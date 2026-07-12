Lee Jong Suk bất ổn, liên tục có động thái lạ trên MXH trước khi xác nhận chia tay IU

Tài tử Hàn Quốc đã ám chỉ việc anh và IU chia tay, nhưng không ai nhận ra.

Tin tức IU - Lee Jong Suk xác nhận chia tay nhau sau 4 năm hẹn hò đang phủ kín truyền thông và mạng xã hội. EDAM Entertainment - công ty quản lý của IU - cho biết cặp sao vừa mới chấm dứt mối quan hệ tình cảm và vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với tư cách đồng nghiệp tốt. Công ty quản lý của Lee Jong Suk là Ace Factory cũng đưa ra phản hồi tương tự. Theo nguồn tin thân cận, IU và Lee Jong Suk "đường ai nấy đi" vì lịch trình bận rộn khiến họ ngày càng ít cơ hội gặp gỡ, mối quan hệ dần trở nên xa cách.

Tuy nhiên, cư dân mạng chú ý thấy chỉ ít ngày trước khi Lee Jong Suk xác nhận chia tay IU, nam diễn viên này đã có động thái bất thường trên mạng xã hội. Nhìn lại hai bài đăng trên Instagram gần đây nhất của Lee Jong Suk, nhiều khán giả nhận thấy thời điểm đăng bài và những chi tiết xuất hiện dường như là lời ám chỉ của tài tử xứ Hàn về 1 chuyện tình cảm có kết thúc buồn.

Cuộc tình đẹp của IU - Lee Jong Suk đã kết thúc. Ảnh: Starnews.

Sau khi tin đường ai nấy đi của cặp sao được xác nhận, cư dân mạng Hàn Quốc đã phát hiện một chi tiết lạ trong các bài đăng trên Instagram của tài tử hàng đầu. Ảnh: Instagram.

Bài đăng mới nhất cho thấy nam diễn viên đang tận hưởng kỳ nghỉ ở nước ngoài cùng bạn bè. Những khoảnh khắc thư giãn bên bãi biển, hồ bơi của khu nghỉ dưỡng và khung cảnh hoàng hôn nhuộm vàng khiến nhiều người cảm thấy đây giống như một chuyến đi để giải tỏa tâm trạng hơn là một kỳ nghỉ bình thường. Bài đăng trước đó vào giữa tháng 6 cũng mang bầu không khí tương tự.

Điều thu hút sự chú ý lớn nhất chính là bản nhạc mà anh đính kèm trong bài đăng. Lee Jong Suk đã chọn ca khúc Planetarium trong bộ phim La La Land. Đây là bản nhạc vang lên trong phân cảnh cặp đôi chính khiêu vũ tại Đài thiên văn Griffith - được xem là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai nhân vật trước khi mọi thứ dần tan vỡ. Không ít cư dân mạng cho rằng Lee Jong Suk đã khéo léo gửi gắm tâm trạng sau chia tay của mình thông qua âm nhạc.

Vài ngày trước khi công bố chuyện chia tay IU, Lee Jong Suk liên tục chia sẻ những bức ảnh ghi lại chuyến du lịch ở nước ngoài cùng bạn bè. Nhiều người cho rằng chuyến đi này giống như khoảng thời gian để anh lấy lại tinh thần sau khi mối quan hệ khép lại. Ảnh: Instagram.

Trong bài đăng, nam diễn viên sử dụng ca khúc Planetarium trong bộ phim La La Land. Đây chính là giai điệu vang lên ở phân cảnh cặp đôi chính khiêu vũ tại Đài thiên văn Griffith - khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc nhất của họ trước khi câu chuyện tình yêu đi đến cái kết đầy tiếc nuối. Ảnh: Instagram.

Dù trong phần chú thích, Lee Jong Suk không hề nhắc trực tiếp đến chuyện chia tay và công ty quản lý cũng không bình luận gì về những chuyến du lịch nói trên, nhưng sự trùng khớp về mặt thời gian và việc sử dụng ca khúc Planetarium đã khiến truyền thông Hàn Quốc tin rằng nam diễn viên có lẽ đã âm thầm đối diện và chữa lành sau khi mối quan hệ với IU kết thúc. Trong khi đó, công chúng suy đoán thời điểm Lee Jong Suk hoàn toàn "đường ai nấy đi" với IU là vào tháng 6. Sau đó, nam diễn viên đã bắt đầu đi du lịch để cân bằng tâm trạng sau biến cố tình cảm.

Lee Jong Suk được cho là đã âm thầm chữa lành, vượt qua nỗi buồn chuyện tình 4 năm với IU đứt gánh giữ đường. Ảnh: Instagram.

Còn nhớ vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, “em gái quốc dân” và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU còn từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk trước cả thời điểm 2 nghệ sĩ công khai mối quan hệ hẹn hò. Ấy vậy mà giờ đây 2 ngôi sao cuối cùng lại chọn cách đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của mình trong sự ngỡ ngàng từ công chúng.

Nguồn: KoreaBoo