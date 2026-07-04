Xôn xao hình ảnh gia đình Beckham và vợ chồng Brooklyn - Nicola Peltz cùng xem Messi thi đấu: Cuộc chiến gia tộc đã kết thúc?

MXH đang lan truyền hình ảnh đại gia đình Beckham, trong đó có cả vợ chồng Brooklyn - Nicola Peltz, xuất hiện trên khán đài sân vận động Miami.

Sáng ngày 4/7, sân vận động Miami tại Mỹ diễn ra trận đấu vòng knock-out World Cup 2026 giữa Argentina và Cape Verde. Trên khán đài, nhiều nhân vật nổi tiếng đã có mặt để theo dõi chiến thắng kịch tính của Messi và các đồng đội. Đáng chú ý, sau khi trận đấu kết thúc, trên MXH đã lan truyền bức ảnh đại gia đình Beckham cùng xuất hiện trên khán đài sân vận động ở Miami. Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý là sự xuất hiện của Brooklyn Beckham và bà xã Nicola Peltz - cặp đôi được cho là đang có mối quan hệ căng thẳng với vợ chồng David - Victoria Beckham suốt thời gian qua.

Trong bức ảnh lan truyền, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đứng xem trận đấu cùng cha mẹ và 2 em trai Romeo Beckham, Cruz Beckham. Khoảnh khắc này khiến nhiều người đặt câu hỏi có phải cuộc chiến gia tộc giữa nhà Beckham và vợ chồng con trai cả đã chấm dứt. Trong đó, Brooklyn Beckham đã chính thức hàn với gắn cha mẹ sau tuyên bố từ mặt. Trên các diễn đàn, không ít ý kiến hài hước cho rằng chính sức hút của Lionel Messi đã vô tình trở thành "cầu nối" giúp các thành viên gia đình Beckham xuất hiện trong cùng một khung hình. Thậm chí, nhiều người còn đùa rằng: "Có lẽ Messi cũng không ngờ mình lại có khả năng hàn gắn một gia đình nổi tiếng".

Mạng xã hội bất ngờ lan truyền ảnh tất cả thành viên nhà Beckham cùng xuất hiện trên khán đài sân vận động tại Miami để theo dõi Lionel Messi thi đấu. Đáng chú ý hơn cả là sự góp mặt của Brooklyn Beckham và bà xã Nicola Peltz - cặp đôi được cho là đã "cạch mặt" David Beckham và Victoria Beckham suốt nhiều tháng qua. Ảnh: X.

Nhưng rất nhanh chóng sau đó, nhiều người đã vào cuộc "check VAR" thực hư và phát hiện bức ảnh vợ chồng Brooklyn Beckham cùng cha mẹ và các em trai đi cổ vũ Messi vốn là sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo chứ thực ra không hề có khoảnh khắc gia đình đoàn tụ nào như vậy trong trận đấu của Messi. Vợ chồng David Beckham và 2 con trai Romeo Beckham, Cruz Beckham quả thật có đi xem Argentina thi đấu, nhưng vợ chồng con cả Brooklyn - Nicola Peltz không hề có mặt. Mối quan hệ giữa 2 bên đến nay vẫn căng như dây đàn, khúc mắc gia đình chưa được giải quyết.

Bức ảnh gốc vợ chồng Beckham và 2 con trai Romeo, Cruz trên khán đài sân vận động, không hề có sự xuất hiện của Brooklyn - Nicola Peltz. Ảnh: Getty Images.

Cuộc chiến gia tộc của vợ chồng David - Victoria Beckham với vợ chồng con trai cả vẫn tiếp diễn. Ảnh: Getty Images.

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt hơn 1 năm qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên tin bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ “cắm rễ” bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại 1 thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi Brooklyn Beckham - Nicola Peltz còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Căng thẳng dâng cao tới đỉnh điểm khi Brooklyn tung ra bức tâm thư dài 6 trang bóc phốt bố mẹ, tuyên bố không muốn làm lành. Trong tâm thư, Brooklyn tố bố mẹ kiểm soát cuộc sống quá mức và gây ra nhiều tổn thương cho vợ chồng anh. Có thể nói, cuộc đối đầu và đấu tố trực diện của Brooklyn với vợ chồng David Beckham đã đánh dấu sự rạn nứt khó lòng cứu vãn của gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh “biểu tượng hoàn mỹ” mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua.

Sóng gió gia tộc của nhà Beckham đang là tâm điểm chú ý toàn cầu. Trong đó, Brooklyn đã tuyên bố đứng về phía vợ, quay lưng với gia đình. Ảnh: X.

Gần đây, cuộc chiến gia tộc nhà Beckham đã lan tới cô út Harper Beckham. Vào ngày 1/7, Nicola Peltz được cho là đã ngang nhiên công khai "đá xéo" em chồng trên mạng xã hội. Theo tờ Page Six, Harper Beckham nhiều khả năng trở thành cái gai trong mắt chị dâu tỷ phú vì vụ tới thăm anh trai - Brooklyn Beckham mà không thông báo trước sau khi sang Mỹ tham dự buổi lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của bố mình (David Beckham) vào giữa tháng 6. Thế nhưng, cô bé 15 tuổi đã phải lủi thủi ra về trong buồn bã vì không thể gặp được anh mình. Hình ảnh đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng, trở thành chi tiết xót xa giữa cuộc nội chiến của gia tộc Beckham. Chứng kiến biểu cảm của Harper, 1 bộ phận khán giả thậm chí còn đặt ra nghi vấn Harper bị anh trai và chị dâu đuổi về, không thèm gặp mặt.

Trước những lời đàm tiếu của công chúng và tình cảm của em gái út, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chẳng những không thu xếp cuộc gặp với Harper để cô bé được thỏa nỗi nhớ anh trai mà còn đưa ra cáo buộc gây sốc rằng màn ghé thăm không báo trước của Harper thực ra là 1 sản phẩm dàn dựng. Đáp trả con trai, David và Victoria Beckham đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ cáo buộc dàn dựng việc Harper tới thăm anh trai cả: “Thật đau lòng khi lời buộc tội khủng khiếp như vậy lại hướng về 1 cô bé vô tội đang quá nhớ anh trai mình. Không ai cần phải nói gì cả. Việc bịa ra 1 cáo buộc như vậy hoàn toàn không cần thiết”. Trong đó, Victoria Beckham được cho biết vô cùng suy sụp, đau lòng khi biết chuyện con gái tới gặp Brooklyn nhưng phải lủi thủi ra về.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Nicola Peltz và nhà chồng giờ đây đã lan sang cả Harper Beckham. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six