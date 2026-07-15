Timothée Chalamet tiếc nuối nhìn tuyển Pháp thua Tây Ban Nha, vẫn gây sốt với khoảnh khắc hội ngộ David Beckham trên khán đài World Cup

Timothée Chalamet sang Mỹ cổ vũ tuyển Pháp, chứng kiến Mbappé bất lực trước Tây Ban Nha rồi hội ngộ David Beckham trên khán đài.

Trong trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra tại sân AT&T (Texas, Mỹ), không chỉ màn đối đầu giữa Kylian Mbappé và Lamine Yamal thu hút sự chú ý mà khán đài VIP cũng quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám.

Trong số đó, nam diễn viên Timothée Chalamet trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng cha là Marc Chalamet để cổ vũ đội tuyển Pháp. Là người mang hai dòng máu Mỹ - Pháp, ngôi sao Dune nhiều lần công khai tình yêu với Les Bleus và không bỏ lỡ trận bán kết được xem là “chung kết sớm” của World Cup năm nay.

Timothée Chalamet trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng cha là Marc Chalamet để cổ vũ đội tuyển Pháp.

Trong chiếc áo khoác của Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) nhưng nam ca sĩ phải chứng chiến đội bóng mình yêu thích phải ra về.

Diện chiếc áo khoác của Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), Timothée liên tục dõi theo diễn biến trên sân với nhiều biểu cảm hồi hộp. Tuy nhiên, niềm vui đã không đến với nam diễn viên khi tuyển Pháp bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Tây Ban Nha và chấp nhận thất bại 0-2, qua đó lỡ hẹn với trận chung kết. Mbappé cùng các đồng đội tạo ra không ít cơ hội nhưng đều bị hàng thủ La Roja hóa giải. Tây Ban Nha ghi hai bàn thắng để giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử.

Dù đội bóng yêu thích thất bại, Timothée Chalamet vẫn tạo nên một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội khi gặp gỡ David Beckham trong khu vực VIP. Hai ngôi sao cười nói vui vẻ, ôm chào nhau thân mật trước khi theo dõi phần còn lại của trận đấu. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền bởi đây là màn hội ngộ hiếm hoi giữa một biểu tượng điện ảnh Hollywood và một huyền thoại bóng đá thế giới.

Khoảnh khắc gặp gỡ với huyền thoại David Beckham trong khu vực VIP gây chú ý.

Không chỉ Timothée Chalamet, trận bán kết còn quy tụ dàn khách mời hạng A như David Beckham, Victoria Beckham, Penélope Cruz, Javier Bardem, huyền thoại điền kinh Usain Bolt, cùng các danh thủ Tây Ban Nha Xavi Hernández, Iker Casillas và Sergio Ramos. Sự xuất hiện của loạt tên tuổi đình đám càng khiến trận đấu được ví như “thảm đỏ” của World Cup bên cạnh sức nóng trên sân cỏ.

Ảnh: Instargram.