nữ diễn viên tiếp tục được bình chọn vào nhóm 4 tiểu hoa đán 10X nổi bật nhất Trung Quốc bên cạnh Bao Thượng Ân, Tôn Trân Ny và Gia Nại. Ở thời điểm ấy, nhiều người tin rằng Hồ Liên Hinh chỉ còn thiếu một bộ phim bùng nổ khắp châu Á để chính thức bước lên hàng ngũ sao hạng A.

Hồ Liên Hinh có diện mạo na ná Kim Ji Won. Cô được gọi là bản sao của mỹ nhân Hàn Quốc. Ảnh: Weibo.

Bê bối chấn động khiến Hồ Liên Hinh rớt đài chỉ sau 1 đêm

Rạng sáng ngày 9/5/2024, showbiz Hoa ngữ rúng động khi một đoạn clip nhạy cảm dài 20 phút được cho là ghi lại khoảnh khắc riêng tư của Hồ Liên Hinh và bạn trai bị phát tán. Ngay lập tức, cơ quan chức năng vào cuộc xóa bỏ video nhạy cảm này và chặn mọi chia sẻ có nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng liên quan đến Hồ Liên Hinh.

Việc hình ảnh riêng tư bị lộ khiến hình tượng ngọc nữ trong sáng, nhu mì và ngoan hiền mà Hồ Liên Hinh xây dựng trong 5 năm hoạt động nghệ thuật đổ sông đổ bể. Cô hứng chịu vô số điều tiếng, lời chê bai. Không ít khán giả yêu cầu Hồ Liên Hinh dừng đóng phim, rời showbiz. Trước vụ bê bối nghiêm trọng này, công chúng từng không khỏi thất vọng khi phát hiện Hồ Liên Hinh hút thuốc lá, bỏ bê sự nghiệp để yêu đương với nam ca sĩ Hoàn Nhan Lạc Nhung và vướng nghi vấn "tiểu tam" khi bạn trai bị tố đã kết hôn, có vợ con.

Hồ Liên Hinh điều đứng vì lộ clip nhạy cảm khi danh tiếng vừa chớm nở, được o bế trong showbiz. Ảnh: Sina.

Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Hồ Liên Hinh mới là nạn nhân của hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Trên các diễn đàn, nhiều tài khoản cho rằng đoạn clip có thể đã bị quay lén và phát tán trái phép nhằm hủy hoại hình ảnh của nữ diễn viên.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi scandal nổ ra, Hồ Liên Hinh từng đăng tải hình ảnh hậu trường một cảnh quay bị bắt cóc, bịt miệng cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Hy vọng những cô gái đang ở trong thời khắc đen tối nhất, những nạn nhân đang tuyệt vọng nhất đều sẽ được chính nghĩa giải cứu." Bài đăng này khiến cộng đồng mạng càng tin rằng nữ diễn viên có thể đã biết trước chuyện gì đó tiêu cực sắp xảy ra với mình.

Hình tượng ngọc nữ của nữ diễn viên trẻ sụp đổ. Ảnh: Weibo.

Hai người đàn ông bị réo tên

Ngay sau khi vụ việc bùng nổ, dân tình liền đặt câu hỏi không biết người bạn trai nào của Hồ Liên Hinh đứng sau vụ leak clip nóng này. Hai cái tên bị nhắc đến nhiều nhất là Hoàn Nhan Lạc Nhung và Vu Thích. Họ đều là bạn trai tin đồn của người đẹp sinh năm 2000. Hoàn Nhan Lạc Nhung lộ ảnh hẹn hò với Hồ Liên Hinh vào 9/2023, trong khi Vu Thích lại bị đồn đoán có mối quan hệ tình ái với nữ diễn viên vào cuối năm 2023.

Trước những suy đoán ngày càng lan rộng, Hoàn Nhan Lạc Nhung đăng tải hình ảnh cơ thể đầy hình xăm. Động thái này được xem là cách nam ca sĩ ngầm phủ nhận việc mình là người xuất hiện trong đoạn video gây tranh cãi, bởi ngoại hình không trùng khớp với những gì lan truyền trên mạng.

