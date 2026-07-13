Xôn xao cảnh Lee Jong Suk sát rạt bên nữ thần Moon Ga Young

Nữ thần Moon Ga Young bị réo gọi ầm ĩ sau khi IU - Lee Jong Suk chia tay nhau.

Thông tin “em gái quốc dân” IU và tài tử Lee Jong Suk xác nhận chia tay vào hôm 10/7 đã chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội châu Á suốt những ngày qua. Ngay lập tức, công chúng đã thi nhau “mổ xẻ” những nguyên nhân khiến cặp đôi vàng tan vỡ. Trong đó, nữ thần nhan sắc Moon Ga Young bất ngờ bị réo gọi vào vụ việc.

Theo nguồn tin, Moon Ga Young - Lee Jong Suk liên tục bị bắt gặp đi chơi với nhau vào thời điểm tài tử họ Lee được cho là vẫn còn đang hẹn hò IU. 1 nguồn tin cho biết đã trông thấy Moon Ga Young - Lee Jong Suk cùng đi bộ ở phường Cheongdam, Seoul hồi tháng 6, cả 2 nghệ sĩ đều đội mũ trong màn lộ diện này. Chưa dừng lại ở đó, 1 nhân chứng khác khẳng định đã bắt gặp Lee Jong Suk - Moon Ga Young tại 1 quán cà phê hồi tháng 5. 2 ngôi sao khi đó trò chuyện và cười đùa với nhau khi thưởng thức những ly Americano đá trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi cùng rời đi.

Đáng chú ý, giữa tâm bão đồn đoán, hình ảnh nghi Moon Ga Young đặt tay lên đùi Lee Jong Suk ở 1 buổi tiệc tất niên cùng các bạn diễn trong phim Law And The City hồi cuối năm ngoái đã bị “đào xới” lên, trở thành chủ đề bàn tán trên diện rộng. Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước hành động táo bạo này vì khi ấy Lee Jong Suk - IU được cho là vẫn còn đang trong giai đoạn hẹn hò.

Nhiều nhân chứng cho biết đã thấy Moon Ga Young - Lee Jong Suk hẹn hò trong khoảng tháng 5-6 năm nay. (Hình ảnh này chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Naver

Công chúng dậy sóng trước hình ảnh nghi mỹ nhân họ Moon đặt tay lên đùi Lee Jong Suk trong 1 buổi tiệc hồi cuối năm ngoái. Ảnh: X

Moon Ga Young - Lee Jong Suk hợp tác cùng nhau ở bộ phim Law And The City. Ảnh: Nate

Moon Ga Young sở hữu nhan sắc cùng body hoàn hảo hết chỗ chê, xứng đáng được phong thần. Ảnh: X

Chưa dừng lại ở đó, việc truyền thông Hàn đột nhiên chọn đúng ngày sinh nhật của Moon Ga Young để công bố tin tức Lee Jong Suk - IU “đường ai nấy đi” cũng khiến dân tình thêm phần xôn xao. Hiện không rõ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay còn có 1 ẩn ý gì khác.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện chia làm hẳn 2 phe tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Moon Ga Young có liên quan tới vụ chia tay của Lee Jong Suk - IU. Trong đó, 1 bộ phận khán giả cho rằng nữ thần họ Moon không thể tránh khỏi sự nghi ngờ do dữ kiện thời gian chồng chéo. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều fan nhấn mạnh, có thể IU - Lee Jong Suk đã chia tay từ rất lâu trước đó và tài tử họ Lee chỉ bắt đầu hẹn hò, qua lại với Moon Ga Young sau khi đã “đường ai nấy đi” với “em gái quốc dân”. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng tới nay mới chỉ có lời kể từ netizen liên quan tới buổi đi chơi của Lee Jong Suk - Moon Ga Young chứ chưa xuất hiện bất kỳ hình ảnh bằng chứng nào, cho nên chưa thể khẳng định 2 ngôi sao đã phải lòng nhau.

Liên quan tới hình ảnh nghi Moon Ga Young đặt tay lên đùi Lee Jong Suk, nhiều khán giả nhận định, từ góc chụp đó thì vẫn chưa thể kết luận mỹ nhân họ Moon thực sự đã có hành động thân mật với đàn anh hơn 7 tuổi.

Moon Ga Young bị réo gọi ầm ĩ sau khi IU - Lee Jong Suk chia tay nhau. Ảnh: Nate

Trước đó trong sáng 10/7, tờ Dispatch đưa tin phía IU và Lee Jong Suk xác nhận rằng cặp sao hàng đầu xứ Hàn đã chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ.

1 nguồn tin thân cận với cặp sao cho biết: “IU và Lee Jong Suk đều quá bận rộn. Thời gian họ gặp nhau càng ngày càng ít nên cuối cùng, cả 2 quyết định đường ai nấy đi”. Hiện, 2 nghệ sĩ đều bận rộn phát triển sự nghiệp cá nhân. Lee Jong Suk đang chuẩn bị ra mắt bộ phim The Remarried Empress. Anh cũng đã xác nhận tham gia dự án chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng Lee Seop’s Love. Trong khi đó, IU vừa hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim truyền hình Perfect Crown của MBC và đang tập trung chuẩn bị cho album mới. Vào tháng 9 tới đây, cô cũng sẽ tổ chức concert tại Sân vận động Goyang.

Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ gây chấn động showbiz châu Á. Trên MXH, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

IU - Lee Jong Suk vừa mới công khai “đường ai nấy đi”. Ảnh: X

Còn nhớ vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, “em gái quốc dân” và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU còn từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk trước cả thời điểm 2 nghệ sĩ công khai mối quan hệ hẹn hò. Ấy vậy mà giờ đây 2 ngôi sao cuối cùng lại chọn cách đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của mình trong sự ngỡ ngàng từ công chúng.

Dispatch tung ảnh cặp đôi hẹn hò cách đây 4 năm. Ảnh: Dispatch

Nguồn: X, Naver