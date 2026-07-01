Harper Beckham làm lu mờ hai anh trai ở World Cup

Ở trận tứ kết giữa Anh và Na Uy, Harper xuất hiện với diện mạo trẻ trung và phóng khoáng hơn với áo quây đen, quần jeans và khoác hờ hoodie mang màu cờ Anh. Con gái út nhà Beck không bị lu mờ khi xuất hiện cùng Beckham lịch lãm với suit xanh, trong khi bà Beck mặc satin sang trọng.