Hoàn Nhan Lạc Nhung phủ nhận là kẻ phát tán hình ảnh riêng tư nhạy cảm của bạn gái cũ. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, Vu Thích vẫn tiếp tục lịch trình đóng phim và quảng bá dự án mới như bình thường. Anh không phản hồi các tin đồn liên quan. Tuy nhiên, 1 số nguồn tin trong giới cho biết thời điểm Vu Thích cặp kè Hồ Liên Hinh, anh còn tán tỉnh nữ diễn viên Hạ Mông và nhận bao nuôi của phú bà Hoa Chân. Trong đó, Hồ Liên Hinh từng bị Hoa Chân đến tận công ty đánh ghen. Sau đó không lâu, clip nhạy cảm của cô bị phát tán. Dư luận nghi ngờ chính người tình quyền lực của nam diễn viên 9X đứng sau vụ rò rỉ ảnh riêng tư của Hồ Liên Hinh nhằm hủy hoại nữ diễn viên gen Z.

Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của khán giả. Dù bị phát tán clip nhạy cảm, người đẹp sinh năm 2000 này vẫn không báo cảnh sát. Cho nên, cơ quan chức năng không thể vào cuộc điều tra để truy tìm danh tính của kẻ lan truyền nội dung 18+, xâm phạm quyền riêng tư của Hồ Liên Hinh.

Hồ Liên Hinh được tiết lộ từng bị người tình giàu có của nam diễn viên 9X đánh ghen. Ảnh: Sina.

Bị công ty "buông tay", sự nghiệp lao dốc không phanh

Sau khi bê bối lộ clip nóng nổ ra, Hồ Liên Hinh ở ẩn để tránh bão dư luận. Mỹ nhân này cũng bị công ty quản lý đóng băng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Trước khi vướng scandal nghiêm trọng, Hồ Liên Hinh được 1 công ty giải trí tư nhân tại Thượng Hải (Trung Quốc) hậu thuẫn. Nhờ sự o bế của công ty này, sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 2000 mới nở rộ nhanh chóng, thống lĩnh nhóm tiểu hoa đáng 10X chỉ sau 5 năm vào showbiz.

Tuy nhiên, chuỗi ồn ào đời tư liên tiếp của Hồ Liên Hinh được cho là đã khiến mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt. Công ty quản lý nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu Hồ Liên Hinh giữ gìn hình tượng. Tuy nhiên, nữ diễn viên phớt lờ không nghe. Vì người đẹp 10X vướng nhiều tai tiếng đời tư nghiêm trọng, phía công ty quản lý đã quyết định từ bỏ, không lên tiếng bảo vệ cô trong vụ lộ clip riêng tư. "Hình ảnh của Hồ Liên Hinh rất khó cứu vãn, công ty quản lý chỉ có thể từ bỏ nữ diễn viên này", nguồn tin trong giới chia sẻ với Sohu.

Mỹ nhân 10X bị công ty quản lý ruồng bỏ. Ảnh: Weibo.

Cuối tháng 5/2024, nữ diễn viên xuất hiện trở lại với mái tóc ngắn hoàn toàn mới, được cho là nỗ lực làm mới hình ảnh sau biến cố. Dẫu vậy, phản ứng của thị trường không mấy tích cực. Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều nhãn hàng và nhà sản xuất không còn ưu tiên lựa chọn Hồ Liên Hinh cho các dự án lớn. Cô cũng hiếm khi góp mặt tại các sự kiện giải trí đình đám như trước.

Để duy trì hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên được cho là đã chuyển sang tham gia các dự án phim ngắn khi số lượng kịch bản chất lượng gửi đến ngày càng ít. Tháng 4 vừa qua, Hồ Liên Hinh có phim truyền hình Một Lá Thư Gửi Từ Thành Phố Cảng đóng chính với Triệu Hoa Vi lên sóng. Dù có nội dung hấp dẫn, Hồ Liên Hinh vừa đẹp vừa diễn hay, nhưng tác phẩm này vẫn flop thê thảm. Do scandal đời tư của nữ chính họ Hồ quá lớn, bộ phim không được quảng bá rộng rãi, khán giả cũng chẳng đón nhận.

Hồ Liên Hinh giờ có phim chiếu cũng không ai quan tâm. Ảnh: Weibo.

Ảnh: Sina, Sohu